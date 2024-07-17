Konut kredi faizi arttı, alıcının yöntemi değişti! Ortak krediyle ev alma devri başladı

17 Temmuz 2024 11:59 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 12:02

Konut sektöründe fiyatlarda soğuma başladı. Merkez Bankası verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi reel olarak yüzde 14, 9 azaldı. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı konuyu değerlendirdiği açıklamasında "Birden fazla kişinin ortak kredi çekerek bir konutualabileceği ortak konut kredisi ev sahibi olabilme konusunda yeni bir dönemi başlatacak” dedi.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“Ortak Konut Kredisi, en az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek yüksek tutarlarda konut kredisi kullanmalarına olanak tanıyor. Bu kredi türü, taksit ödemelerinin ortaklar arasında bölüşülmesi sayesinde konut alımını daha ulaşılabilir bir hale getirmeyi hedefliyor.

Bu kredi türünde ayrıca hissedarların adına da ortak tapu çıkmış oluyor. Ortaklardan biri, birkaçı ya da tümüne de kredi kullandırılabiliyor. Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporundaki değeri üzerinden, BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına göre belirleniyor.”

ORTAK KREDİ DAHA HIZLI SONUÇLARINIYOR

Bu kredi ile birden fazla kişinin gelir beyanıyla, yüksek tutarlarda taksitlerin kolayca ödeme imkanları sunuluyor. Bu kredi türü, düzenli geliri olan en az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek konut alımlarını finanse etmelerine olanak tanıyor. Bankalar, kredi başvurusunda bulunan her bireyin gelir durumunu değerlendiriyor ve kredi tutarını belirliyor.

Bu sayede, bireyler tek başlarına başvurduklarında elde edemeyecekleri yüksek kredi limitlerine de ulaşabiliyorlar. Ayrıca, ortak konut kredisi başvuruları genellikle tek başına başvurulara göre daha hızlı ve kolay bir onay sürecinden geçiyor. En büyük risk ise, borç sorumluluğu. Kredi ortaklarından biri ödemelerini yapamazsa, kalan ortaklar borcun tamamından sorumlu olurlar”

KONUT ALIM FIRSATI DÖNEMİNDEYİZ

İnşaat maliyet endeksinin 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,78 arttığını belirten Özelmacıklı, “Gayrimenkul piyasalarında gerçek bir alım fırsatı döneminde olduğumuzu düşünüyoruz. Özellikle mevcut durumda 2. el gayrimenkuller ve müteahhitler tarafından tamamlanmış konutlarda ciddi bir alım fırsatı var.

Konut fiyatlarında Merkez Bankası verilerine göre reel olarak ise yüzde 13,3 oranında azalma var. Maliyetler ise artmaya devam ediyor. Şu anda piyasada üretim maliyetinin altındaki fiyatlarda satışta olan konutlar var.

Yeni üretilecek konutlarda özellikle satış fiyatlarının mevcut piyasa rakamlarının 1,5 – 2 katına yakın olacağı öngörülüyor. İnşaat firmaları tarafından bitmiş durumda olan ve taksitle yapılan satışlar büyük avantajlar barındırıyor” dedi.

ÖRNEK KONUT KREDİSİ HESABI

Özelmacıklı “Örneğin 2 milyon TL üzerinden müşteri bir konut kredisi alsa, aylık yüzde 3.49 faiz oranı ile 120 ay vadede aylık 70 bin 956 TL ödemesi olacak. Bu ödemeyi 5 ortak olarak girdikleri takdirde, her biri yaklaşık 14 bin 191 TL taksit ödemiş olacak.

Bu koşullarda arkadaşlar, dostlar birleşerek ortak eve girmeliler. Ailelerde ebeveynler imkanları varsa çocuklarına destek olup, yüksek faiz oranlarında bile olsa fiyatların düşük olduğu bu dönemde çocuklarını ev sahibi yapmaya çalışmalı” dedi.