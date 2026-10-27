Bitcoin’de işler karışacak! 11 milyar dolarlık kritik eşik

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İstanbul
Kripto para piyasasında kritik bir haftaya girildi. Bitcoin, Asya piyasalarındaki sabah işlemlerinde yükseliş kaydetse de 80 bin dolar seviyesinden uzaklaşamadı. Yatırımcıların odağında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, açıklanacak ekonomik veriler ve yaklaşık 11 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonunun vade sonu bulunuyor.
Özellikle cuma günü gerçekleşecek opsiyon vadesi, piyasadaki dengeleri değiştirebilecek gelişmelerden biri olarak görülüyor. Bitcoin'in hangi yöne hareket edeceği konusunda belirsizlik sürerken, uzmanlar belirli fiyat seviyelerinde sert dalgalanmalar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.
Bitget Wallet Research tarafından yayımlanan değerlendirmeye göre, Fed'in faizleri sabit bırakacağı beklentisi büyük ölçüde fiyatlara yansımış durumda. Ancak piyasayı bekleyen asıl sınav yalnızca faiz kararı değil. Yaklaşık 11 milyar dolar büyüklüğündeki Bitcoin opsiyonlarının vadesinin dolmasıyla birlikte spot piyasadaki talep, yatırımcıların türev işlemlerde aldığı pozisyonlar ve para politikasına ilişkin beklentiler aynı anda test edilecek.
Bu nedenle cuma gününe kadar Bitcoin'de temkinli işlemlerin ve yatay hareketlerin öne çıkabileceği belirtiliyor.
Bitcoin'in kısa vadeli seyrinde Fed'in faiz kararından çok, karar sonrasında vereceği mesajların etkili olması bekleniyor. Bitget Wallet Research'e göre Fed'in sıkı para politikasını destekleyen şahin açıklamalar yapması, ABD tahvil getirilerini ve doları güçlendirebilir. Böyle bir tablo, Bitcoin üzerinde satış baskısını artırabilir.
Buna karşılık Fed'in daha ılımlı mesajlar vermesi, kripto para piyasasında alımları destekleyebilir. ABD'de açıklanacak gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve enflasyon verileri de yatırımcıların yakın takibinde olacak. Bu verilerin faiz beklentilerini değiştirmesi, Bitcoin fiyatındaki hareketliliği artırabilir.
Uzmanların dikkat çektiği en önemli noktalardan biri ise Bitcoin'in sıkıştığı fiyat aralığı. Bitget Wallet Research, aşağı yönlü hareketlerde 78 bin 500-79 bin 500 dolar bandının kritik olduğunu belirtiyor. Bitcoin'in bu bölgenin altına gerilemesi halinde satışların hız kazanabileceği ifade ediliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 81 bin-82 bin dolar aralığı öne çıkıyor. Bu seviyelerin kalıcı şekilde aşılması, yükselişin ivme kazanmasına neden olabilir.
Araştırma birimine göre söz konusu fiyat bölgelerinde yoğunlaşabilecek pozisyon tasfiyeleri, piyasadaki dalgalanmayı daha da büyütebilir. Özellikle 11 milyar dolarlık opsiyon vadesi yaklaşırken yatırımcıların bu seviyelerdeki fiyat hareketlerini yakından izlemesi bekleniyor.