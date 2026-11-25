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İstanbul
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş yatırımcıları tedirgin ederken, gözler yeniden kritik seviyelere çevrildi. 5.600 dolardan 3.600 dolar bandına gerileyen ons altında düşüş sürecek mi? Altın fiyatlarında 3.000 doların altı görülebilir mi?
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın piyasasındaki sert dalgalanmanın nedenlerini değerlendirerek yatırımcıların merak ettiği sorulara yanıt verdi. Dolar endeksindeki yükseliş ve petrol fiyatlarına dikkat çeken Ergezen, altın için 2.600-2.800 dolar aralığına işaret ederek piyasaları bekleyen çarpıcı senaryoyu açıkladı. İşte Ergezen'in açıklamaları...
"Bunun aslında ekim ayıyla birlikte başladığını söyleyebiliriz. Ekim ayıyla birlikte piyasada, özellikle yatırımcıların risk iştahı tarafında ciddi bir değişim oldu. Risk algısı değişti.
Yılın ilk iki çeyreğinde savaşın çıkmasıyla birlikte ABD ile İran arasında yaşanan gelişmeler, petrol fiyatlarındaki yükselişi ve enflasyon tarafındaki riskleri beraberinde getirdi. Savaşın bu kadar uzun sürmesi, yavaş yavaş ekonomiler üzerindeki riskleri de artırdı.
Ekim ayına geldiğimiz noktada ABD tahvilleri çok ciddi yükseliş göstermişti ve son 20 yılın en yüksek seviyelerine çıkmıştı. Bu noktada yatırımcıların yavaş yavaş tahvillere ve risksiz getirilere yöneldiğini gördük. Çünkü artık küresel büyümede yavaşlama belirtileri de ortaya çıkmaya başlamıştı. Uzak Doğu ve Avrupa ciddi şekilde yavaşlıyordu. ABD ekonomisi bu konuda gecikmişti, güçlüydü ancak orada da yavaşlama sinyallerini görmeye başladık.
Savaşın devam etmesi nedeniyle enflasyon riskinin 2027 yılına sarkacağına yönelik endişeler ortaya çıktı. Fed'in faiz artırımlarının 2027'ye sarkacağına yönelik beklentiler de yatırımcıların risksiz getirilere yönelmesine yol açtı. Burada risksiz getiri derken faizleri kastediyorum.
Böyle olunca genel anlamda hem borsalarda satışlar gördük hem de özellikle yapay zekâ sektöründe ciddi satışlar yaşandı. Aynı zamanda altın ve gümüş gibi varlıklardan da para çıkışları oldu.
Altın ve gümüş güvenli liman olarak kabul edilse bile risksiz bir getiri enstrümanı değil. Bunların fiyatları da dalgalanabiliyor. Yatırımcılar bu varlıklardan da uzaklaşıp tamamen risksiz getirilere yönelmiş durumda. Altın ve gümüşteki baskının en büyük nedeni buydu.
Kısaca söylemek gerekirse yüksek enflasyon endişeleri ve savaşın uzun süre devam etmesi ekonomideki kırılganlığı artırdı. Küresel büyümede yavaşlama ihtimalini ve bunun 2027'de de devam edeceğine yönelik endişeleri güçlendirdi. Bu da risksiz getirilere, yani faize yönelişi beraberinde getirdi. Sonuç olarak bütün varlıklarda satışlar yaşanıyor.
Zaman zaman bana da soruyorlar: Neden her şey aynı anda düşüyor? Borsalar düşüyor, altın düşüyor, gümüş düşüyor, Bitcoin düşüyor. İşte bunun sebebi tam olarak bu.
Bu seviyeler tabii ki önemli destek seviyeleri. En güçlü destek seviyesi 3.300-3.400 dolardı. Burası en güçlü destek seviyesi diyebilirim. Ancak yavaş yavaş bu seviyelerden yatırımcıların pozisyon açmaya başladığını görüyoruz.
Merkez bankaları zaten 4.000-4.200 dolar aralığında ciddi alımlar gerçekleştiriyordu. Çin Merkez Bankası'nın alımları da son ayda 26 tona kadar çıktı. Bu çok ciddi bir rakam.
Buna rağmen geri çekilmeyi görüyoruz. Bu da bize satış baskısının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Eğer risksiz getirilere doğru yöneliş devam ederse, altın üzerindeki baskı da sürebilir.
Dün piyasalarda bir coşku vardı ancak bunun yarım kaldığını görüyoruz. Buradaki eğilim devam eder ve risk iştahında artış olursa altın tarafında bir fırsat oluşmaya başladığını söyleyebiliriz.
Ancak dolar endeksine baktığımız zaman bize hiç de öyle demiyor. Dünkü yükselişin aslında satış için bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dolar endeksi yeniden 104 seviyesine yaklaşıyor. Bugün bir miktar geri çekilme var ancak hâlâ 104 seviyelerinin etrafında dolanan bir dolar endeksi görüyoruz. Dolar endeksi bu seviyelerde kaldığı sürece işimiz biraz zor. Toparlanma da zor olacak gibi gözüküyor.
Tam da bu noktada bugün yeniden satışların artmaya başladığını görüyoruz. Kısaca söylemek gerekirse piyasadaki risk iştahının artması lazım. Bunun için de dolar endeksinde geri çekilmeler görmemiz gerekiyor. Dolar endeksinin güçlenmesi, yatırımcıların hâlâ faizlere ve ABD tahvillerine yöneldiği anlamına geliyor.
Tabii piyasada her an işler değişebilir. Bugün itibarıyla baktığımda 3.300-3.400 bandını önemli bir destek seviyesi olarak görüyorum. İlk etapta bu seviyenin altına geçilmesini beklemem.
Ancak işlerin daha da kötüleşip kötüleşmeyeceğine bakmamız lazım. Yani resesyon gelecek mi, resesyon endişeleri artacak mı? Bu aslında belirleyici olacak.
Petrol fiyatları yeniden 90 doların üzerine çıkarsa, 95 doları ve 100 doları aşarsa işler o zaman Arap saçına döner. Bunu net olarak söyleyebilirim. Artık yeniden senaryoları gözden geçirmek gerekir.
Şu an itibarıyla senaryoları yeniden gözden geçirmeye gerek yok. Üç dört ay önce dip seviye olarak gördüğüm 3.300-3.400 bandı senaryosu hâlâ devam ediyor.
İşler kötüleşmiş durumda. Riskten kaçış var. Bu riskten kaçış bizi 3.300-3.400 bandına götürebilir. Bu ihtimal var. Hatta 3.900 seviyesi kırıldığı zaman buranın hedef hâline geldiğini söyleyebiliriz. Arada 3.600-3.650 bandı var. Şimdi piyasa orada dengelenmeye çalışıyor. Burada dengelenecek mi, hep beraber göreceğiz.
Daha aşağı seviyelerden bahsederken 2.600-2.800 dolar bandını söyleyebilirim. Burası da altının maliyetlerine oldukça yakın bir seviye. Açıkçası o seviyenin altında çok fazla kalmasını beklemem.
Genel anlamda dolar endeksinin hareketine, yıllar boyunca sergilediği performansa baktığımızda krizler haricinde dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin sınırlı kaldığını görüyoruz. Burada yüzde 10'lar seviyesinde bir yükselişten söz etmek, piyasada ciddi anlamda risklerin arttığı anlamına gelir.
Artık piyasada likiditenin kalmadığı, likiditenin oldukça azaldığı bir senaryoyu gündeme getiriyoruz. Böyle bir şey gerçekleşebilir mi? Evet, gerçekleşme ihtimali var.
Böyle bir senaryo ne olabilir diye soracak olursanız resesyon ve sonrasında stagflasyon riskinden bahsedebilirim. Yani yüksek enflasyon varken ekonomilerde küçülme eğiliminin ortaya çıkması söz konusu olabilir.
Ancak petrol fiyatlarının geri gelmesiyle bu risk de giderek azalıyor. Bunu da not olarak düşmek lazım.
Tabii böyle bir stagflasyon riski ortaya çıkmaya başladığında dolar endeksinin de 109 seviyelerine geldiğini, o zaman altının da 3.000 dolar seviyesinin altına geçtiğini görebiliriz.