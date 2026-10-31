Emekli ve memura ne kadar zam gelecek? İşte milyonların beklediği zam tablosu

ASGARİ ÜCRETTE EN GÜÇLÜ SENARYO

Gerçekleşen ve hedeflenen enflasyonu kıyaslayan Yılmaz, asgari ücrette en kuvvetli beklentinin %25 ile %30 bandı olduğunu ifade etti:

%25 zam senaryosu: Net asgari ücret 35.084 TL, brüt 41.287 TL.

%30 zam senaryosu: Net asgari ücret 36.458 TL, brüt 42.939 TL.

Tablodaki diğer olasılıklara göre net tutarlar; %21 zamda 33.971 TL, %35 zamda 37.901 TL, %40 zamda ise 39.305 TL olarak hesaplandı.

