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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:48

Emekli maaş promosyonları ne kadar, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bank emekli maaş promosyonlar...

Emekli maaş promosyon rakamları ekim ayının girmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Maaşını taşımak isteyen emekli vatandaşlar hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini merak ediyor. 3 yıl maaş taşıma taahhüdü karşılığında nakit promosyon sunan bankaların Ekim ayı itibarıyla ne kadar promosyon verdiği merak ediliyor. Eylül ayında üst dilim ödemeleri yaklaşık 12 bin TL ile 21 bin TL arasında değişirken, ek kampanyalarla birlikte bazı bankalarda toplam kazanç 30 bin TL seviyesini aşmıştı. Peki emekli maaş promosyonları ne kadar, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bank, Garanti Bankası promosyonları ne kadar? İşte bankaların en güncel rakamları...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Emekli maaş promosyonları ne kadar, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bank emekli maaş promosyonlar...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:48

Emekli maaşını bankaya taşıyarak ek gelir elde etmek isteyen vatandaşların banka promosyonlarına yönelik araştırmaları sürüyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında bankaların sunduğu nakit promosyon ve ek ödül fırsatlarını karşılaştırıyor. Bankalar, emekli maaşının tutarına göre farklı oranlarda promosyon ödemesi yapıyor. Bazı bankalarda yalnızca maaş taşıma karşılığında nakit ödeme sunulurken, bazı kampanyalarda fatura talimatı, kredi kartı harcaması, sigorta ve diğer bankacılık ürünlerinin kullanılmasıyla ek ödül alınabiliyor. Peki Ekim ayında en yüksek maaş promosyonu veren banka hangisi? İşte verilen kampanya bilgilerine göre banka banka emekli promosyonları...
 

Emekli maaş promosyonları ne kadar, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bank emekli maaş promosyonlar...

 

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

’nda emekli maaşı tutarına göre promosyon miktarı değişiyor.

0-9.999,99 TL maaş alanlara 5.000 TL
10.000-14.999,99 TL maaş alanlara 8.000 TL
15.000-19.999,99 TL maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Emekli maaşını ’na taşıyan müşterilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Kampanyada fatura ödeme talimatına 1.000 TL nakit ödül verilirken, belirlenen kredi kartı harcama koşullarının karşılanması halinde 9.000 TL’ye varan MaxiPuan fırsatı bulunuyor. Böylece nakit promosyon ve ek avantajların tamamından yararlanan emekliler için toplam ödeme 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Verilen kampanya bilgilerine göre İş Bankası fırsatı 30 Eylül 2026’ya kadar geçerli.

Emekli maaş promosyonları ne kadar, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bank emekli maaş promosyonlar...

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

’da emekli maaşının tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyon ödemesi bulunuyor. Bankanın resmi kampanya bilgilerine göre;

10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL
10.000-15.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL
15.000-20.000 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL

Nakit promosyonun yanı sıra Bonus veya Paracard ile belirlenen harcama koşulunun karşılanması halinde 6.000 TL, Avans Hesap kullanımıyla 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesiyle 2.000 TL bonus fırsatı sunuluyor.

Tüm şartların yerine getirilmesi halinde toplam ödül 25.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor. Bankanın resmi internet sitesinde söz konusu kampanyanın 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olduğu belirtiliyor.

ING EMEKLİ PROMOSYONU

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 15.000 TL’ye varan koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Ek kampanyalardan yararlanılması halinde toplam ödeme 32.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Banka ayrıca para transferlerinde masrafsız işlem, ihtiyaç kredisinde yüzde 3,48’den başlayan faiz oranı ve Turuncu Ekstra kapsamında farklı avantajlar sağlıyor.

Emekli maaş promosyonları ne kadar, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bank emekli maaş promosyonlar...

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Yapı Kredi, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine 30.000 TL’ye varan toplam promosyon fırsatı sunuyor.

20.000 TL ve üzerindeki emekli maaşlarında temel promosyon 15.000 TL olurken, fatura ödeme talimatı ve kredi kartı harcamaları gibi ek koşullarla ilave ödüller alınabiliyor. Dijital aktiflik şartını yerine getiren emeklilere 2.000 TL nakit ödül fırsatı sunulurken, Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olanlara kampanya kodu kullanılması halinde 3.000 TL ek nakit avantajı sağlanabiliyor. Tüm koşulların yerine getirilmesiyle toplam ödeme 30.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

’ta emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü verenlere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuluyor.

Kredili Mevduat Hesabı kullanımı, iki otomatik fatura ödeme talimatı ve aktif kredi kartı gibi ek koşulların yerine getirilmesi halinde 18.000 TL’ye kadar ilave ödeme fırsatı bulunuyor.

Böylece kampanyadaki tüm şartları sağlayan emekliler için toplam promosyon ve ek ödeme tutarı 30.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor. DenizBank’ın 2026 kampanyasına ilişkin yayımlanan bilgilerde de 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ve 18.000 TL’ye kadar ek promosyon fırsatı yer alıyor. 

Emekli maaş promosyonları ne kadar, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bank emekli maaş promosyonlar...

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Türkiye Finans’ta emekli maaşı tutarına göre değişen promosyon ve bonus fırsatları bulunuyor.

 0-9.999 TL maaş alanlara 18.000 TL’ye kadar
10.000-14.999 TL maaş alanlara 23.500 TL’ye kadar
15.000-19.999 TL maaş alanlara 27.000 TL’ye kadar
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 32.000 TL’ye kadar

Banka ayrıca emekli yakınlarını Türkiye Finans’a yönlendiren müşterilerine 5.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor. Promosyon ve ek ödüllerin toplam tutarı, emeklinin maaş miktarı ile kampanya kapsamında yerine getirdiği şartlara göre değişiklik gösteriyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin, maaşlarını ilgili bankaya taşıyarak genellikle 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma taahhüdünde bulunması gerekiyor. Bankaların sunduğu ek ödemeler ise fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, sigorta veya diğer bankacılık ürünlerine ilişkin farklı şartlara bağlanabiliyor.

Kampanya süreleri bankalara göre değiştiği için maaş taşıma işlemi yapmadan önce ilgili bankanın güncel koşullarının kontrol edilmesi önem taşıyor.

Emekli maaş promosyonları ne kadar, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İş Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bank emekli maaş promosyonlar...
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#Denizbank
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