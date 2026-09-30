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Halka arz dosyası sızdı: 42 milyar dolarlık zarar var

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:20
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1
Halka arz dosyası sızdı: 42 milyar dolarlık zarar var

Yapay zeka yarışının önde gelen şirketlerinden Anthropic’in halka arz öncesi mali tablosu ilk kez bu kadar ayrıntılı biçimde ortaya çıktı. Sızdırılan halka arz izahnamesine göre şirket bir yandan gelirlerini hızla artırıyor, diğer yandan milyarlarca doları bulan harcamalar nedeniyle ciddi miktarda nakit tüketiyor. Belgelerde yer alan verilere göre Anthropic, geçen yıl 4,6 milyar dolar gelir elde ederken 42 milyar dolar zarar etti.

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Halka arz dosyası sızdı: 42 milyar dolarlık zarar var

GELİR YÜZDE 1.088 ARTTI

Claude’un geliştiricisi olan şirketin gelirleri 2025 yılında tam yüzde 1.088 arttı. Ancak büyümenin faturası da ağır oldu. Anthropic’in faaliyet zararı bir önceki yılki 2,98 milyar dolardan 8,06 milyar dolara yükseldi. Yapay zeka modellerini eğitmek ve milyonlarca kullanıcıya hizmet verebilmek için gereken bilgi işlem altyapısı, şirketin en büyük maliyet kalemlerinden biri haline geldi.

Anthropic yalnızca geçen yıl bilgi işlem ve altyapı için 7,33 milyar dolar harcadı. Bu rakam 2024 seviyesinin yaklaşık üç katına çıktı.

3
Halka arz dosyası sızdı: 42 milyar dolarlık zarar var

CLAUDE CODE BÜYÜDÜ, BİLGİ İŞLEM KAPASİTESİ YETMEDİ

Şirketin altyapı ihtiyacındaki hızlı artışta Claude Code gibi ürünlere yönelik yoğun ilgi etkili oldu. Kullanıcı sayısının beklenenden hızlı yükselmesi Anthropic’i bir dönem ciddi bir bilgi işlem kapasitesi sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı. Şirket de çözümü çok daha fazla kapasiteyi önceden güvence altına almakta buldu. Ancak bunun maliyeti hayli büyük. İzahnameye göre Anthropic’in gelecekte bulut hizmetleri, bilgi işlem gücü ve altyapı için üstlendiği toplam yükümlülük 518 milyar dolara ulaşıyor.

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Halka arz dosyası sızdı: 42 milyar dolarlık zarar var

AMAZON VE GOOGLE MİLYARLARCA DOLAR YATIRDI

Anthropic’in en büyük destekçileri arasında Amazon ve Google bulunuyor. İki teknoloji devi şirkete milyarlarca dolar yatırım yaparken, Claude modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması için gereken bulut altyapısının önemli bölümünü de sağlıyor. Anthropic bununla da yetinmiş değil. Gelecekte geliştireceği modeller için yeterli kapasiteyi güvence altına almaya çalışan şirket, SpaceX ve daha küçük altyapı sağlayıcılarıyla da bilgi işlem anlaşmaları yaptı.

5
Halka arz dosyası sızdı: 42 milyar dolarlık zarar var

KASASINDA 20,28 MİLYAR DOLAR VAR

Anthropic’in Aralık 2025 sonu itibarıyla nakit, nakit benzerleri ve kısa vadeli yatırımlarının toplamı 20,28 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Fakat belgelerde yatırımcılar açısından önemli olabilecek bir başka ayrıntı daha var.

Şirketin yalnızca iki müşterisi, 2025 gelirlerinin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Söz konusu şirketlerin isimleri ise basına yansıyan belgelerde açıklanmadı. Anthropic ayrıca büyük müşterilerinin önemli bölümünün uzun vadeli sözleşmelere bağlı olmadığı konusunda yatırımcıları uyardı. Yani bu şirketler harcamalarını azaltabilir, hatta tamamen durdurabilir.

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Halka arz dosyası sızdı: 42 milyar dolarlık zarar var

HEDEF 2 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE DEĞERLEME

Anthropic’in halka arzda 2 trilyon doların üzerinde bir değerlemeyi hedeflediği belirtiliyor. Bir süredir ertelenen halka arzın, kasım ayındaki ABD ara seçimlerinden sonra gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor. Bu hedef gerçekleşirse şirketin değeri, bu yılın mayıs ayında hesaplanan yaklaşık 965 milyar dolarlık değerlemenin iki katından fazla olacak. Böylesi bir halka arz, aynı zamanda tarihin en büyük borsa çıkışlarından biri anlamına gelebilir.

7
Halka arz dosyası sızdı: 42 milyar dolarlık zarar var

İZAHNAMEDE DİKKAT ÇEKEN UYARI: “İNSANLIK İÇİN VAROLUŞSAL RİSK”

Mali rakamlar kadar dikkat çeken bir başka bölüm ise Anthropic’in kendi geliştirdiği yapay zekanın yaratabileceği risklere ilişkin uyarıları oldu. Şirket, daha otonom hale gelen yapay zeka sistemlerinin beklenmedik biçimlerde davranabileceğini, güvenlik sorunlarına yol açabileceğini, dolandırıcılık amacıyla kullanılabileceğini veya bilgi manipülasyonunda rol oynayabileceğini belirtti.

İzahnamede çok daha çarpıcı bir risk de açıkça yer aldı: “İnsanlık için varoluşsal riskler.” Anthropic aslında bu konuda uzun süredir benzer uyarılar yapıyor. Şirket, 2021 yılında OpenAI’dan ayrılan çalışanlar tarafından kuruldu. Kurucular arasında Anthropic CEO’su Dario Amodei de bulunuyor. Amodei, OpenAI’ın yönü ve yönetim anlayışıyla ilgili yaşanan görüş ayrılıklarının ardından şirketten ayrılmıştı.

Anthropic ise kuruluşundan bu yana kendisini güvenlik konusuna daha fazla önem veren bir yapay zeka şirketi olarak konumlandırıyor ve özellikle kurumsal müşterileri hedefliyor.

8
Halka arz dosyası sızdı: 42 milyar dolarlık zarar var

BİR YANDAN YAVAŞLAMA ÇAĞRISI, DİĞER YANDAN DAHA GÜÇLÜ MODELLER

Şirketin yöneticileri ve bazı önde gelen mühendisleri son dönemde yapay zekanın gelişim hızının düşürülmesi gerektiğini savunuyor.

Hatta bazı isimler, yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin insanlığın tamamen yok olmasına kadar uzanabilecek sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

İşin ilginç tarafı ise Anthropic’in tüm bu uyarılara rağmen daha güçlü modeller geliştirmeye devam etmesi.

Şirket geçen hafta Opus modelinin yeni ve daha güçlü bir sürümünü piyasaya sürdü. Anthropic’in borsaya açılması halinde yatırımcılar, ilk kez dünyanın önde gelen sınır yapay zeka laboratuvarlarından birine doğrudan yatırım yapma fırsatı elde edecek. Sızdırılan dosya ise şirketin hızlı büyümesinin yanında, milyarlarca dolarlık nakit tüketimini ve alışılmışın oldukça dışında risklerle karşı karşıya olduğunu şimdiden gözler önüne seriyor.

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