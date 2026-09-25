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Kriptoda 351,6 milyon dolarlık alarm!: Para çekme işlemleri durduruldu

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 14:55
1
Kriptoda 351,6 milyon dolarlık alarm!: Para çekme işlemleri durduruldu

Kripto para borsası Bitget’te güvenlik alarmı verildi. Platformda uygulama üzerinden gerçekleştirilen yetkisiz transferlerin tespit edilmesinin ardından para çekme işlemleri geçici olarak durduruldu. Şirketin açıklamasına göre olaydan yaklaşık 351,6 milyon dolarlık varlık etkilendi. Güvenlik sistemlerinin şüpheli transferleri anında fark ettiği, bunun üzerine acil müdahale prosedürlerinin devreye alındığı belirtildi.

2
Kriptoda 351,6 milyon dolarlık alarm!: Para çekme işlemleri durduruldu

ANA REZERVLERİN GÜVENDE OLDUĞU AÇIKLANDI

Bitget, yaşanan güvenlik ihlalinin günlük işlemlerde kullanılan sınırlı sayıdaki hesapla sınırlı kaldığını bildirdi. Şirket, platformun ana rezervlerinin ve varlıklarının büyük bölümünün güvende olduğunu vurgularken kullanıcı bakiyelerinin de sistem üzerinde doğru şekilde görüntülenmeye devam ettiğini açıkladı. Para yatırma ve alım satım işlemleri ise kesintisiz sürüyor. Ancak güvenlik incelemeleri tamamlanana kadar para çekme işlemleri kapalı kalacak.

3
Kriptoda 351,6 milyon dolarlık alarm!: Para çekme işlemleri durduruldu

SALDIRININ YÖNTEMİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. Bu nedenle saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme şimdilik paylaşılmadı. Şirket yönetimi, inceleme sürecinde önceliğin kullanıcı varlıklarının korunması olduğunu kaydetti.

4
Kriptoda 351,6 milyon dolarlık alarm!: Para çekme işlemleri durduruldu

CEO GRACY CHEN’DEN İLK AÇIKLAMA

Bitget CEO’su Gracy Chen de güvenlik ihlaline ilişkin açıklama yaptı. Chen, olayın şirketin günlük işlem altyapısının yalnızca sınırlı bir bölümünü etkilediğini söyledi. İlk incelemelere göre ana rezervlerde herhangi bir güvenlik sorunu ya da zafiyet tespit edilmediğini belirten Chen, kullanıcı varlıklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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