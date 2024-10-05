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Altın fiyatlarında düşüş! İşte 5 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ekim 2024 07:20 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 07:21

Altın fiyatları ABD'de açıklanan istihdam verileriyle düşüşe geçti. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 5 Ekim 2024 altın fiyatları.

Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 662 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 5,7 artışla 3 milyon 66 bin liraya yükseldi. Serbest piyasada gram altın 2.922,34 TL'den, çeyrek altın ise 2.922,34 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında düşüş! İşte 5 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 1. Resim

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 5 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

5 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.921,73

Satış 2.922,34

Altın fiyatlarında düşüş! İşte 5 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 2. Resim

5 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.978,00

Satış 5.036,00

5 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.924,00

Satış 10.064,00

Altın fiyatlarında düşüş! İşte 5 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 3. Resim

5 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.847,00

Satış 20.057,00

5 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.653,23

Satış 2.653,94

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Kaynak: tgrthaber.com

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