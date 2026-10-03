Emekli promosyonunda Ekim sürprizi: Faizsiz nakit ve kredi seçenekleri belli oldu

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İstanbul
Emekli promosyonu için Ekim ayında da bankaların avantajlı kampanyaları devam ediyor. Emekli promosyonlarında 32 bin TL’ye varan ödemeler öne çıkarken, bazı bankalar yüzde 0 faizli nakit fırsatları ve 1 milyon TL’ye kadar finansman seçenekleri sunuyor. İşte güncel fırsatlar...
DenizBank emekli banka promosyonu: Emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon, 100.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı.
QNB emekli banka promosyonu: Emekli maaşını taşıyanlara toplamda 20.000 TL’ye varan emeklilik promosyonu, 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli Taksitli Nakit Avans, 200.000 TL’ye varan 24 ay vadeli %3,19 faizli ihtiyaç kredisi, 50.000 TL’ye varan %0 faizli Taksitli Ek Hesap.
Odeabank emekli banka promosyonu: %3,19 faiz oranıyla 500.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi.
İş Bankası emekli banka promosyonu: SGK emeklisi müşterilere 25.000 TL’ye varan emekli promosyonu, yeni kredi kartı alan emeklilere 9.000 TL MaxiPuan, 2 fatura talimatına 1.000 TL MaxiPuan.
getirfinans emekli banka promosyonu: %3,34 faiz oranıyla 650.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi, yıllık %41 faizle mevduat kazancı.
ON Dijital emekli banka promosyonu: %3,19 faiz oranıyla 24 ay vadeli 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi.
Ziraat Bankası emekli banka promosyonu: 12.000 TL’ye varan emekli maaş promosyonu, 40.000 TL’ye varan 12 ay vadeli faizsiz kredi, ücretsiz havale imkânı.
ING emekli banka promosyonu: Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 32.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu.
Kuveyt Türk emekli banka promosyonu: %1,99 kâr payıyla 12 ay vadeli 100.000 TL’ye varan İhtiyaç Kart, 2 ay erteleme, Sağlam Kart’ta koşulsuz kart ücreti yok.
Akbank emekli banka promosyonu: SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 15.000 TL’ye varan nakit promosyon, 125.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı.
Halkbank emekli banka promosyonu: SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon.
Enpara emekli banka promosyonu: %3,14 faiz oranıyla 36 ay vadeli 125.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi, masrafsız bankacılık.
Anadolubank emekli banka promosyonu: %3,09 faiz oranıyla 350.000 TL’ye varan dijital kredi.
TEB emekli banka promosyonu: %0–%1,99 faiz oranlarıyla; 50.000 TL’ye varan, 6 ay vadeli %1,99 faizli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL’ye varan, 3 ay vadeli %0 faizli Taksitli Nakit Avans.
Vakıf Katılım emekli banka promosyonu: Kredi kartlarıyla eğitim ve sağlık harcamalarında vade farksız 5 taksit, %99/1 Hoş Geldin Avantajlı Oranıyla günlük hesap.
Emlak Katılım emekli banka promosyonu: %0 kâr payıyla 2.500 TL’ye varan Paraf Para fırsatı.
Yapı Kredi emekli banka promosyonu: 3 aya kadar ertelemeli kredi, Sınırsız Hesap ile %40,25’e varan günlük mevduat faizi.
Aktif Bank emekli banka promosyonu: %3,39 faiz oranıyla 1.000.000 TL’ye varan BES teminatlı ihtiyaç finansmanı.
HSBC emekli banka promosyonu: %3,64 faiz oranıyla 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi.