Çiftçinin borcu verilen destek bütçesinin 9 katına çıktı! 850 milyar lirayı buldu

11 Temmuz 2024 12:36 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 12:35

Tarladaki ürünleri anlık olarak takip eden yapay zekalı sistem çiftçilerin sorunlarını çözdü

Tarladaki ürünleri anlık olarak takip eden yapay zekalı sistem çiftçilerin sorunlarını çözdü

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, DW Türkçe'ye konuştu. Çiftçi borçları hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Suiçmez, tarımsal destekleme bütçesi ile çiftçi borçlarını karşılaştırdı. Ortaya çıkan tabloda çiftçinin borcunun 850 milyar liraya ulaşarak verilen destek bütçesinin 9 katına çıktığını ifade etti.

ÇİFTÇİ BORÇLARI 850 MİLYAR LİRAYI BULDU

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, destekler yetersiz kalırken çiftçi borçluluğunun yükseldiğini ifade etti.

Tarımsal destekleme bütçesi 2024'te yüzde 44,5 oranında artışla 91 milyar 554 milyon liraya yükseltilmişti. Yüzde 70'leri bulan enflasyon bu artışı resmen yuttu.

Suiçmez, çiftçilerin hem Tarım Kredi Kooperatifi'ne hem de bankalara borçlu olduğunu belirterek borçların büyük bölümünün bankalardan alınan kredilerden kaynaklandığını açıkladı.

Tarımda kullandırılan nakdi kredilerin toplamı Mayıs 2024 itibarıyla 679 milyar lira oldu. Bu tutarın 239 milyar lirasını kısa vadeli krediler kaplıyor.

BANKALARA OLAN BORÇLAR YILDA YÜZDE 55 ARTTI

Çiftçilerin bankalara olan borçları son bir yılda yüzde 55 yükseldi. 20 yılda ise 138 kat arttı.

Bu borçlara Tarım Kredi Kooperatifi ve bayilere olan borç da eklendiğinde çiftçinin borcu 850 milyar liraya çıktı. Böylece borçlar verilen destek bütçesinin 9 katına çıktı.

ÇİFTÇİ ÜRETİM YAPMAK İÇİN BORÇLANIYOR

Çiftçinin ürününü döndürmek için ucuz fiyata tüccara vermek zorunda kaldığını ifade eden Suiçmez, üretim yapmak için borçlandıklarını belirtti.

Borcunu ödeyemeyen çiftçiler ise ipotek karşılığı verdiği arsası, traktörü ve hayvanından oluyor.

Suiçmez, sosyal güvenceli çiftçi sayısının 1,2 milyonlardan 460 bine kadar düştüğü bilgisini verdi.