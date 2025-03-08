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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen hafta güçlü bir yükselişle yüzde 8,78 değer kazandı ve haftayı 10.507,11 puandan tamamladı. Hafta boyunca 9.748,03 puan ile 10.556,78 puan arasında dalgalanan endeks, yatırımcısına kazanç sağladı.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 15:49

Borsa İstanbul'da (BIST) geçtiğimiz hafta yatırımcıların yüzünü en çok güldüren hisse senedi Doğuş Otomotiv oldu. Şirketin hisseleri hafta boyunca %28,61 değer kazanarak en çok yükselen hisse senedi olarak zirveye yerleşti. Doğuş Otomotiv’i %20,50 artışla Mia Teknoloji, onu da %18,64 değer kazancıyla Altınay Savunma takip etti.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSE BELLİ OLDU

Öte yandan, haftanın en çok değer kaybeden hissesi ise Trabzonspor oldu. Bordo-mavililerin hisseleri %2,02 düşüşle yatırımcısına kaybettirdi. Trabzonspor'un ardından %1,51 düşüş yaşayan Alfa Solar Enerji ve %1,31 değer kaybeden Anadolu Sigorta en çok gerileyen hisseler arasında yer aldı.

BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİNDE DEĞER ARTIŞI

Borsa İstanbul’daki diğer endekslerde de yükselişler kaydedildi. Mali endeks yüzde 7,71 artarak 12.621,59 puana, Hizmetler endeksi yüzde 7,08 yükselerek 10.272,40 puana, Sanayi endeksi yüzde 7,13 artışla 13.007,43 puana ulaştı. Teknoloji endeksi ise yüzde 12,02'lik bir primle 17.263,88 puana yükseldi.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli şirketler sırasıyla:

  • Garanti BBVA – 595 milyar 980 milyon TL
  • ASELSAN – 493 milyar 392 milyon TL
  • Türk Hava Yolları – 463 milyar 335 milyon TL olarak belirlendi.
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Sıkça Sorulan Sorular

Borsada kaç şirket battı?
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) "İMKB ve Mağdur Yatırımcı" araştırmasına göre borsanın kuruluşundan bugüne geçen 26 yılda 55 şirketin hissesi işleme kapatılırken, sayıları 400 bini bulan küçük yatırımcılar yaklaşık 1 milyar dolar zarar etti.
ETİKETLER
#borsa
#borsa istanbul
#Borsa İstanbul
#doğuş otomotiv
#Ekonomi
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