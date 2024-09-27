Bitcoin ve Ethereum kritik seviyelerin üzerine çıktı! İşte kripto para piyasasında son durum

27 Eylül 2024 12:12 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 12:27

Çin ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve ABD istihdam verileri kripto para piyasalarını etkiledi. Bitcoin yaşanan gelişmeler sonrasında 65 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin​, Çin​ ve ABD​ ekonomisindeki yaşanan gelişmelerin ardından kritik 65 dolar kritik seviyesinin üzerine çıktı. Üzerinde en çok işlem yapılan kripto para​ birimi olan Bitcoin, ABD'den gelen olumlu istihdam verileri ve Çin’in ekonomik teşvik açıklamaları ile desteklendi. Kripto para son 24 saat içinde 65 bin doların üzerine kadar çıktı.

BİTCOİN VE ETHEREUM​'DA YÜKSELİŞ

Haftanın son işlem gününde Bitcoin 65 bin 500 dolar, Ethereum 2 bin 660 dolar seviyesinde kadar yükseldi. Bu yükselişle Kripto para piyasasının toplam değeri 2,25 trilyon dolar oldu. Bitcoin'in piyasa değeri 1,30 trilyon dolara ulaştı. Ethereum'un piyasa değeri 320 milyar dolar oldu. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine toplamda 365,7 milyon dolar, spot Ether ETF'lerine de 100 bin dolarlık çıkış oldu.

GÖZLER ABD SEÇİMLERİNDE

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirmesi kripto para piyasalarını destekledi. Gözler 5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerine çevrildi. Donald Trump'ın kazanması halinde kripto varlık piyasalarının yükselmesi bekleniyor.