Kriptoda 351,6 milyon dolarlık alarm!: Para çekme işlemleri durduruldu

SALDIRININ YÖNTEMİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. Bu nedenle saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme şimdilik paylaşılmadı. Şirket yönetimi, inceleme sürecinde önceliğin kullanıcı varlıklarının korunması olduğunu kaydetti.