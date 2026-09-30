Altın yılı nerede kapatacak? İşte son 90 günün şifresini çözecek o rakam

ALTIN İLE TAHVİL FAİZLERİ ARASINDAKİ TERS İLİŞKİ

Altın fiyatları ile tahvil getirileri arasında genellikle ters yönlü bir ilişki bulunuyor. Tahvil faizleri düştüğünde, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyeti azalıyor ve değerli metal daha cazip hale geliyor. Faizlerin yükselmesi durumunda ise bunun tam tersi yaşanıyor. Bu nedenle dördüncü çeyrekte tahvil getirilerinde yaşanabilecek yeni bir yükseliş, altının önündeki önemli engellerden biri olabilir. Ancak başka bir ihtimal daha var. Yatırımcıların Fed’in enflasyonu veya tahvil piyasasındaki yükselişi kontrol edebileceğine olan güvenini kaybetmesi halinde, dolardan kaçış eğilimi yeniden gündeme gelebilir.

Böyle bir ortam altın, gümüş ve Bitcoin gibi varlıklara olan talebi artırabilir.