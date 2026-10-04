İslam Memiş'ten ezber bozan altın tahmini! Çok ilginç yerlere gidecek

Enflasyonlar gerilemiyor, enerji krizinin getirmiş olduğu bir maliyet var. Bu gibi etkenler uzun vadede altını çok ilginç yerlere götürecektir. Rakam vermeyeyim ben burada ama bugünden aklıselim olan yatırımcılar şunu sorgulasın: Ben dilediğim kadar dilediğim kadar fiziki olarak altın sahibi olabileceğim mi?"

"İşte 2027 yılında bunun cevabını hep beraber görmüş olacağız. Ben boşuna 2026 yılının Ocak ayı itibariyle 2026 yılında bu şekilde bir senaryo göreceğiz ama 2027 yılında bir değişim sürecine hazırlanın uyarımı boşuna yapmadım."