Bitcoin fiyatı büyük ralli için hazır! Analist açıkladı: BTC ekimde fırlayacak

16 Eylül 2024 17:24 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:28

Dünyanın önde gelen kripto para birimi Bitcoin (BTC), 60.000 dolar civarında iyi desteklenerek ve 60.363 dolarlık günlük yüksek seviyeye ulaşarak yükseliş ivmesini sürdürüyor. Bu yükseliş, piyasa analistlerinin bir dizi iyimser tahminiyle desteklendi. Önde gelen kripto analisti olan TechDev'in içgörülerine göre Bitcoin (BTC), önemli bir yükseliş için güçlü bir potansiyel barındırıyor.

Önde gelen kripto analisti olan TechDev, bitcoin​'in (BTC) büyük bir ralli için hazır olduğunu ifade etti. Uzmana göre, bitcoinin fiyatı, yarılanma olaylarının ardından gösterdiği tarihi performans sayesinde önemli bir artış potansiyeli barındırıyor. TechDev, "Önceki döngülerde, BTC yarılanmadan yaklaşık 150 ila 160 gün sonra konsolidasyon aşamasından fırladı ve bu da Eylül 2024 sonuna kadar olası bir çıkış olduğunu gösteriyor." dedi.

BİTCOİN FİYATI EKİM AYINDA YÜKSELECEK

Eylül, Bitcoin için geleneksel olarak zayıf bir ay olsa da, ortalama -%4,48 getiriyle, Ekim tarihi olarak çok daha elverişliydi ve ortalamada etkileyici bir +%22,9 sağladı. Bu trend, Ekim ayında bir kopuşu oldukça olası kılıyor ve BTC için daha fazla yükseliş momentumu sağlıyor.

TechDev'e göre Bitcoin (BTC), önemli bir yükseliş için güçlü bir potansiyel gösterdi. Bitcoin'in, kripto para biriminin 300 dolardan 20.000 dolara yükseldiği 2016 döngüsünü yansıtıyor.

Uzmana göre bitcoin, bir düşüş trendinin sonunu gösteren önemli bir teknik model olan ABC düzeltme aşamasını tamamladı. Ayrıca, Bitcoin'in Göreceli Güç Endeksi (RSI) toparlanma belirtileri gösteriyor ve bu da BTC'nin potansiyel bir yükseliş koşusu için ivme kazandı anlamına geliyor.

BİTCOİN YARILANMA SONRASI TARİHSEL DAVRANIŞ GELEBİLİR

TechDev ayrıca Bitcoin'in yarılanma sonrası tarihsel davranışını vurgulayarak, Bitcoin'in küresel likidite yükseldikten sonra yükselme eğiliminde olduğunu belirtti. Önceki döngülere dayanarak, BTC önümüzdeki birkaç ayda önemli bir büyüme görebilir ve potansiyel olarak 92.000 dolara ulaşabilir, diye açıkladı.

Tarihsel olarak Bitcoin için güçlü getiriler sağlayan Ekim ayının, olası bir çıkış için önemli bir ay olması bekleniyor. Yatırımcılar yakından izliyor, çünkü bu son geri çekilme, Bitcoin'in değeri tekrar yükselmeden önce önemli bir satın alma fırsatı sunması bekleniyor.