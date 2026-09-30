Halka arz dosyası sızdı: 42 milyar dolarlık zarar var

İZAHNAMEDE DİKKAT ÇEKEN UYARI: “İNSANLIK İÇİN VAROLUŞSAL RİSK”

Mali rakamlar kadar dikkat çeken bir başka bölüm ise Anthropic’in kendi geliştirdiği yapay zekanın yaratabileceği risklere ilişkin uyarıları oldu. Şirket, daha otonom hale gelen yapay zeka sistemlerinin beklenmedik biçimlerde davranabileceğini, güvenlik sorunlarına yol açabileceğini, dolandırıcılık amacıyla kullanılabileceğini veya bilgi manipülasyonunda rol oynayabileceğini belirtti.

İzahnamede çok daha çarpıcı bir risk de açıkça yer aldı: “İnsanlık için varoluşsal riskler.” Anthropic aslında bu konuda uzun süredir benzer uyarılar yapıyor. Şirket, 2021 yılında OpenAI’dan ayrılan çalışanlar tarafından kuruldu. Kurucular arasında Anthropic CEO’su Dario Amodei de bulunuyor. Amodei, OpenAI’ın yönü ve yönetim anlayışıyla ilgili yaşanan görüş ayrılıklarının ardından şirketten ayrılmıştı.

Anthropic ise kuruluşundan bu yana kendisini güvenlik konusuna daha fazla önem veren bir yapay zeka şirketi olarak konumlandırıyor ve özellikle kurumsal müşterileri hedefliyor.