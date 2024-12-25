İşçi kovan kovana! Teknoloji devler 2024’te pes dedirtti

25 Aralık 2024 10:35 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:35

Teknoloji sektöründe 2024 yışımda işten çıkarmalar damga vurdu. 457 şirkette 130 binden fazla çalışan işten çıkarıldı. Tesla, Amazon, Google, TikTok, Snap ve Microsoft gibi dev şirketler, binlerce personel ile yollarını ayırdı.

2024​ yılı, teknoloji sektöründe işten çıkarmaların hız kesmediği bir yıl olarak kayda geçti. 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan büyük çaplı iş gücü kayıplarının ardından, bu yıl şimdiye kadar 457 şirkette 130 binden fazla çalışan işten çıkarıldı. Layoffs.fyi adlı bağımsız bir işten çıkarma izleme platformunun verilerine göre, Tesla​, Amazon​, Google, TikTok, Snap ve Microsoft gibi dev şirketler, 2024’ün ilk aylarında binlerce kişiyi işten çıkardı. Bunun yanı sıra, küçük ölçekli startup şirketleri de ciddi kesintiler yaşadı ve bazıları faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldı.

İŞTEN ÇIKARMALARIN ARDINDAKİ NEDENLER

Bu işten çıkarmaların sebepleri arasında ekonomik belirsizlikler, yapay zeka (AI) ve otomasyon gibi teknolojilerin yaygınlaşması ve şirketlerin maliyetlerini azaltma çabaları bulunuyor. Özellikle AI’nin artan etkisi, daha önce güvenli kabul edilen bazı işlerin bile risk altında olduğunu gösteriyor. Ancak bu durum yalnızca ekonomik açıdan değil, aynı zamanda yenilikçilik ve insan yaşamı üzerindeki etkileriyle de dikkat çekiyor.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDEKİ İŞTEN ÇIKARMALARIN AYLIK DAĞILIMI

Layoffs.fyi’nin aylık bazda yayımladığı verilere göre, 2024 yılında gerçekleşen işten çıkarmaların aylara göre dağılımı şu şekilde:

• Kasım 2024: 5.925 çalışan

• Ekim 2024: 3.659 çalışan

• Eylül 2024: 3. 000

• Ağustos 2024: 26.024 çalışan

• Temmuz 2024: 9.051 çalışan

• Haziran 2024:10.083

• Mayıs 2024:11

• Nisan 2024: 22.423 çalışan

• Mart 2024: 7.403 çalışan

• Şubat 2024: 15.639 çalışan

• Ocak 2024: 34.107 çalışan

İNSAN VE YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Bu işten çıkarmalar, teknoloji sektöründe çalışanların yalnızca iş kayıplarını değil, aynı zamanda geleceğe dair belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. İnovasyonun sürdürülebilirliği, çalışanların motivasyonu ve toplumsal etkiler göz önünde bulundurulduğunda, işten çıkarmaların yalnızca ekonomik bir mesele olmadığı açıkça görülüyor.

2024’te gerçekleşen bu işten çıkarmalar, teknolojinin hızla değişen dinamiklerini ve iş dünyasındaki kırılgan yapıyı bir kez daha ortaya koyuyor. Yapay zeka ve otomasyon, daha verimli ve yenilikçi bir gelecek vaat etse de, bu dönüşüm sürecinin insana olan maliyetini anlamak ve yönetmek kritik önem taşıyor.