Benzine zam geliyor: Akaryakıt fiyatı değişiyor! İşte 13 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 81 kuruş zam bekleniyor. Peki, 13 Mart 2025 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler…

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sürücüler, benzin ve motorin fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 81 zam bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Geçtiğimiz günlerde motorine 1 lira 43 kuruş, benzine ise 1 lira 15 kuruş indirim gelmişti. Bu indirim 1 haftayı bile bulamadan ikinci bir haberle zam geleceği öğrenildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 43.41 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.36 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.24 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.96 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.09 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 44.33 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.46 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.