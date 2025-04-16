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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Altın fiyatları daha da yükselir mi? Dev banka yıl sonu tahminini değiştirdi

Altın fiyatları itin küresel ekonomik belirsizlikler, enflasyonun ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş öngörülüyor. ABD devlerinin ardından Avustralyalı finan devlerinden ANZ Bank da yıl sonu için ons altın hedefini yükseltti.

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 08:44
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 08:55

Küresel piyasaların altına olan ilgisi gitgide artarken, Avustralya ve Yeni Zelanda Bankası (ANZ), altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. ANZ, 2025 yılı sonunda ons altın için fiyat hedefini 3600 dolara çıkardığını, 6 aylık öngörüsünü de 3500 dolar olarak güncellediğini duyurdu.

Altın fiyatları daha da yükselir mi? Dev banka yıl sonu tahminini değiştirdi

RİSKLER TALEBİ BESLİYOR

Forexlive'ın habierine göre Banka tarafından yayımlanan değerlendirme raporunda, küresel tedarik zincirlerindeki bozulmalar, jeopolitik tansiyonun artışı ve faiz politikasındaki belirsizliklerin yatırımcıları güvenli limanlara yönelttiği vurgulandı. ANZ, bu gelişmelerin altına olan talebi artırdığını ve fiyatların önümüzdeki dönemde güçlü kalmaya devam edeceğini öngördü.

Altın fiyatları daha da yükselir mi? Dev banka yıl sonu tahminini değiştirdi
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MERKEZ BANKALARI ALTIN TOPLUYOR

Raporda, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezervlerini altınla çeşitlendirmeye devam ettiği belirtildi. 2025 yılı itibarıyla altına yönelik toplam küresel talebin 900 ila 1000 ton arasında olacağı tahmin ediliyor. ANZ, ABD ile Çin arasında süregelen ticaret gerginliklerinin, dolar dışındaki varlıklara olan ilgiyi artırdığına dikkat çekerek, "Pekin’in ABD Doları dışında rezerv arayışları artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatları daha da yükselir mi? Dev banka yıl sonu tahminini değiştirdi

RİSKLER FİYATLARI ETKİLEYEBİLİR

Banka, altın fiyatlarını destekleyen faktörlerin yanında bazı risklere de işaret etti. ABD-Çin ilişkilerinde olası bir normalleşme, Washington’un ticari anlaşmazlıkları hızla çözmesi veya ABD ekonomisinde beklenenden hızlı bir toparlanma senaryosunun, altın fiyatları üzerinde baskı yaratabileceği belirtildi. Ayrıca, Fed’in faiz indirimlerine dair beklentilere rağmen, faizleri sabit tutma ihtimalinin kısa vadeli satış baskısına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Altın fiyatları daha da yükselir mi? Dev banka yıl sonu tahminini değiştirdi
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ABD DEVLERİ DE TAHMİN YÜKSELTMİŞTİ

ANZ’den daeha önce bazı büyük finans kuruluşları da altın yıl sonu tahmini konusunda güncellemeye gitmişti. Goldman Sachs, 2025 yılı sonu için ons altın tahminini 3.100 dolardan 3.300 dolara yükseltirken, fiyat aralığını 3.250-3.520 dolar olarak açıkladı.

Bank of America da benzer şekilde yukarı yönlü revizyon yaptı. Banka, 2025 için ons altın tahminini 3.063 dolara, 2026 için ise 3.350 dolara çıkardı. Her iki banka da küresel politik ve ekonomik belirsizliklerin, altın talebini güçlü kılmaya devam edeceği görüşünde.

GRAM ALTIN FIL SONU FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan ANZ'nin yıl sonu ons altın tahmininden yola çıkıldığında ons altının 3600 dolar seviyesine yükselmesi durumunda Türkiye'de 1 gram altının 115 dolar seviyesine yükseleceği sonucu ortaya çıkıyor. Bu da, doların şu anki kuruyla hesaplandığında 1 gram altının 4 bin 300 TL'ye yükseleceği, çeyrek altının ise 7 bin 300 TL'yi bulabileceği sonucunu doğuruyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ONS ALTIN NE KADAR?
16 Nisan 2025 tarihi itibarıyla ons altın 3 bin 268 dolardan işlem görüyor.
ETİKETLER
#altın fiyatları
#ons altın
#altın yıl sonu tahmini
#Ekonomi
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