Altın ve döviz fiyatları için kritik uyarı! İslam Memiş saat verdi: Sert dalgalanmalara hazır olun

15 Ocak 2025 12:21 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:46

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TV100’de yayımlanan yazısında, ABD'deki yeni enflasyon verilerini değerlendirerek altın, döviz ve borsa piyasalarında yaşanabilecek sert dalgalanmalara karşı yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Ünlü Finans Analisti İslam Memiş, ABD​'deki yeni enflasyon​ verileri doğrultusunda altın​, döviz ve emtia piyasalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. TV100'deki değerlendirmelerinde, piyasaların bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandığını belirten Memiş, bu verinin finansal hareketliliği artıracağını ifade etti.

"KÜRESEL PİYASALAR ABD VERİSİNE KİLİTLENDİ"

Memiş, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına atıfta bulunarak, ABD'de enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin arttığını vurguladı. Bunun yanı sıra, geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve işsizlik oranındaki düşüşün Fed'in kararlarında etkili olabileceğini belirtti. Ayrıca, ABD'de ortalama saatlik kazançların artışı ve Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksindeki gerileme gibi diğer ekonomik göstergelere de dikkat çekti.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ TIRMANIYOR"

ABD'deki kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 2,8'den yüzde 3,3'e, uzun vadeli beklentinin ise yüzde 3'ten yüzde 3,3'e çıktığını ifade eden Memiş, bu oranların Mayıs 2024 ve 2008'den bu yana en yüksek seviyeler olduğunu dile getirdi. "ABD'de işler hiç de kolay değil" diyen Memiş, enflasyonun küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceğini söyledi.

"DALGALANMALARA HAZIR OLUN"

Memiş, ABD enflasyon verisinin yüksek gelmesini beklediğini belirterek, bugün saat 16:30'da açıklanacak verinin borsa, döviz, emtia ve kripto paralarda sert dalgalanmalara yol açabileceğini öne sürdü. Özellikle altın ve gümüşün ons fiyatlarında ve kripto paralarda düşüş öngören Memiş, yatırımcılara şu uyarıyı yaptı:

"Veri açıklandıktan sonra yaşanacak sert dalgalanmalar tuzak olarak görülebilir. Önemli olan ana trene odaklanmak. Dolar​ karşısında yükseliş görenler panik yapmamalı. TL'ye ihtiyacı olanlar bugünü değerlendirebilir."

Memiş, sözlerinin yatırım tavsiyesi olmadığını bir kez daha vurgularken, piyasa hareketliliğinin izlenmesi gerektiğini belirtti. Yatırımcıların, bu tür dönemlerde sakin kalıp stratejik davranmalarının önemini hatırlattı.