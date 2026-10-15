15 Ekim 2026 döviz kurları | ABD enflasyon verilerinin ardından dolar, euro ve sterlin kurunda son durum

15 Ekim 2026 döviz kurları hem kullanıcının hem de yatırımcının ilgisini çekiyor. Zira dün açıklanan ABD enflasyon verilerinin beklenenden yüksek gelmesi küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Atın fiyatları hızlı bir düşüş yaşarken, dolar yerini sağlamlaştırdı. Peki, bugün dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? İşte yanıtı…