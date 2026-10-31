Emekli ve memura ne kadar zam gelecek? İşte milyonların beklediği zam tablosu

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İstanbul
Memur, emekli ve asgari ücretlinin 2027 maaş zammına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, canlı yayında tek tek açıkladı: Enflasyon farkıyla emekli maaşları ne kadar olacak, asgari ücrette yüzde kaç zam bekleniyor? Masadaki refah payı, seyyanen zam ve vatandaşlık maaşı formülleri de dikkat çekti.
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca memur, emekli ve çalışanın gözü kulağı maaşlara yapılacak artış oranlarına çevrildi.
Katıldığı bir yayında konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı kesinleşen veriler ile Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi (PKA) tahminlerini harmanlayarak masadaki tüm formülleri ekran başındakilere anlattı.
Yılmaz, ikinci altı aylık döneme ilişkin enflasyon tahminini paylaştı:
Kesinleşen aylar: Temmuz (%1,78), Ağustos (%1,84), Eylül (%1,84).
Beklenti/tahmin ayları: Ekim (%2,11), Kasım (%1,18), Aralık (%0,97).
Bu verilere göre 6 aylık kümülatif artışın yaklaşık %10,08
|Dönem
|Ay
|Enflasyon Oranı
|Durum
|2. Altı Aylık Dönem
|Temmuz
|%1,78
|Kesinleşen
|Ağustos
|%1,84
|Kesinleşen
|Eylül
|%1,84
|Kesinleşen
|Ekim
|%2,11
|Beklenti/Tahmin
|Kasım
|%1,18
|Beklenti/Tahmin
|Aralık
|%0,97
|Beklenti/Tahmin
|6 Aylık Kümülatif Artış
|%10,08
civarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Toplu sözleşme oranları ve enflasyon farkı hesabı üzerinden tahtaya yazılan rakamlar şu şekilde netleşti:
Memur emeklisi: Mevcut 31.526 TL'den, %10,08 artışla 34.054 TL seviyesine,
Bekâr memur: Mevcut 66.187 TL'den 71.495 TL seviyesine,
Evli memur: Mevcut 70.257 TL'den 75.891 TL seviyesine yükseliyor.
|Unvan / Durum
|Mevcut Maaş
|Artış Oranı
|Yeni Maaş
|Memur Emeklisi
|31.526 TL
|%10,08
|34.054 TL
|Bekâr Memur
|66.187 TL
|-
|71.495 TL
|Evli Memur
|70.257 TL
|-
|75.891 TL
En düşük emekli aylığında masada birden fazla seçenek bulunuyor:
Sadece enflasyon farkı: Mevcut 23.552 TL olan taban aylık, %10,08'lik enflasyon artışıyla (+2.374 TL farkla) 25.926 TL oluyor.
Seyyanen zam ihtimali: Her emekliye 5.000 TL gibi maktu bir ilave artış yapılması senaryosu tartışılıyor.
|Seçenek
|Mevcut Taban Aylık
|Artış Oranı / Tutarı
|Tahmini Yeni Aylık
|Açıklama
|Sadece Enflasyon Farkı
|23.552 TL
|%10,08 (+2.374 TL)
|25.926 TL
|Yalnızca enflasyon farkı eklenmesi durumu
|Seyyanen Zam İhtimali
|23.552 TL
|+5.000 TL
|28.552 TL
|Her emekliye 5.000 TL maktu ilave artış senaryosu
Refah payı eklenirse:
%10 enflasyon + %5 refah payı (%15 zam): 27.084 TL
%10 enflasyon + %10 refah payı (%20 zam): 28.262 TL
%10 enflasyon + %15 refah payı (%25 zam): 29.440 TL
%10 enflasyon + %20 refah payı (%30 zam): 30.617 TL
Dikkat çeken diğer modeller arasında 3.600 gün ile 9.000 gün prim ödeyenlerin ayrılması, tabandan tavana doğru oransal kademeli artış yapılması ve çalışan-çalışmayan emekli ayrımı yer aldı.
|Enflasyon Oranı
|Refah Payı
|Toplam Zam Oranı
|Tutar
|%10
|%5
|%15
|27.084 TL
|%10
|%10
|%20
|28.262 TL
|%10
|%15
|%25
|29.440 TL
|%10
|%20
|%30
|30.617 TL
|Dikkat Çeken Diğer Modeller: 3.600 gün ile 9.000 gün prim ödeyenlerin ayrılması, tabandan tavana doğru oransal kademeli artış yapılması ve çalışan-çalışmayan emekli ayrımı.
Yılmaz, alternatif modeller hakkında da bilgi verdi:
Kademeli artış: Taban maaş alanlara daha yüksek, maaşı yukarıda olanlara daha düşük oransal zam verilmesi.
Çalışan emekli ayrımı: Çalışmaya devam eden emeklilerin SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödeyerek kendi maaşlarının önemli bir kısmını sisteme geri kazandırdığı vurgulandı.
Yaş ve pozitif ayrımcılık: 60 ve 65 yaş üzeri ile engelli emeklilere ilave fark verilmesi.
Vatandaşlık maaşı modeli: Haneye giren gelir ile belirlenen eşik arasındaki farkın (örneğin 23.552 TL gelir ile 28.075 TL eşik arasındaki 4.523 TL farkın) kira, ısınma, enerji ve gıda desteği gibi mahsuplaşma yollarıyla doğrudan Hazine tarafından karşılanması.
Gerçekleşen ve hedeflenen enflasyonu kıyaslayan Yılmaz, asgari ücrette en kuvvetli beklentinin %25 ile %30 bandı olduğunu ifade etti:
%25 zam senaryosu: Net asgari ücret 35.084 TL, brüt 41.287 TL.
%30 zam senaryosu: Net asgari ücret 36.458 TL, brüt 42.939 TL.
Tablodaki diğer olasılıklara göre net tutarlar; %21 zamda 33.971 TL, %35 zamda 37.901 TL, %40 zamda ise 39.305 TL olarak hesaplandı.
|Zam Oranı
|Net Asgari Ücret
|Brüt Asgari Ücret
|Senaryo Durumu
|%21
|33.971 TL
|-
|Diğer Olasılık
|%25
|35.084 TL
|41.287 TL
|En Güçlü Senaryo
|%30
|36.458 TL
|42.939 TL
|En Güçlü Senaryo
|%35
|37.901 TL
|-
|Diğer Olasılık
|%40
|39.305 TL
|-
|Diğer Olasılık
Yapılacak zammın işverene toplam maliyeti de sektör ve prim teşvik durumuna göre tahtaya tek tek yazıldı:
%25 zamda: İmalat sektöründe maliyet 49.028 TL, hizmet ve diğer sektörlerde 50.267 TL, SGK borcu olup teşvikten yararlanamayan işveren için 51.093 TL.
%30 zamda: İmalat sektöründe 50.990 TL, hizmet sektöründe 52.278 TL, borçlu işverenler için 53.137 TL.
Yılmaz, 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinde, Türk-İş tarafından açıklanan 38.024 TL'lik açlık sınırının pazarlık (devamı görsel sınırında kesilmiştir).