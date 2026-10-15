15 Ekim 2026 döviz kurları | ABD enflasyon verilerinin ardından dolar, euro ve sterlin kurunda son durum

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İstanbul
15 Ekim 2026 döviz kurları hem kullanıcının hem de yatırımcının ilgisini çekiyor. Zira dün açıklanan ABD enflasyon verilerinin beklenenden yüksek gelmesi küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Atın fiyatları hızlı bir düşüş yaşarken, dolar yerini sağlamlaştırdı. Peki, bugün dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? İşte yanıtı…
Döviz kurları 15 Ekim sabahına yukarı yönlü hareket ile başladı. Dün hareketli anlar yaşayan dolar sabah saatlerinde yüzde 0,06 oranında bir yükseliş yaşarken, euro biraz daha hızlı başladı ve değer artışı yüzde 0,80 oldu. Sterlin ise daha temkinli adımlarla sabah saatlerinde yüzde 0,38 oranında yükseldi. İşte ayrıntılar…
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