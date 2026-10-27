Bitcoin’de işler karışacak! 11 milyar dolarlık kritik eşik

Kripto para piyasasında kritik bir haftaya girildi. Bitcoin, Asya piyasalarındaki sabah işlemlerinde yükseliş kaydetse de 80 bin dolar seviyesinden uzaklaşamadı. Yatırımcıların odağında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, açıklanacak ekonomik veriler ve yaklaşık 11 milyar dolarlık Bitcoin opsiyonunun vade sonu bulunuyor.

Özellikle cuma günü gerçekleşecek opsiyon vadesi, piyasadaki dengeleri değiştirebilecek gelişmelerden biri olarak görülüyor. Bitcoin'in hangi yöne hareket edeceği konusunda belirsizlik sürerken, uzmanlar belirli fiyat seviyelerinde sert dalgalanmalar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.