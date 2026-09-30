Küresel su krizine yerli inovasyon: Ecofolio’dan geleceğin su teknolojilerine yatırım fırsatı

Küresel tatlı su kullanımının yaklaşık yüzde 72’sini oluşturan tarımda, suyun verimli, güvenli ve sürdürülebilir yönetimi giderek daha kritik hale geliyor. G&D İklimlendirme Teknolojileri için gerçekleştirdiği kitle fonlama kampanyasında 21 milyon TL’lik hedefi aşarak 21,9 milyon TL fon toplayan ve yüzde 105 fonlama oranına ulaşan Ecofolio Kitle Fonlama Platformu, bu kez odağına su teknolojilerini aldı. Platform, iklim değişikliği ve artan kuraklık riskine karşı suyun yeniden kullanımına yönelik yenilikçi çözümler geliştiren yerli girişim Loopyon Teknoloji A.Ş. için 35 milyon TL hedefli kitle fonlama kampanyası başlattı.

Doğadaki şimşek olayından ilham alarak geliştirdiği soğuk plazma (PAW, teknolojisiyle Loopyon, suyun mikrobiyolojik rehabilitasyonunu sağlayarak yeniden kullanımına imkân tanıyor. Girişim, geliştirdiği yenilikçi teknolojisiyle 2025 yılında Euroinvent ((Avrupa Yaratıcılık ve İnovasyon) Fuarı’nda altın madalya kazandı. Loopyon, yatırım turundan elde edilecek kaynakla teknolojisini ulusal ve uluslararası pazarlara taşıyarak küresel ölçekte büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

DR. MELEK DEMİRAY: SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİN TEMİNATI OLAN SU TEKNOLOJİLERİNE YATIRIM YAPIYORUZ

Letven Capital'in bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren kitle fonlama platformu Ecofolio yeni kampanyası için yüzde 20’lik ek fonlama miktarıyla toplamda 42 milyon lira hedef koyarken süreyi de 60 gün olarak belirledi. Kampanyanın lansmanına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ecofolio CEO’su Dr. Melek Demiray, şu ifadeleri kullandı: "Ecofolio olarak sürdürülebilir bir gelecek, yeşil dönüşüm ve yenilikçi teknolojiler odaklı girişimleri yatırımcılarla buluşturma vizyonumuz doğrultusunda son derece kritik bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. İklim krizinin en derin hissedildiği alanların başında su ve gıda güvenliği geliyor. Tarımda suyu sürekli döngüde tutulan stratejik bir değer olarak yönetmek zorundayız. Loopyon, ülkemizin tarımsal su kaynaklarını korumanın yanında suyu kimyasal kullanmadan arındırarak besleyen ve özellikle AB’deki yeni yasal düzenlemelerle artan pazar potansiyeline sahip, dünya standartlarında bir teknoloji hamlesi başlatıyor. Bu kampanya vesilesiyle yatırımcılarımıza, hem geleceğimizin teminatı olan yeşil dönüşüme katkı sağlama hem de uluslararası ölçeklenme potansiyeli son derece yüksek yerli bir water-tech platformuna ortak olma fırsatı sunuyoruz."

SUYU TEK KULLANIMLIK BİR GİRDİ OLMAKTAN ÇIKARIYOR

Loopyon, geliştirdiği soğuk plazma (PAW) teknolojisiyle sulama suyundaki zararlı mikrobiyolojik yükü kontrol altına alırken, boru hatlarında biyofilm oluşumunu engelliyor ve drenaj suyunu yeniden kullanıma uygun hale getiriyor. Afyonkarahisar Sandıklı’da Türkiye’nin en büyük modern sera tesislerinde gerçekleştirilen saha testlerinde sulama suyundaki mikrobiyolojik yükü yüzde 99,99 oranında kontrol altına aldığı doğrulanan teknoloji; kimyasal dezenfektan ve sürekli filtre değişimi ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Yıllık üretim verimliliğinde yüzde 5 ile yüzde 15 arasında artış sağlama potansiyeline sahip olan sistem, ilk etapta Türkiye’deki 22 milyon metrekarelik modern topraksız sera pazarını hedefliyor.

FAİK BAYKUŞ: TÜRKİYE’DEN DOĞAN TEKNOLOJİYİ KÜRESEL PAZARLARA TAŞIYACAĞIZ

Geliştirdikleri teknolojinin yalnızca dezenfeksiyon yapmadığını, bütünleşik bir su yönetimi sunduğunu belirten Loopyon Kurucusu Faik Baykuş ise şunları söyledi: "Uzun süredir yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları, ulusal ve uluslararası patent süreçlerimiz ile saha doğrulamalarımızın ardından teknolojimizi endüstriyel ölçekte pazara sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Küresel tatlı su kaynaklarının büyük kısmının tüketildiği tarım sektöründe geleneksel 'suyu al, kullan ve deşarj et' dönemi teknolojimizle birlikte kapanıyor. Loopyon PAW teknolojisiyle; kimyasal sarf malzemesine veya periyodik filtre değişimine gerek kalmadan, yapay zeka ve otomasyon destekli bir sistemle suyu rehabilitasyona tabi tutuyoruz. Türkiye’deki 22 milyon metrekarelik modern sera pazarından başlayarak, elde edeceğimiz sermaye desteğiyle MENA ve Avrupa pazarlarında bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyoruz. Ecofolio üzerinden büyümemize güç katacak yatırımcılarımızla birlikte Türkiye’nin su kaynaklarını koruyacak ve ekonomimize yüksek katma değerli bir teknoloji ihraç kalemi kazandıracağız."

Ankara Teknopark kuluçka girişimi olan Loopyon’a, Ecofolio Kitle Fonlama Platformu üzerinden dakikalar içinde yatırım yapılabiliyor. Yatırımcılar, Ecofolio üzerinden geleceğin su teknolojilerine güvenle ortak olabiliyor.