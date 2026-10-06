Emekli maaşlarında kartlar yeniden dağıtılıyor: İşte Ocak 2027 için masadaki 3 rakam

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İstanbul
TÜİK'in Eylül ayı verilerini açıklamasıyla 3 aylık tablo tamamlandı. Merkez Bankası ve OVP tahminleri ışığında SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için en az 3 ayrı rakam masada duruyor. Taban aylıkta yasal düzenleme beklentisi sürerken, memur emeklilerinde ise toplu sözleşme detayları rakamları tamamen değiştirdi.
İşte kuruşu kuruşuna Ocak 2027 hesapları...
Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin merakla beklediği Ocak 2027 zammında ilk büyük tablo netleşmeye başladı. TÜİK'in Eylül ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıklamasıyla birlikte yılın ikinci yarısına ait 3 aylık veri birikimi tamamlandı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşen fiyat artışlarıyla birlikte emeklilerin şimdiden cebe koyduğu birikimli zam oranı yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Ancak nihai zam oranı Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla kesinleşecek.
Yıl sonuna ilişkin ekonomi yönetiminden gelen resmi tahminler emekli maaşları için üç farklı senaryoyu öne çıkarıyor. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu hedefine ulaşılması halinde SSK ve BAĞ-KUR zammı yüzde 8,70 olacak. Orta Vadeli Program'daki (OVP) yüzde 28,4'lük tahmin gerçekleşirse bu oran yüzde 9,04'e tırmanacak. Piyasa Katılımcıları Anketindeki yüzde 29,61'lik beklentinin gerçekleşmesi durumunda ise emeklilerin alacağı enflasyon artışı yüzde 10,06'yı bulacak.
Mevcut durumda 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı kök aylıktan bağımsız kanunla belirlendiği için enflasyon zamları bu tutara otomatik yansımıyor. Taban aylığın yükseltilmesi için Ocak ayında TBMM'den yasal bir düzenleme geçmesi şart görülüyor. Meclis'in taban aylığı 6 aylık enflasyon oranında artırması durumunda yeni en düşük aylık; ilk senaryoda 25 bin 600 liraya, ikinci senaryoda 25 bin 680 liraya, son senaryoda ise yaklaşık 25 bin 922 liraya yükselecek.
Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise SSK ve BAĞ-KUR'dan tamamen farklı bir formülle yürütülüyor. 2026'nın ikinci yarısındaki yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkına, 2027'nin ilk yarısına ait yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı eklenecek. Bu formüle göre memur emeklisinin Ocak 2027 zam oranları üç farklı senaryoda sırasıyla yüzde 6,66, yüzde 7,00 ve yüzde 8,01 şeklinde gerçekleşecek.
Yapılan bu hassas hesaplamaların ardından memur emeklilerinin taban aylıklarında da belirgin bir artış yaşanacak. Halen 31 bin 527 lira seviyesinde bulunan en düşük memur emeklisi maaşı, gerçekleşecek senaryoya göre Ocak ayında 33 bin 628 lira ile 34 bin 051 lira aralığına kadar tırmanacak. Tüm emeklilerin gözü kulağı şimdi yılın kalan son 3 ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda.