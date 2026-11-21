Döviz piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 21 Kasım 2026 güncel döviz kurları...