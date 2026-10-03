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Emekli promosyonunda Ekim sürprizi: Faizsiz nakit ve kredi seçenekleri belli oldu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 16:42
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1
Emekli promosyonu için Ekim ayında

Emekli promosyonu için Ekim ayında da bankaların avantajlı kampanyaları devam ediyor. Emekli promosyonlarında 32 bin TL’ye varan ödemeler öne çıkarken, bazı bankalar yüzde 0 faizli nakit fırsatları ve 1 milyon TL’ye kadar finansman seçenekleri sunuyor. İşte güncel fırsatlar...

2
DenizBank emekli banka promosyonu:

DenizBank emekli banka promosyonu: Emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon, 100.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı.
 

3
QNB emekli banka promosyonu:

QNB emekli banka promosyonu: Emekli maaşını taşıyanlara toplamda 20.000 TL’ye varan emeklilik promosyonu, 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli Taksitli Nakit Avans, 200.000 TL’ye varan 24 ay vadeli %3,19 faizli ihtiyaç kredisi, 50.000 TL’ye varan %0 faizli Taksitli Ek Hesap.
 

4
Odeabank emekli banka promosyonu

Odeabank emekli banka promosyonu: %3,19 faiz oranıyla 500.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi.
 

5
İş Bankası emekli banka promosyonu:

İş Bankası emekli banka promosyonu: SGK emeklisi müşterilere 25.000 TL’ye varan emekli promosyonu, yeni kredi kartı alan emeklilere 9.000 TL MaxiPuan, 2 fatura talimatına 1.000 TL MaxiPuan.
 

6
getirfinans emekli banka promosyonu:

getirfinans emekli banka promosyonu: %3,34 faiz oranıyla 650.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi, yıllık %41 faizle mevduat kazancı.
 

7
ON Dijital emekli banka promosyonu:

ON Dijital emekli banka promosyonu: %3,19 faiz oranıyla 24 ay vadeli 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi.
 

8
Ziraat Bankası emekli banka promosyonu:

Ziraat Bankası emekli banka promosyonu: 12.000 TL’ye varan emekli maaş promosyonu, 40.000 TL’ye varan 12 ay vadeli faizsiz kredi, ücretsiz havale imkânı.
 

9
ING emekli banka promosyonu:

ING emekli banka promosyonu: Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 32.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu.
 

10
Kuveyt Türk emekli banka promosyonu

Kuveyt Türk emekli banka promosyonu: %1,99 kâr payıyla 12 ay vadeli 100.000 TL’ye varan İhtiyaç Kart, 2 ay erteleme, Sağlam Kart’ta koşulsuz kart ücreti yok.
 

11
Akbank emekli banka promosyonu:

Akbank emekli banka promosyonu: SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 15.000 TL’ye varan nakit promosyon, 125.000 TL’ye varan %0 faizli nakit fırsatı.
 

12
Halkbank emekli banka promosyonu

Halkbank emekli banka promosyonu: SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon.
 

13
Enpara emekli banka promosyonu

Enpara emekli banka promosyonu: %3,14 faiz oranıyla 36 ay vadeli 125.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi, masrafsız bankacılık.
 

14
Anadolubank emekli banka promosyonu

Anadolubank emekli banka promosyonu: %3,09 faiz oranıyla 350.000 TL’ye varan dijital kredi.
 

15
TEB emekli banka promosyonu

TEB emekli banka promosyonu: %0–%1,99 faiz oranlarıyla; 50.000 TL’ye varan, 6 ay vadeli %1,99 faizli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL’ye varan, 3 ay vadeli %0 faizli Taksitli Nakit Avans.
 

16
Vakıf Katılım emekli banka promosyonu

Vakıf Katılım emekli banka promosyonu: Kredi kartlarıyla eğitim ve sağlık harcamalarında vade farksız 5 taksit, %99/1 Hoş Geldin Avantajlı Oranıyla günlük hesap.
 

17
Emlak Katılım emekli banka promosyonu

Emlak Katılım emekli banka promosyonu: %0 kâr payıyla 2.500 TL’ye varan Paraf Para fırsatı.
 

18
Yapı Kredi emekli banka promosyonu

Yapı Kredi emekli banka promosyonu: 3 aya kadar ertelemeli kredi, Sınırsız Hesap ile %40,25’e varan günlük mevduat faizi.
 

19
Aktif Bank emekli banka promosyonu

Aktif Bank emekli banka promosyonu: %3,39 faiz oranıyla 1.000.000 TL’ye varan BES teminatlı ihtiyaç finansmanı.
 

20
HSBC emekli banka promosyonu

HSBC emekli banka promosyonu: %3,64 faiz oranıyla 250.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi.

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