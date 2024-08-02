Bankaya 100 bin lira koyan aylık bu parayı alacak! İşte banka banka 32 günlük faiz getirisi

02 Ağustos 2024 11:18 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:20

Emekli banka promosyonlarına zam müjdesi! 2024 bankaların ödeyeceği en yüksek rakam belli oldu

Emekli banka promosyonlarına zam müjdesi! 2024 bankaların ödeyeceği en yüksek rakam belli oldu

100 bin liranın 32 günlük faiz getirisi değişti. En yüksek mevduat faizini veren bankalar belli oldu. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de tutması ile birlikte mevduat hesaplarında faiz oranları değişti. Elindeki parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların mevduat hesaplarına yöneldi. İşte 100 bin liranın aylık faiz getirisi.

FAİZ KARARI SONRASI BANKALAR VİTES ARTIRDI

Merkez Bankası'nın aldığı kararla politika faizi yüzde 50'de kaldı. Yatırım yapmak isteyen vatandaş Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankaların faiz oranlarını takip etmeye başladı.

Belirli bir miktarı bankada değerlendirmek isteyenler için avantajlı bir dönem başladı.

100 bin TL'yi bankada tutan bir vatandaşın, bu miktar karşılığında alacağı aylık ücret arttı.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR

Merkez Bankası, oluşan fazla likiditeyi yönetmek amacıyla yeni adımlar atacağının sinyallerini verdi.

Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacağını duyuran Merkez Bankası'nın bu adımı mevduat faizlerini değiştirecek.

Mevduat faizleri, yüksek getiri sağlaması nedeniyle yatırımcılar için cazibesini koruyor.

İşte banka banka 100 bin TL'nin 32 günde getirdiği kazanç;

FİBABANK

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Faiz: Yüzde 52

Net kazanç: 4.205,46 TL

Vade Sonu Tutar: 104.205,46 TL

ON PLUS

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Faiz: Yüzde 54

Net kazanç: 4.367,21 TL

Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL

ALTERNATİF BANK

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Faiz: Yüzde 53

Net kazanç: 4.286,34 TL

Vade Sonu Tutar: 104.286,34 TL

ING

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Faiz: Yüzde 52

Net kazanç: 4.205,46 TL

Vade Sonu Tutar: 104.205,46 TL

DENİZBANK

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 103 bin 32 TL

ZİRAAT BANKASI

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 103 bin 260 TL

ODEA

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 104.124,59 TL

GARANTİ

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 39,50

Vade Sonu Tutar: 103 bin 94 TL

AKBANK

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 38

Vade Sonu Tutar: 102 bin 881 TL

HALKBANK

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 30

Vade Sonu Tutar: 102 bin 459 TL

VAKIFBANK

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 32 gün

Faiz: Yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 104 bin 43 TL

İŞ BANKASI

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 30 gün

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 103 bin 41 TL

TEB

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 32 gün

Faiz: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 104.205,46 TL