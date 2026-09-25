Kriptoda 351,6 milyon dolarlık alarm!: Para çekme işlemleri durduruldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kripto para borsası Bitget’te güvenlik alarmı verildi. Platformda uygulama üzerinden gerçekleştirilen yetkisiz transferlerin tespit edilmesinin ardından para çekme işlemleri geçici olarak durduruldu. Şirketin açıklamasına göre olaydan yaklaşık 351,6 milyon dolarlık varlık etkilendi. Güvenlik sistemlerinin şüpheli transferleri anında fark ettiği, bunun üzerine acil müdahale prosedürlerinin devreye alındığı belirtildi.
Bitget, yaşanan güvenlik ihlalinin günlük işlemlerde kullanılan sınırlı sayıdaki hesapla sınırlı kaldığını bildirdi. Şirket, platformun ana rezervlerinin ve varlıklarının büyük bölümünün güvende olduğunu vurgularken kullanıcı bakiyelerinin de sistem üzerinde doğru şekilde görüntülenmeye devam ettiğini açıkladı. Para yatırma ve alım satım işlemleri ise kesintisiz sürüyor. Ancak güvenlik incelemeleri tamamlanana kadar para çekme işlemleri kapalı kalacak.
Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. Bu nedenle saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme şimdilik paylaşılmadı. Şirket yönetimi, inceleme sürecinde önceliğin kullanıcı varlıklarının korunması olduğunu kaydetti.
Bitget CEO’su Gracy Chen de güvenlik ihlaline ilişkin açıklama yaptı. Chen, olayın şirketin günlük işlem altyapısının yalnızca sınırlı bir bölümünü etkilediğini söyledi. İlk incelemelere göre ana rezervlerde herhangi bir güvenlik sorunu ya da zafiyet tespit edilmediğini belirten Chen, kullanıcı varlıklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.