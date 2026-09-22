Konutta İstanbul duble yaptı: İşte şehir şehir yeni kira ve satış fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul hem konut satış fiyatında hem de ortalama kira bedelinde zirveye yerleşerek çifte rekor kırdı! Emlakjet ve Endeksa verilerine göre hazırlanan Ağustos 2026 raporunda, Türkiye'nin öne çıkan illerindeki ortalama kira, satış fiyatları ve amortisman süreleri açıklandı.
İşte il il yeni emlak haritası...
Türkiye'nin nüfusa göre en büyük beş ili arasında yıllık konut metrekare fiyat artışının en yüksek olduğu il yüzde 28.2 ile Ankara oldu. Ankara'yı yüzde 27.2 ile İstanbul, yüzde 24.9 ile Antalya, yüzde 21.3 ile Bursa ve yüzde 20.6 ile İzmir takip etti. Beş büyük ilin tamamında yıllık reel değişim negatif gerçekleşirken, reel değer kaybının en sınırlı olduğu il – yüzde 2.6 ile Ankara oldu.
ORTALAMA KONUT SATIŞ FİYATLARI
Ortalama konut satış fiyatlarına bakıldığında İstanbul 7 milyon 359 bin 550 TL ile beş büyük il arasında ilk sırada yer aldı. Böylece İstanbul'da ortalama bir konutun satış fiyatı bir yılda nominal olarak yaklaşık 1.4 milyon TL arttı. İstanbul'u 6 milyon 574 bin 320 TL ile İzmir, 6 milyon 132 bin 170 TL ile Antalya, 5 milyon 132 bin 140 TL ile Ankara ve 4 milyon 737 bin 460 TL ile Bursa takip etti.
KİRA FİYATLARINDAN SON RAKAMLAR
Türkiye genelinde kiralar yıllık bazda nominal olarak yükselirken, enflasyondan arındırıldığında geriledi. İstanbul'da ise kira fiyatlarındaki artış reel olarak da devam etti. Rapora göre Türkiye genelinde Ağustos 2026 itibarıyla ortalama konut kira bedeli 28 bin 40 TL olarak hesaplandı. Kiralar son bir yılda nominal olarak yüzde 22.3 arttı.
İstanbul
Ankara
İzmir
Antalya
Mersin
Bursa
Konya
Gaziantep
Kocaeli
Tekirdağ
İstanbul
Ankara
İzmir
Antalya
Mersin
Bursa
Konya
Gaziantep
Kocaeli
Tekirdağ