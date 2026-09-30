BİM 2-6 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026! Android TV, radyo, oyun konsolu, karaoke set, mini fırın ve mikrodalga geliyor

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İstanbul
BİM’de yeni haftada yepyeni indirimler müşterilere özel fiyatlarla reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Midi fırından, retro radyoya, oyun konsolundan, karaoke setine, saç kurutma makinesinden, yazı tahtasına onlarca farklı ürün BİM 2-6 Ekim aktüel kataloğunda yerini aldı. Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 6.490 TL olurken Saç Düzleştirici 1.190 TL, Büyük Boy Yazı Tahtası 499 TL, Hoparlörlü Telefon Tutucu 399 TL, Erkek Vücut Bakım Tıraş Makinesi 790 TL, Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 1.190 TL olacak. 65 İnç Frameless 4K Ultra HD Qled Televizyon ise 27.500 TL olurken özellikleri farklılık gösteren 32 İnç Full HD Qled Android Televizyon ise 10.900 TL’den satılacak. BİM’de oyuncak mutfak seti 999 TL, Katlanır Masa 679 TL’den raflarda olacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 2-6 Ekim aktüel kataloğu fiyat listesi….
Ayçiçek Yağı 5 L - 449 TL
Kurabiye & Krema Aromalı Protein Tozu 750 g - 1500 TL
Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi 80'li X Large - 549 TL
Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi 128'li Maxi - 549 TL
Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi 100'lü Junior - 549 TL
Şeftali Aromalı Kolajen 250 g - 449 TL
Toz Deterjan 9 kg - 399 TL
Aromasız Kreatin 350 g - 399 TL
Çikolata Aromalı Pirinç Kreması 1,5 kg - 369 TL
Omega 3 - 349 TL
Fındık Kreması Çeşitleri 315 g - 329 TL
Tahin 300 g - 315 TL
Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı - 299 TL
Karışık Meyve Aromalı Pre-Supreme 210 g - 299 TL
Bulaşık Makinesi Kapsül - 279 TL
Tuvalet Kağıdı - 265 TL
Ultra Çamaşır Suyu 5 L - 259 TL
Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg - 249 TL
Günlük Güneş Koruyucu Krem 40 ml - 245 TL
Yüz Bakım Serumu 30 ml - 225 TL
Magnezyum - 219 TL
Siyah Zeytin 2 kg - 215 TL
Parfüm 100 ml - 209 TL
Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400 ml - 199 TL
Charmlı Tarak - 199 TL
B12 - 199 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L - 199 TL
Aynalı Kutulu Mini Makyaj Fırçası Seti - 195 TL
Şampuan 300 ml - 189 TL
Kağıt Havlu - 185 TL
Çizik Yeşil Zeytin 1 kg - 179 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg - 179 TL
Diş Macunu + Diş Fırçası Seti - 175 TL
Büyük Mum - 169 TL
Yüz Temizleme Jeli 150 ml - 159 TL
Ton Balığı 3x140 g - 149 TL
Ekonomik Ayçiçek Yağı Ton - 149 TL
Nohut 2,5 kg - 140 TL
Tuvalet Temizleme Tableti - 139 TL
Helva Çeşitleri 200 g - 139 TL
Hijyenik Ped Gece - 139 TL
Şampuan Çocuk 500 ml - 129 TL
Protein Pankek 200 g - 129 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml - 129 TL
Kakaolu Krema 650 g - 125 TL
Kırmızı Mercimek 2,5 kg - 114 TL
Hindistan Cevizi Yağlı Islak Mendil 3x90'lı - 109 TL
El Kremi 50 ml + Krem + Törpü - 109 TL
Tagliatelle Makarna 500 g - 109 TL
Lip Balm - 109 TL
Geleneksel Çilek Reçeli 1 kg - 99.5 TL
Küçük Mum - 99 TL
Çekirdeksiz Hurma 250 g - 99 TL
65 Inç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV - 27500 TL
32 İnç Full HD QLED Android TV - 10900 TL
A16 Cep Telefonu 4GB/128GB - 10900 TL
Çeyiz Seti - 8990 TL
Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı - 7900 TL
Toz Torbasız Süpürge - 6990 TL
Power X Şarjlı Süpürge - 6990 TL
Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi - 6490 TL
Saç Şekillendirici Set - 3990 TL
Mikrodalga Fırın - 3990 TL
Buharlı Ütü Azur - 2790 TL
Mini Fırın 35 Litre - 2490 TL
Kablolu Dikey Süpürge - 2290 TL
XL Çay Makinesi - 2190 TL
Chef's Pro Mega Blender Set - 2190 TL
Türk Kahve Makinesi - 1790 TL
Spinmix Doğrayıcı - 1490 TL
Su Isıtıcı - 1390 TL
Saç Düzleştirici - 1190 TL
Noble AC Motor Profesyonel Saç Kurutma - 1190 TL
Retro Oyun Konsolu - 999 TL
Retro Nostaljik Radyo - 999 TL
Oyuncak Mutfak Seti - 999 TL
Chef's El Mikseri - 990 TL
Erkek Vücut Bakım Tıraş Makinesi - 790 TL
Katlanır Masa ~40x60cm - 679 TL
Oyuncak Güzellik Valizi - 679 TL
İki Mikrofonlu Karaoke Set - 599 TL
LCD Yazı Tahtası Büyük Boy - 499 TL
Dekoratif 2 Katlı Hasır Sepet - 459 TL
Hoparlörlü Telefon Tutucu - 399 TL
Gold Çiçekli Fotoğraf Çerçevesi - 399 TL
Dekoratif Duvara Asılabilir Sepet - 399 TL
Buzlu Cam Dekoratif Gaz Lambası - 399 TL
Üçlü Arabalar - 329 TL
Çocuk Etkinlik Arşiv Çerçevesi - 299 TL
Taşıma Çantalı Evcil Hayvanım - 279 TL
Dekoratif Hasır Ürün Çeşitleri - 199 TL
24 Parça Desenli Rimli Porselen Yemek Takımı - 3190 TL
Premium Ütü Masası - 2350 TL
30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı - 1890 TL
Wondero Otomatik Temizlik Seti - 1490 TL
Alüminyum Kurutmalık - 1490 TL
Derin Tencere ~24 cm - 1390 TL
Karnıyarık Tencere ~26 cm - 1390 TL
Çaydanlık - 1290 TL
Çelik Karnıyarık Tencere ~24 cm - 949 TL
Tava ~26 cm - 949 TL
Çelik Derin Tencere ~22 cm - 949 TL
Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti - 899 TL
Sahan ~20 cm - 849 TL
Kadın Pijama Takımı - 829 TL
Kapaklı Çelik Sahan ~20 cm - 799 TL
Erkek Patlı Pijama Takımı - 749 TL
Çift Kişilik Deluxia Battaniye - 749 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan ~195x215 cm - 599 TL
2'li Kapitoneli Banyo Paspas Seti - 549 TL
Blackout Süet Fon Perde - 519 TL
Kek Kalıbı ~26 cm - 499 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan ~155x215 cm - 499 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez - 499 TL
Bambu Dikdörtgen Çamaşır Sepeti - 479 TL
Döner Standlı Cam Baharatlık Seti - 449 TL
Deluxe Şef Bıçağı ~32 cm - 399 TL
Çelik Çok Amaçlı Süzgeç - 399 TL
Bubble Tüylü Papas ~60x90 cm - 399 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez - 399 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf - 379 TL
12 Parça Odin Çay Seti - 349 TL
Deluxe Mutfak Bıçağı ~28 cm - 349 TL
Deluxe Meyve Bıçağı - 349 TL
Banyo Seti - 329 TL
Balıksırtı Desen Bambu Kesme Tahtası Çeşitleri - 329 TL
Diamond Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı - 299 TL
Diamond Ayaklı Su Bardağı - 299 TL
Rimli Desenli Kahve Fincan Takımı ~90 ml - 279 TL
Çizgili Kaşıklı Baharatlık Seti - 279 TL
Lüx Kapitoneli Yastık ~50x70 cm - 279 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf - 259 TL
Renkli Desenli Cam Meyvelik ~30 cm - 239 TL
Pedallı Çöp Kovası ~10 L - 239 TL
Gravürlü Cam Şekerlik/Lokumluk ~700 ml - 209 TL
Kapaklı Hasır Organizer Çeşitleri - 199 TL
Koltuk Örtüsü ~170x310 cm - 199 TL
Masa Örtüsü ~150x200 cm - 199 TL
Yastık Kılıfı ~50x70 cm - 189 TL
Yüz Havlusu ~50x90 cm - 179 TL
Ayak Havlusu ~50x70 cm - 179 TL
Pvc Masa Örtüsü ~140x180 cm - 169 TL
Fiyonk Aksesuarlı Terlik Kadın - 159 TL
Tek Fiyat Çelik Servis Ürünleri - 159 TL
Boxer Erkek - 149 TL
Dantelli Bato Külot ve Atlet Seti - 149 TL
Çok Amaçlı Sepet ~12 L - 149 TL
Soket Çorap Erkek - 149 TL
Atlet Erkek - 149 TL
Ekose Desenli Gondol Terlik Erkek - 129 TL
Clip Saklama Kabı Seti - 129 TL
Gravürlü Cam Çerezlik ~140 ml - 129 TL