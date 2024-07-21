Bitcoin fiyatı 65 bin dolar seviyelerini geri aldı! Boğaların beklentisi belli oldu

21 Temmuz 2024 13:01 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 13:16

Bitcoin fiyatı 67.503 dolar oldu. Son yedi gün içinde yüzde 15,9 oranında yükseldi. Cuma günü piyasa değerine göre dünyanın en büyük altcoin'i olan Ethereum, günlük yüzde 2,5'in üzerinde bir artışla 3.520 dolardan işlem gördü. CoinMarketCap sitesine göre, kripto para piyasasının değeri cuma günü yüzde 4,1 artarak 2,43 trilyon dolar oldu.

BİTCOİN FİYATI YENİDEN YÜKSELİŞTE

Cuma günü Bitcoin (BTC) , ABD hisse senetlerindeki genel çöküşe rağmen grafiklerde yükseldi ve aylık en yüksek seviyesi olan 67,5 bin dolara ulaştı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 5 Temmuz'da 53.727 dolara kadar düşerek son dört buçuk ayın tüm kazançlarını silmiş, kripto piyasasının değeri ise yaklaşık 2 trilyon dolar olmuştu. Ancak Bitcoin, yatırımcıların Donald Trump ve aday arkadaşı JD Vance'in Kasım ayında Beyaz Saray'ı kazanması halinde daha kripto dostu bir yönetim olacağını ummasıyla toparladı.

BİTCOİN'DE YENİ REKOR BEKLENTİSİ

Piyasa 65 bin dolar seviyelerini geri aldı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini oluşturmadan önceki son engel olabilecek 68 bin direnç bölgesine doğru hareket ediyor.

Bitcoin fiyatı düşüş trend çizgisini yukarı doğru kırdığından beri hızla yükseldi. Piyasa ayrıca 65 bin dolarlık direnç seviyesini momentumla aşarak onu bir desteğe dönüştürdü.

Bu yükseliş önümüzdeki haftalar için yeni bir rekor seviye beklentisini kuvvetlendirdi.

Boğalar 70 bin dolar dolar beklentisini yeniden dillendirdi.

TRUMP BİTCOİN KONFERANSI'NA KATILACAK

Geçtiğimiz hafta sonu Pennsylvania eyaletindeki bir kampanya mitinginde suikast girişiminden kurtulan Trump, 25-27 Temmuz tarihleri arasında Nashville, Tennessee'deki Bitcoin Konferansı'na katılacağını söyledi.