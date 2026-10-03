Emekli promosyonunda Ekim sürprizi: Faizsiz nakit ve kredi seçenekleri belli oldu

Emekli promosyonu için Ekim ayında da bankaların avantajlı kampanyaları devam ediyor. Emekli promosyonlarında 32 bin TL’ye varan ödemeler öne çıkarken, bazı bankalar yüzde 0 faizli nakit fırsatları ve 1 milyon TL’ye kadar finansman seçenekleri sunuyor. İşte güncel fırsatlar...