Devler savaş için kesenin ağzını açtı: 10,3 trilyon dolarlık yarış

YAPAY ZEKA REKABETİ “EKONOMİK SİLAHLANMA YARIŞINA” DÖNÜŞTÜ

Katar merkezli Al Jazeera’da yayımlanan “Amerika ve Çin, ekonomik bir ‘silahlanma yarışı’ içinde” başlıklı analize göre ABD ile Çin arasındaki yapay zeka yarışı, gelişmiş modeller ve çiplerin çok ötesine geçmiş durumda. Veri merkezleri, enerji altyapısı, robotik sistemler ve bilgi işlem kapasitesi için yapılan yatırımlar, rekabetin yeni cephesini oluşturuyor. Analizde, ABD'de yapay zeka bağlantılı veri merkezleri ve altyapıya yönelik yatırımların 2025-2032 döneminde 10,3 trilyon dolara ulaşabileceği tahminine yer veriliyor.

Ekonomist Stijn Van Nieuwerburgh'un Brookings Enstitüsü için hazırladığı ve Wall Street Journal'ın aktardığı tahmine göre bu rakam, yıllık ortalama ABD gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 3,6'sına karşılık geliyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. 10,3 trilyon dolar gerçekleşmiş bir harcama değil. Sekiz yıllık dönem için yapılan bir yatırım tahmini ve nihai rakamın daha düşük kalabileceği de belirtiliyor.