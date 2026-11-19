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İstanbul
Konut yatırımında son dönemde yaşanan değişim, ev sahibi olmak ve kira geliri elde etmek isteyenlerin dikkatini yeniden gayrimenkul piyasasına çevirdi. Türkiye genelinde konutların kira geliriyle kendini amorti etme süresi yaklaşık 13 yıla gerilerken Ankara ve Şanlıurfa gibi şehirlerde kira getirisi öne çıkıyor. İstanbul'da ise amortisman süresinin gerilemesi yatırımcıların dikkatini yeniden büyükşehir piyasasına çeviriyor. Peki, konut almak için fırsat dönemi başladı mı? İstanbul'da hangi ilçeler yatırımcıya daha hızlı geri dönüş sağlıyor? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Özelmacıklı, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada konut yatırımında öne çıkan şehirleri ve İstanbul'daki ilçeleri sıraladı.
Türkiye'nin en büyük konut piyasasına sahip İstanbul'da kira getirisi ile konut fiyatları arasındaki dengede dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Konutun kira geliriyle satın alma bedelini karşılama süresinin kısalması, özellikle kira getirisi hedefleyen yatırımcılar açısından yeni bir değerlendirme sürecini beraberinde getiriyor.
Ancak İstanbul'da her ilçenin yatırım potansiyeli aynı değil. Konutun satın alma bedeli, kira seviyesi, ulaşım imkânları, bölgedeki konut arzı ve gelişim potansiyeli yatırımın geri dönüş süresini doğrudan etkiliyor.
Peki, İstanbul'da kira getirisi açısından hangi ilçeler öne çıkıyor? Ev almak için doğru zaman mı, yoksa beklemek mi gerekiyor? Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Özelmacıklı, konut yatırımında öne çıkan şehirleri açıkladı. İstanbul’da hangi ilçelerin yatırımcılar için daha cazip olduğunu değerlendiren Özelmacıklı, dikkat çeken bölgelere işaret etti.
Konut yatırımında en önemli göstergelerden biri olan amortisman süresindeki gerilemenin yatırımcılar açısından ne ifade ettiğini açıklayan Özelmacıklı, kira gelirinin konutun satın alma bedeline oranla daha belirleyici hale geldiğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:
"Amortisman süresinin kısalması, konutun satış bedelinin kira geliriyle daha kısa sürede karşılanabilmesi anlamına geliyor. Bu durum, özellikle düzenli kira geliri hedefleyen yatırımcılar açısından konutu daha cazip hale getiriyor.
İstanbul’da son bir yılda kiralık konut ilan fiyatları yaklaşık yüzde 38, satılık konut ilan fiyatları ise yüzde 25 arttı. İstanbul’da kira artışı daha belirleyici olurken Ankara’da satış fiyatları kiralardan daha hızlı arttı. Bu nedenle her ili kendi piyasa koşulları içinde değerlendirmek gerekiyor."
Konut yatırımında yalnızca büyükşehirlerin değil, Anadolu şehirlerinin de dikkat çektiğini belirten Mustafa Özelmacıklı, kira gelirinin konutun satış bedeline oranının yatırım kararında belirleyici olduğunu vurguladı.
Ankara'da konut fiyatlarının kira seviyelerine kıyasla daha düşük kalmasının yatırımın geri dönüş süresini etkilediğini ifade eden Özelmacıklı, şöyle konuştu:
"Ekim verilerine göre amortisman süresi Şanlıurfa’da yaklaşık 13 yıl, Ankara’da ise 15 yıl seviyesinde. Bu illerde kira geliri, konutun satış bedeline oranla daha yüksek kalıyor. Örneğin Ankara’da metrekare başına kira İzmir’e yakın seyrederken, konutun satış bedeli daha düşük. Bu fark, Ankara’da yatırımın geri dönüş süresini kısaltıyor."
İstanbul'da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında hangi ilçelerin daha yüksek kira getirisi sunduğu geliyor. Kent genelindeki ortalamalar ilçeler bazında incelendiğinde ise dikkat çekici farklar ortaya çıkıyor.
İstanbul'da ortalama amortisman süresinin dört yılda 25 yıl seviyesinden yaklaşık 16 yıla gerilediğini belirten Mustafa Özelmacıklı, kira getirisi açısından öne çıkan ilçeleri açıkladı:
"İstanbul’da ortalama amortisman süresi dört yılda 25 yıl seviyesinden yaklaşık 16 yıla geriledi. Fatih, Esenyurt ve Güngören’de bu süre 12–13 yıl seviyesinde. Beykoz’da ise yaklaşık 27 yıla çıkıyor. Aynı il içinde bu kadar fark olması, yatırım kararında mahalle ve emsal kira düzeyinin önemini gösteriyor."
Konut yatırımında yüksek kira getirisi arayanların yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere odaklanmaması gerektiğini belirten Özelmacıklı, Ekim ayı verilerine göre öne çıkan illeri sıraladı.
Özelmacıklı, yatırımcıların değerlendirebileceği bölgeleri sıraladı:
"Kira getirisi öncelikliyse Şanlıurfa, Kırıkkale ve Siirt, Ekim ayı verilerinde öne çıkan iller arasında. Büyükşehirlerde de Ankara’da Akyurt, İstanbul’da Fatih ve Esenyurt, İzmir’de Konak değerlendirilebilir. Burada geri dönüş süresiyle birlikte konutun yıl boyunca ne kadar kolay kiraya verilebildiğine ve ihtiyaç halinde ne kadar sürede satılabildiğine de bakılabilir."
Turizm bölgelerinde gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. Özellikle Muğla ve Antalya gibi şehirlerde yaz sezonunda elde edilen yüksek kira gelirleri, yıllık kazanç hesabında yanıltıcı olabiliyor.
Yatırımın amacının bu bölgelerde belirleyici olduğunu vurgulayan Mustafa Özelmacıklı, yalnızca sezonluk kira bedellerine bakılarak karar verilmemesi gerektiğini söyledi:
"Bu bölgelerde yatırımın amacı önemli. Düzenli kira geliri hedefleniyorsa, yaz aylarındaki kira bedeli üzerinden yıllık getiri hesabı yapmak yanıltıcı olabilir. Konutun yıl içinde ne kadar süre kirada kalabileceği ve masraflar düşüldükten sonra sağlayacağı gelir dikkate alınmalı. Kişisel kullanım ve uzun vadeli değer artışı da hedefleniyorsa daha uzun bir amortisman süresi kabul edilebilir."
Kira getirisi yüksek ve amortisman süresi kısa olan bir konutun her zaman risksiz bir yatırım anlamına gelmediğine dikkat çeken Özelmacıklı, satın alma kararı öncesinde incelenmesi gereken kriterleri de sıraladı.
Özellikle deprem güvenliği, tapu durumu ve konutun gerçek kira potansiyelinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Mustafa Özelmacıklı, şu uyarılarda bulundu:
"Kısa amortisman süresi yatırımcı açısından önemli bir gösterge. Bunun yanında binanın deprem güvenliği, tapu durumu ve bölgede benzer konutların hangi bedelle kiraya verilebildiği incelenmeli. Aidat, bakım, vergi ve konutun boş kalabileceği dönemler de hesaba katıldığında yatırımın gerçek getirisi daha sağlıklı değerlendirilebilir."
Konut almak isteyenler için doğru zamanlama da büyük önem taşıyor. Özellikle yüksek konut fiyatları ve finansman maliyetleri nedeniyle ev satın almayı düşünenler, beklemenin mi yoksa mevcut piyasada fırsatları değerlendirmenin mi daha doğru olacağını merak ediyor.
Bu noktada alıcının konutu hangi amaçla satın alacağının belirleyici olduğunu ifade eden Özelmacıklı, oturum amaçlı alımlarda bütçe ve ödeme gücüne, yatırım amaçlı alımlarda ise net kira getirisine odaklanılması gerektiğini söyledi:
"Oturmak için konut alacaklar açısından peşinat ve aylık ödeme gücü belirleyici. Taksitler aile bütçesini zorlamıyorsa, emsallerine göre doğru fiyatlanmış ikinci el konutlar değerlendirilebilir. Alım büyük ölçüde krediye dayanıyorsa toplam geri ödeme de dikkate alınmalı. Yatırım amacıyla alımda ise beklenen net kira geliri, satın alma ve finansman maliyetiyle birlikte hesaplanmalı."