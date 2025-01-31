Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı: Zirvedeki firma değişmedi

31 Ocak 2025 09:19 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 09:20

Fortune, “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” listesini açıkladı. Yapay zeka ve GPU teknolojilerindeki yükselişiyle dikkat çeken Nvidia, altı sıra birden yükselerek ilk kez ilk 5’e girerken, Fortune’un değerlendirmesine göre dünyanın en beğenilen şirketi belli oldu.

Dünyanın en değerli otomobil üreticisi belli oldu! Tüm rakiplerine fark attı

Dünyanın en değerli otomobil üreticisi belli oldu! Tüm rakiplerine fark attı

Teknoloji devi Apple, üst üste 18. kez Fortune’un “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” listesinde zirvede yer aldı. 30 farklı ülkeden 3 bin 380 şirket yöneticisi, direktör ve analistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette Apple, iş dünyasında en yüksek itibara sahip şirket olarak öne çıktı.

Fortune, Apple’ın başarısını "değişen dünyada istikrarlı bir şekilde sonuç veren, güvenilir ve ölçeklenebilir bir şirket olması" şeklinde yorumladı. Apple’ı sırasıyla Microsoft ve Amazon takip etti.

NVİDİA İLK KEZ İLK 5’E GİRDİ

Bu yılın dikkat çeken gelişmelerinden biri, Nvidia’nın listeye ilk 5’ten giriş yapması oldu. Üretken yapay zekanın yükselişiyle birlikte popülaritesi ve etkisi artan Nvidia, altı sıra birden yükselerek 4. sıraya yerleşti. Özellikle GPU çipleriyle yapay zeka alanında devrim yapan Nvidia, 2023 yılı boyunca büyük bir çıkış yakalamıştı.

Fortune’un değerlendirmesine göre, şirketin küresel etkisi her geçen gün artıyor. Bununla birlikte, listedeki diğer şirketler arasında ServiceNow (42. sıra), Taiwan Semiconductor (45. sıra) ve Novo Nordisk (46. sıra) yer aldı.

APPLE, 18. KEZ 1 NUMARA

Apple’ın 18 yıldır aralıksız liderliğini sürdürdüğü “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” listesinin ilk 10’u şöyle: