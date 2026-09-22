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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:30

YKS ek tercihleri açıklandı mı? 2026 YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

2026 YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tamamlanan ek yerleştirme tercih işlemlerinin ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, üniversite 2. yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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YKS ek tercihleri açıklandı mı? 2026 YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:30

2026 döneminin sona ermesiyle birlikte adaylarının gündeminde bu kez var. İlk yerleştirme döneminde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen veya ek yerleştirme hakkını kullanmak isteyen adaylar, ’nin açıklayacağı sonuç tarihini bekliyor. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi ÖSYM’nin sonuç ekranına çevrildi. Peki YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, üniversite 2. yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS ek tercihleri açıklandı mı? 2026 YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri yürütülüyor.

ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Bu nedenle adayların sonuç tarihiyle ilgili ÖSYM’nin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

YKS ek tercihleri açıklandı mı? 2026 YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

2026 YKS 2. YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek yerleştirme sonuçlarının hangi gün açıklanacağına ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Sonuçların, ek tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirmelerin sona ermesiyle birlikte açıklanması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM’den gelecek duyuruyla birlikte 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi öğrenebilecek.

YKS ek tercihleri açıklandı mı? 2026 YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

2026 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

Adayların sonuç bilgilerine ulaşabilmek için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekecek. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin resmi sonuç ekranından erişime açılacak.

Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, sonuç ekranından yerleştirildikleri üniversite ve bölümü görebilecek.

YKS 2026 EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN 

YKS ek tercihleri açıklandı mı? 2026 YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ GÖNDERİLECEK Mİ?

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS ek yerleştirme sonuçları için adayların adreslerine fiziki sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sonuçlarını elektronik ortamda ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıt sürecine ilişkin tarih ve işlemler de ÖSYM tarafından yayımlanacak duyurularla takip edilebilecek.

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ETİKETLER
#üniversite
#YKS
#ÖSYM
#Yerleştirme sonuçları
#ek tercih
#Eğitim
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