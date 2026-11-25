Ancak dolar endeksine baktığımız zaman bize hiç de öyle demiyor. Dünkü yükselişin aslında satış için bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dolar endeksi yeniden 104 seviyesine yaklaşıyor. Bugün bir miktar geri çekilme var ancak hâlâ 104 seviyelerinin etrafında dolanan bir dolar endeksi görüyoruz. Dolar endeksi bu seviyelerde kaldığı sürece işimiz biraz zor. Toparlanma da zor olacak gibi gözüküyor.

