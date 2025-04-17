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 | İrem Çınar

TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Ayda 15 bin TL'ye ev sahibi olabilirsiniz

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde. Bolu Yeniçağa’da hayata geçirilen yeni konut projesi, uygun fiyatlar ve esnek ödeme planlarıyla dikkat çekiyor. 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle satışa sunulan projeye başvurular 28 Nisan - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Kura heyecanı ise 9 Mayıs'ta yaşanacak. İşte fiyat ve ödemeye dair tüm detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 10:50

Toplu Konu İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hayata geçirdiği 2. Etap konut projesi kapsamında 12 daireyi kura yöntemiyle satışa çıkarıyor. Satışa sunulan konutlardan 11’i 2+1, 1’i ise 3+1 planında olacak.

Projeye başvurmak isteyen vatandaşlar, 28 Nisan ile 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında müracaatta bulunabilecek. Katılım için belirlenen başvuru bedeli ise 10.000 TL. Kura çekimiyle belirlenecek hak sahipleri, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma şansını yakalayacak. Bu proje ile vatandaşlar Yeniçağa’da uygun fiyatlı konut sahibi olabilecek.

TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Ayda 15 bin TL'ye ev sahibi olabilirsiniz

KONUTLARIN FİYATLARI VE ÖDEME TABLOSU

TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Ayda 15 bin TL'ye ev sahibi olabilirsiniz

Kura Tarihi:
09 Mayıs 2025 – Saat 10:00
Yer:
TOKİ Hizmet Binası – Canlı yayın: TOKİ YouTube
Başvuru Bankası:
T.C. Ziraat Bankası AŞ. (Tüm Şubeler)
Temerküz Şube:
Ziraat Bankası Yeniçağa/Bolu

TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Ayda 15 bin TL'ye ev sahibi olabilirsiniz

TOKİ YENİÇAĞA 2. ETAP KONUT SATIŞ DETAYLARI

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak

Kendisi, eşi veya velayeti altındaki çocukları adına kayıtlı konutunun bulunmaması

Bolu il nüfusuna kayıtlı olmak ya da en az 1 yıldır Bolu'da ikamet ediyor olmak

Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak

Her hane adına yalnızca 1 başvuru yapılabilir

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