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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:03

Borsa güne düşüşle başladı: İşte salı gününün ilk rakamları

Borsa İstanbul yeni güne satıcılı başlarken, gözler kritik zirveye çevrildi! Fon soruşturması tartışmaları gölgesinde BIST 100 endeksi 12.516 puana geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin kurmaylarıyla yapacağı toplantı öncesinde piyasada son durum ne? İşte sektör sektör öne çıkanlar ve takip edilecek kritik seviyeler…

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Borsa güne düşüşle başladı: İşte salı gününün ilk rakamları
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:03

'da , güne yüzde 0,61 düşüşle 12.516,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybederek 12.592,76 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 76,76 puan ve yüzde 0,61 azalışla 12.516,00 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,07 artarken, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 8,14 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa güne düşüşle başladı: İşte salı gününün ilk rakamları

KÜRESEL PİYASALARDA DURUM NE?

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi ve tahvil piyasasındaki satış baskısının devam etmesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Yurt içinde ise fon soruşturmalarına yönelik gelişmeler takip ediliyor. Dün 'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı , fon soruşturmasına ilişkin, "Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir." dedi.

Erdoğan, bugün ekonomi kurmaylarıyla, sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekonomik güven ve tüketici güven endekslerinin ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.300 puanın destek, 12.600 ve 12.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

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ETİKETLER
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kabine Toplantısı
#bıst 100 endeksi
#cumhurbaşkanlığı külliyesi
#Borsa İstanbul
#Ekonomi
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