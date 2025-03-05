Emeklilikte 10 yıl + 56 yaş şartı! SSK ve BAĞKUR'lulara çift maaş müjdesi mi? Uzman isim yeni prim sistemini açıkladı

Son dönemde gündemde olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, çalışanlara sosyal güvenlik primlerinin yanı sıra ek bir emekli maaşı alma imkânı sunuyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu sistem nasıl işleyecek? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, tüm ayrıntılarıyla yeni modelin detaylarını paylaştı. İşte bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...

Çalışanların emeklilik döneminde ek bir maaş alarak yaşam standartlarını koruyabilmesini amaçlayan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), yeni bir düzenleme ile gündemde yerini alıyor. Ekonomist Faruk Erdem’in açıklamalarına göre, bu sistem çalışanların sosyal güvenlik primlerine ek olarak tasarruf yapmalarını teşvik edecek ve emeklilikte ek gelir sağlayacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Mevcut sosyal güvenlik sistemine ek bir katkı sunan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, çalışanların çalışma hayatları boyunca biriktirdikleri ek primlerle emeklilik döneminde daha yüksek bir gelir elde etmelerini sağlayacak. Bu model, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde uygulanıyor ve emeklilik sürecinde maddi güvenceyi artırmayı hedefliyor. Faruk Erdem Apara canlı yayınına katılarak bu sistemin çalışanların emeklilik döneminde yaşam standartlarını koruyabilmelerini amaçladığını belirtti.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Bu yeni sistem, 45 yaş altı çalışanları kapsayan bireysel emeklilik sistemine benzer şekilde işleyecek. Ancak en önemli fark, 45 yaş üstü çalışanların da bu sisteme dahil olabilmesi. Hem özel sektör hem de kamu sektöründe çalışanlar, TES kapsamına alınacak.

PRİMLER NASIL ÖDENECEK?

Çalışanlar, hem SGK'ya hem de tamamlayıcı emeklilik sistemine prim ödeyecekler. Böylece, SGK'dan aldıkları maaşın yanı sıra, TES kapsamında da ek bir gelir elde edecekler. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) benzer şekilde işleyen sistem, çalışanlara uzun vadeli bir tasarruf imkânı sunacak.

10 YIL 56 YAŞ KURALI: ERKEN EMEKLİLİK İMKÂNI

Yeni sistem, emeklilik maaşına hak kazanmak için 10 yıl çalışma ve 56 yaş şartını öngörüyor. Bu, özellikle SGK emeklilik şartlarını henüz yerine getiremeyenler için bir avantaj sunuyor. Mevcut emeklilik sistemine göre 8 Eylül 1999 sonrası işe giren bir çalışan, erkekse 60, kadınsa 58 yaşında emekli olabiliyor ve 7000 gün prim ödemesi gerekiyor. Ancak TES ile daha esnek bir model sunuluyor ve belirli şartları sağlayanlar 56 yaşında ek emeklilik maaşına kavuşabiliyor.



BİRİKİMLER NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Çalışanlar, tamamlayıcı emeklilik sisteminde biriken tutarlarını iki farklı şekilde değerlendirebilecek:



Aylık maaş olarak düzenli ödeme şeklinde alabilirler.

Toplu para olarak birikimlerini çekebilirler.



Birikim tutarı ne kadar yüksek olursa, alınacak ek emeklilik maaşı da o kadar yüksek olacak. Çalışanlar, sisteme ne kadar erken katılırlarsa, o kadar fazla birikim yapma fırsatına sahip olacaklar.

EMEKLİLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR MALİ GÜVENCE

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, çalışanlara emeklilik sonrası yaşam standartlarını düşürmeden ekonomik güvence sağlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Hem tasarrufu teşvik eden hem de emeklilik maaşını artıran bu sistem, gelecekte finansal bağımsızlığını korumak isteyenler için kritik bir adım olabilir.