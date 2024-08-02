Bankaya 100 bin lira koyan aylık bu parayı alacak! İşte banka banka 32 günlük faiz getirisi
Bankalar mevduat faiz oranlarını sıklıkla güncelliyor. Merkez Bankası'nın temmuz ayı toplantısında faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutmasının ardından mevduat faizlerinde de değişiklik görüldü. Buna göre 100 bin liranın aylık getirisi belli oldu. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar.
100 bin liranın 32 günlük faiz getirisi değişti. En yüksek mevduat faizini veren bankalar belli oldu. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de tutması ile birlikte mevduat hesaplarında faiz oranları değişti. Elindeki parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların mevduat hesaplarına yöneldi. İşte 100 bin liranın aylık faiz getirisi.
FAİZ KARARI SONRASI BANKALAR VİTES ARTIRDI
Merkez Bankası'nın aldığı kararla politika faizi yüzde 50'de kaldı. Yatırım yapmak isteyen vatandaş Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankaların faiz oranlarını takip etmeye başladı.
Belirli bir miktarı bankada değerlendirmek isteyenler için avantajlı bir dönem başladı.
100 bin TL'yi bankada tutan bir vatandaşın, bu miktar karşılığında alacağı aylık ücret arttı.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR
Merkez Bankası, oluşan fazla likiditeyi yönetmek amacıyla yeni adımlar atacağının sinyallerini verdi.
Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacağını duyuran Merkez Bankası'nın bu adımı mevduat faizlerini değiştirecek.
Mevduat faizleri, yüksek getiri sağlaması nedeniyle yatırımcılar için cazibesini koruyor.
İşte banka banka 100 bin TL'nin 32 günde getirdiği kazanç;
FİBABANK
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Faiz: Yüzde 52
Net kazanç: 4.205,46 TL
Vade Sonu Tutar: 104.205,46 TL
ON PLUS
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Faiz: Yüzde 54
Net kazanç: 4.367,21 TL
Vade Sonu Tutar: 104.367,21 TL
ALTERNATİF BANK
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Faiz: Yüzde 53
Net kazanç: 4.286,34 TL
Vade Sonu Tutar: 104.286,34 TL
ING
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Faiz: Yüzde 52
Net kazanç: 4.205,46 TL
Vade Sonu Tutar: 104.205,46 TL
DENİZBANK
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 103 bin 32 TL
ZİRAAT BANKASI
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 43
Vade Sonu Tutar: 103 bin 260 TL
ODEA
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 51
Vade Sonu Tutar: 104.124,59 TL
GARANTİ
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 39,50
Vade Sonu Tutar: 103 bin 94 TL
AKBANK
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 38
Vade Sonu Tutar: 102 bin 881 TL
HALKBANK
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 30
Vade Sonu Tutar: 102 bin 459 TL
VAKIFBANK
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 32 gün
Faiz: Yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 104 bin 43 TL
İŞ BANKASI
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 103 bin 41 TL
TEB
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 32 gün
Faiz: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 104.205,46 TL