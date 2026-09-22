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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:14

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Sayfası 2026! Hangi üniversitede başvurular ne zaman başlayacak?

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri, başvuru şartları ve başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında birçok üniversitede eğitim öğretim faaliyetleri başlarken öğrenciler ise cep harçlığını çıkarabilmek için Gençlik Programı’na başvuru yapmaya hazırlanıyor. İŞKUR Gençlik Programı başvuruları üniversitelere göre farklı tarihlerde alınıyor. Geçtiğimiz yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi gibi üniversitelerde başvurular farklı takvimde alınmıştı. İŞKUR Gençlik Programı başvuru işlemleri esube.iskur.gov.tr adresinden e-Devlet aracılığıyla veya alternatif olarak Alo 170 üzerinden gerçekleştiriliyor.2026 yılında İŞKUR Programı’na katılacak adaylara 1.375 TL cep harçlığı ödeniyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihi 2026 ne zaman? İşte, başvurulara ilişkin son durum...

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Sayfası 2026! Hangi üniversitede başvurular ne zaman başlayacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:14

Üniversitelerde eğitim öğretim faaliyetlerinin başlamasıyla beraber İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi mercek altına alındı. Devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler İŞKUR Gençlik Programı’na başvuru yapabilirler. Açık öğretim, uzaktan öğretim ve vakıf üniversitesi (özel) öğrencileri programdan yararlanamayacak. Ekonomik şartları sağlayamayan öğrenciler de benzer şekilde programda katılamayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan burs/öğrenim kredisi desteği alan öğrenciler İŞKUR Gençlik Programı’na başvuru yapabilirler. İŞKUR Gençlik Programı başvuruları toplantıkdan sonra değerlendirmeler yapılacak ve programa katılmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek. Belirlenen tarihlerde belgelerini teslim eden adaylar, çalışmaya başlayacak ve ödemelerini alabilecek. Peki İllere göre İŞKUR Gençlik Programı başvurusu 2026 ne zaman? İşte, İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihlerine ilişkin detaylar…

HABERİN ÖZETİ

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Sayfası 2026! Hangi üniversitede başvurular ne zaman başlayacak?

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlamasıyla İŞKUR Gençlik Programı başvuru takvimi gündeme geldi.
Devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler başvuru yapabilirken, açık öğretim, uzaktan öğretim ve vakıf üniversitesi öğrencileri ile ekonomik şartları sağlayamayanlar yararlanamayacak.
Programın illere göre belirlenmiş resmi bir takvimi bulunmamakla birlikte, üniversiteler kendi akademik takvimlerini dikkate alarak başvuru tarihlerini belirleyecek.
Geçtiğimiz yıl bazı üniversitelerin başvuru tarihleri Ekim ve Kasım aylarını kapsıyordu ve güncel takvimlerin bu tarihlerle benzerlik göstermesi bekleniyor.
Başvurular İŞKUR e-Şube veya genclik.iskur.gov.tr üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla kabul edilmeyecek.
2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilere sağlanan cep harçlığı desteği 1.375 TL olarak belirlenmişti ve yeni yılda bu tutarın zamlanarak 1.500 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

İL İL İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

Tüm illeri kapsayan İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için belirlenen resmi bir takvim bulunmuyor. Üniversitelerin akademik takvimi dikkate alınarak her üniversite, İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihini kendisi belirliyor.

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Sayfası 2026! Hangi üniversitede başvurular ne zaman başlayacak?

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, başvuru yapacakları üniversitelerin resmi adresleri üzerinden programın başvuru tarihlerini takip edebilirler. Birçok üniversite henüz İŞKUR Gençlik Programı başvurularını henüz almaya başlamadı. Geçtiğimiz yıl en fazla ilgi gösterilen üniversitelerin başvuru takvimi şu şekildeydi;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) 18-22 Ekim

(SAÜ) 13-17 Ekim

27 Ekim-31 Ekim

21-25 Ekim

Anadolu Üniversitesi 5-9 Ekim

Bursa Uludağ Üniversitesi 3-7 Kasım

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 16-20 Ekim

Atatürk Üniversitesi 20-24 Ekim

Dokuz Eylül Üniversitesi 16-21 Ekim

Selçuk Üniversitesi 17-21 Ekim

NOT: Yukarıdaki tarihler üniversitelerin geçtiğimiz eğitim yılında aldığı İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihlerdir. Güncel takvimlerin bu tarihlerle benzerlik göstermesi bekleniyor.

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Sayfası 2026! Hangi üniversitede başvurular ne zaman başlayacak?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2026

İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri, ilgili üniversitenin resmi web adresi üzerinden duyurulacak. Başvuru tarihleri duyurulduktan sonra adaylar, şartları sağlaması durumunda İŞKUR e-Şube üzerinden veya alternatif olarak genclik.iskur.gov.tr üzerinden başvuru yapabilirler. İŞKUR Gençlik Programı başvuruları şahsen veya posta yoluyla kabul edilmemektedir. Adaylar başvurulara ilişkin son durumları aşağıdaki bağlantılar üzerinden takip edebilirler.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İçin Tıklayınız

Sakarya Üniversitesi İçin Tıklayınız

İstanbul Üniversitesi İçin Tıklayınız

Marmara Üniversitesi İçin Tıklayınız

Anadolu Üniversitesi İçin Tıklayınız

Bursa Uludağ Üniversitesi İçin Tıklayınız

İstanbul Teknik Üniversitesi İçin Tıklayınız

Atatürk Üniversitesi İçin Tıklayınız

Dokuz Eylül Üniversitesi İçin Tıklayınız

Selçuk Üniversitesi İçin Tıklayınız

GENÇLİK PROGRAMI ÜCRETLERİ YENİ YILDA ZAMLANACAK

2025-2026 eğitim öğretim yılında İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere sağlanan cep harçlığı desteği 1.375 TL olarak belirlenmişti. Bu yılın başında artırılan Gençlik Programı ücretleri yeni yılda da benzer şekilde zamlanacak. Haftada  üç gün görev alan öğrencileri aylık en fazla 19 bin 250 liraya kadar destek ödemesi alabiliyor.

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Sayfası 2026! Hangi üniversitede başvurular ne zaman başlayacak?

İŞKUR Gençlik Programı’nda öğrenciler haftada en fazla 3 gün ve günlük en fazla 7.5 saat çalışabiliyor. Son yapılan artışla beraber günlük olarak öğrencilere 1.375 TL ödeme yapılırken bu tutarın yeni yılla beraber 1.500 liranın üzerine çıkması bekleniyor.

 

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#sakarya üniversitesi
#istanbul üniversitesi
#Marmara Üniversitesi
#İşkur Gençlik Programı
#Ondokuz Mayıs Üniversitesi
#Ekonomi
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