YKS ek tercihleri açıklandı mı? 2026 YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

2026 YKS ek tercih döneminin sona ermesiyle birlikte üniversite adaylarının gündeminde bu kez yerleştirme sonuçları var. İlk yerleştirme döneminde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen veya ek yerleştirme hakkını kullanmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin açıklayacağı sonuç tarihini bekliyor. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi ÖSYM’nin sonuç ekranına çevrildi. Peki YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, üniversite 2. yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri yürütülüyor.

ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Bu nedenle adayların sonuç tarihiyle ilgili ÖSYM’nin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

2026 YKS 2. YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek yerleştirme sonuçlarının hangi gün açıklanacağına ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Sonuçların, ek tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirmelerin sona ermesiyle birlikte açıklanması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM’den gelecek duyuruyla birlikte 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi öğrenebilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

2026 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

Adayların sonuç bilgilerine ulaşabilmek için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekecek. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin resmi sonuç ekranından erişime açılacak.

Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, sonuç ekranından yerleştirildikleri üniversite ve bölümü görebilecek.

YKS 2026 EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ GÖNDERİLECEK Mİ?

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS ek yerleştirme sonuçları için adayların adreslerine fiziki sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sonuçlarını elektronik ortamda ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıt sürecine ilişkin tarih ve işlemler de ÖSYM tarafından yayımlanacak duyurularla takip edilebilecek.