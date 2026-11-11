Emekliye seyyanen zam ne kadar olacak? Son kulis ortaya çıktı! Kritik 25 bin TL detayı

EMEKLİ ZAMMI İÇİN KONUŞULAN RAKAMLAR VE BEKLENTİLER

Okan Ateş: Emekliler bekliyorlar Ahmet Sözcan, dört gözle. Ne olacak acaba bu emekli zammı? Şimdi çok büyük paralar da konuşuluyor yapılacak zamlarla alakalı. Daha önce de seninle konuşmuştuk; 10 bin liralar, 15 bin liralar konuşuluyor ama işe tabii gerçekçi bakılması gerektiğini de belirtmiştik. Aslında en düşük emekli aylığının asgari ücrete biraz daha yaklaşması ve ikisinin birbirine böyle iyice denkleşmesi de beklenen formüller arasında değil mi?

Ahmet Sözcan: Şimdi bu formüller konuşuluyor Okan. Şunun altını öncelikle bir çizelim: Emekli maaşı, geçindirme aylığı değildir, sosyal yardım aylığı değildir. Sen şimdi çalışırsın, hepimiz çalışıyoruz. O çalıştığımız süre içerisinde prim ödersin devlete. İşte çalıştığın süre kadar, ödediğin prim kadar emekli olduğunda onun aylığını alırsın.

Şimdi Türkiye'de emekli maaşıyla sosyal yardım ya da geçindirme aylığı karıştırılıyor. Şimdi en düşük emekli aylığı alan kişiler 3600 gün prim ödeyen kişiler. Bir yandan onların maaşları, normal artışları üzerinde yükseltilirken diğer emeklilere; daha fazla çalışmış, daha fazla prim ödemiş, tavandan prim ödemiş emeklilere siz normal zam yansıtırsanız en düşük emekli aylığı ile yüksek emekli aylığı alanların arasındaki makas daralıyor. O zaman da adaletsizlik oluyor.