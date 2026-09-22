Konutta İstanbul duble yaptı: İşte şehir şehir yeni kira ve satış fiyatları

ORTALAMA KONUT SATIŞ FİYATLARI



Ortalama konut satış fiyatlarına bakıldığında İstanbul 7 milyon 359 bin 550 TL ile beş büyük il arasında ilk sırada yer aldı. Böylece İstanbul'da ortalama bir konutun satış fiyatı bir yılda nominal olarak yaklaşık 1.4 milyon TL arttı. İstanbul'u 6 milyon 574 bin 320 TL ile İzmir, 6 milyon 132 bin 170 TL ile Antalya, 5 milyon 132 bin 140 TL ile Ankara ve 4 milyon 737 bin 460 TL ile Bursa takip etti.