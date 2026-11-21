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İstanbul
Döviz piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 21 Kasım 2026 güncel döviz kurları...
STERLİN NE KADAR?
Alış: 66,1068 TL
Satış: 66,3369 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 55,4373 TL
Satış: 55,5911 TL
1 DOLAR KAÇ TL?
Alış: 50,5673 TL
Satış: 50,5743 TL