AMORTİSMAN SÜRESİNİN KISALMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Konut yatırımında en önemli göstergelerden biri olan amortisman süresindeki gerilemenin yatırımcılar açısından ne ifade ettiğini açıklayan Özelmacıklı, kira gelirinin konutun satın alma bedeline oranla daha belirleyici hale geldiğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Amortisman süresinin kısalması, konutun satış bedelinin kira geliriyle daha kısa sürede karşılanabilmesi anlamına geliyor. Bu durum, özellikle düzenli kira geliri hedefleyen yatırımcılar açısından konutu daha cazip hale getiriyor.

İstanbul’da son bir yılda kiralık konut ilan fiyatları yaklaşık yüzde 38, satılık konut ilan fiyatları ise yüzde 25 arttı. İstanbul’da kira artışı daha belirleyici olurken Ankara’da satış fiyatları kiralardan daha hızlı arttı. Bu nedenle her ili kendi piyasa koşulları içinde değerlendirmek gerekiyor."