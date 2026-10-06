Emekli maaşlarında kartlar yeniden dağıtılıyor: İşte Ocak 2027 için masadaki 3 rakam

MAAŞLARDA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK BANTLAR

Yapılan bu hassas hesaplamaların ardından memur emeklilerinin taban aylıklarında da belirgin bir artış yaşanacak. Halen 31 bin 527 lira seviyesinde bulunan en düşük memur emeklisi maaşı, gerçekleşecek senaryoya göre Ocak ayında 33 bin 628 lira ile 34 bin 051 lira aralığına kadar tırmanacak. Tüm emeklilerin gözü kulağı şimdi yılın kalan son 3 ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda.