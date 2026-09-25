Altında kritik eşik belli oldu: 4.235 dolar kırılırsa işler hızlı değişecek

ALTIN PİYASASINDA DİKKAT ÇEKEN PARADOKS

Hansen'e göre piyasada ilginç bir ikilem oluşmuş durumda. Bir tarafta yükselen faizler ve güçlenen dolar altını kısa vadede baskılıyor. Diğer tarafta ise uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş, finansal sistem açısından yeni riskleri beraberinde getiriyor.

Artan borçlanma maliyetleri hem hükümetlerin hem de şirketlerin üzerindeki yükü büyütürken, ABD'nin yüksek mali açıkları ve artan kamu borcunun nasıl finanse edileceğine yönelik soru işaretleri de giderek daha fazla gündeme geliyor.

Tahvil piyasasındaki son gelişmeler de bu endişeleri destekliyor. 23 Eylül'de gerçekleştirilen 70 milyar dolarlık 5 yıllık ABD Hazine tahvili ihalesinin zayıf sonuçlanması, yatırımcıların ABD borçlanma araçlarını almak için daha yüksek getiri talep ettiğini ortaya koydu.

Hansen'e göre işin dikkat çeken tarafı da burada. Yükselen tahvil getirileri kısa vadede altının aleyhine çalışırken, uzun vadede finansal ve mali riskleri büyüterek bu kez altına olan talebi destekleyebilir.