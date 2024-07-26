Emekli maaşlarını yükseltecek sistemi uzman isim açıkladı! Stajyer ve çıraklar da sisteme katılmalı

26 Temmuz 2024 12:18 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 12:25

Türkiye’de emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor. Emeklilik yaşının yükseleceği ifade edilirken bazı iddialara göre 60’a sabitlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü yaptığı açıklamada emeklilik sistemiyle yeni dönemde düzenlemelerin yapılabileceği sinyalini verirken detaylardan bahsetmedi. Vergi ve SGK Uzmanı Murat Bal, stajyer ile çırakların durumundan ve son günlerde gündemden düşmeyen emeklilik sistemiyle ilgili konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN EMEKLİLİK MESAJI

Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda emeklilikle ilgili yeni bir düzenlemenin sinyalini vererek şunlar kaydetti: Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

İktidar tarafından sistemin içeriğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Buna karşın, iddialara göre, emeklilik yaşı kadınlar da erkeklerde de değişecek. Ödenen prime göre maaş alınacak. Geçim sıkıntısı çeken emekliler için sosyal yardımlar ön planda olacak. Kök maaş sorunu, kademeli emeklilik ve prim eşitleme gibi konular için de düzenleme bekleniyor.

Sayıları milyonları bulan staj ve çıraklık mağdurları da kendileri için yeni bir düzenleme bekliyor. Staj yaptıkları dönemde çalışıyor olmalarına rağmen geçirdikleri bu dönem sayılmayan emeklilik primleri yatırılmayanlar mağduriyet yaşamaya devam ediyor. Öte yandan hali hazırda stajyer ve çırak olanlar da haklarını talep ediyor.

Vergi ve SGK Uzmanı Murat Bal, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaparak şunları kaydetti:

KULİSLERDE YAŞ MI KONUŞULUYOR?

Ülkemizde sosyal güvenlik mevzuatında kaynaklı pek çok konuda değişiklik bekleyen kesimler var. Bununla alakalı olarak da son günlerde bazı kulis bilgileri geliyor. Özellikle emeklilik yaşında sabitleme yapılacağı şeklinde Bütün girişlerin buna göre de değerlendirileceği şeklinde. Kadınlarda 60, erkeklerde 65 yaş ve prim ödeme gün sayılarına göre de emekli maaşı bağlanacak şeklinde bir açıklama geldi.

HENÜZ ELİMİZDE METİN YOK

Bununla alakalı olarak da pek çok kesin buna tepki gösterdi. Bunun neresinin ne ölçüde değişeceğine dair şu anda herhangi bir metin yok elimizde, netleşmiş durumda yok.

Sosyal güvenlik mevzuatı maalesef ki ülkemizde yıllar itibariyle çok fazla değişikliğe uğramasından dolayı devamlı olarak sıkıntılı süreçler işliyor. Şu an itibariyle sizin de bahsettiğiniz stajyer ve çıraklar gerçekten bunun içinde en mağdur kesim. Şu anda özellikle her hafta neredeyse bir, 2 tane stajyer veya çırak ölümüyle karşı karşıya kalıyoruz.

EMEKLİ MAAŞLARI ARTIRACAK SİSTEM

Tabii bakın bugün itibariyle TÜİK verilerinde bütün stajyer ve çıraklar çalışan kategorisinde gözüküyor. Zaten sorunun da kaynağı buradan başlıyor. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı da öğrenci diyor. Bu tarafta Çalışma Bakanlığına dönüyoruz: Öğrenci! Diyoruz.

TÜİK verilerinde bunlar çalışan gösteriliyor. Peki, çalışansa o zaman özlük haklarını da talep ediyorlar. Tabii ki doğal olarak şu anda sosyal güvenlik sistemimiz aktüel dengesinde emekli maaşlarımıza da yansıyor bu durum.

Ciddi manada bir düşüklük var. Bunun yükseltilmesinin en önemli kriteri buradaki stajyer ve çırakların sistem içine alınmasıyla olacak. Ne demek istiyorum? 1.900.000 stajyer ve çıraktan bahsediyoruz. Bunların sistem içine girmesiyle yıllık olarak 150/170 milyar TL arasında düzenli gelir kalemi yazılacak.

Sosyal güvenlik bütçesini rahatlatacak. Bugünkü emeklilik maaşlarını bile artırabilecek bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu insanların bu kardeşlerimizin, çocuklarımızın da bu sisteme dahil edilmesi, sosyal güvenlik sistemimizi güçlendirecek bir şey. Evet, tabii ki bunların dahil edilmesiyle birlikte geçmişten gelen staj ve çıraklık sigortası mağdurları da aynı şekilde.