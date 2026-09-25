Altında kritik eşik belli oldu: 4.235 dolar kırılırsa işler hızlı değişecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın piyasasında son günlerde satış baskısı yeniden öne çıktı. Ons altın, dünkü işlemlerde yüzde 0,32 değer kaybederek günü 4.273 dolardan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise sabah saatlerinde 4.284 dolar seviyesinden işlem gördü. Önceki kapanışa göre sınırlı bir toparlanma yaşansa da haftalık tablo hâlâ negatif. Geçen cuma günü 4.378 dolardan kapanan ons altın, 25 Eylül 2026 sabahındaki fiyatlamalara göre haftalık bazda yüzde 2,15 gerilemiş durumda. Spot piyasada işlem gören gram altın ise güne 6.735 TL seviyesinden başladı. Gram altındaki haftalık kayıp da yüzde 1,85'e ulaştı.
Altın üzerindeki baskının arkasında bu hafta birden fazla gelişme var. Bunların başında uzun vadeli ABD tahvil faizlerindeki yükseliş geliyor. Uzun vadeli tahvil faizlerinin son 19 yılın en yüksek seviyelerine yaklaşması, dolar endeksinin 101,00 seviyesinin üzerine çıkması ve Orta Doğu'daki belirsizliklerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatının 105 doların üzerine yükselmesi altın fiyatlarını aşağı çeken başlıca unsurlar oldu.
Bir başka baskı noktası ise Fed cephesinden geldi. ABD Merkez Bankası üyelerinin şahin tondaki açıklamalarının artmasıyla birlikte, Fed'in ekim ayında bir faiz artışına daha gidebileceği yönündeki beklentiler yüzde 70'e yaklaştı. Faiz beklentilerinin yükselmesi, getirisi bulunmayan ve dolar üzerinden fiyatlanan altının cazibesini kısa vadede azaltıyor.
Fiyatlardaki geri çekilmeye rağmen yatırımcıların altından kitlesel şekilde uzaklaştığına dair güçlü bir işaret bulunmuyor. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, küresel altın ETF varlıklarının eylül ayında yaklaşık 50 ton arttığına dikkat çekti.
Hansen'in paylaştığı verilere göre Çin'in altın ithalatı da 2026'nın ilk sekiz ayında 1.000 tonu aşarak 2025 yılının tamamındaki seviyeyi geride bıraktı. Merkez bankalarının devam eden altın alımları da tabloya eklendiğinde, faiz hareketlerine daha az duyarlı olan uzun vadeli altın talebinin güçlü kaldığı görülüyor.
Hansen'e göre piyasada ilginç bir ikilem oluşmuş durumda. Bir tarafta yükselen faizler ve güçlenen dolar altını kısa vadede baskılıyor. Diğer tarafta ise uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş, finansal sistem açısından yeni riskleri beraberinde getiriyor.
Artan borçlanma maliyetleri hem hükümetlerin hem de şirketlerin üzerindeki yükü büyütürken, ABD'nin yüksek mali açıkları ve artan kamu borcunun nasıl finanse edileceğine yönelik soru işaretleri de giderek daha fazla gündeme geliyor.
Tahvil piyasasındaki son gelişmeler de bu endişeleri destekliyor. 23 Eylül'de gerçekleştirilen 70 milyar dolarlık 5 yıllık ABD Hazine tahvili ihalesinin zayıf sonuçlanması, yatırımcıların ABD borçlanma araçlarını almak için daha yüksek getiri talep ettiğini ortaya koydu.
Hansen'e göre işin dikkat çeken tarafı da burada. Yükselen tahvil getirileri kısa vadede altının aleyhine çalışırken, uzun vadede finansal ve mali riskleri büyüterek bu kez altına olan talebi destekleyebilir.
Altın piyasasının bundan sonraki yönünde fiyat hareketleri belirleyici olacak. Ole Hansen'in özellikle işaret ettiği seviye ise 4.235 dolar. Hansen, ons altında 4.235 dolar desteğinin kırılması halinde satışların derinleşebileceğini ve fiyatların haziran-temmuz döneminde görülen yaklaşık 4.000 dolar seviyesine yeniden yönelebileceğini belirtti. Tersi senaryoda ise altının, yükselen faizler ve güçlenen doların yaptığı baskıya rağmen 4.235 doların üzerinde direnç göstermesi önemli olacak. Hansen'e göre böyle bir görünüm, altında temel talebin hâlâ güçlü olduğunun işareti sayılabilir.