Küresel zam sinyali! Gıdadan deterjana fiyatlar değişebilir

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İstanbul
ABD-İran savaşının küresel ekonomiye çıkardığı fatura giderek ağırlaşıyor. Enerji fiyatlarından hammaddeye, nakliyeden üretime kadar birçok alanda yükselen maliyetler, şimdi de market raflarına yeni zamlar olarak yansımaya hazırlanıyor.
Procter & Gamble, Nestlé ve Reckitt gibi dünyanın önde gelen tüketim ürünleri üreticileri, maliyet baskısının 2027 yılında da devam edebileceği konusunda uyardı. Reuters'ın haberine göre, yüksek fiyatlar nedeniyle harcamalarını kısmaya başlayan tüketiciler şirketleri de zor bir tercihle karşı karşıya bıraktı. Küresel markalar bir yandan artan giderlerini fiyatlara yansıtıp kârlarını korumaya, diğer yandan müşterilerini kaybetmemeye çalışıyor.
Durex markasının üreticisi Reckitt de zam sinyali veren şirketler arasında yer aldı. Reckitt CEO'su Kris Licht, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da tüketicilerin yüksek fiyatlar karşısında zorlandığını belirtti. Şirketin yıllık gelir tahminini aşağı çekmesinin ardından konuşan Licht, hammadde maliyetlerinin mevcut seviyelerde kalması durumunda ürün fiyatlarını artırmanın kaçınılmaz hale gelebileceğini ifade etti.
Tide deterjanının üreticisi Procter & Gamble'ın açıkladığı rakamlar ise şirketlerin karşı karşıya olduğu maliyet baskısının boyutunu ortaya koydu. Şirket, enerji, hammadde ve nakliye giderleri nedeniyle beklediği kâr kaybını 1 milyar dolardan 1,4 milyar dolara çıkardı.
Procter & Gamble Finans Direktörü Andre Schulten, bu büyüklükte bir maliyet yükünü ürün fiyatlarına yansıtmadan karşılamanın oldukça güç olduğunu söyledi. Bu açıklama, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde yeni fiyat artışlarının gündeme gelebileceğine işaret ediyor.
Gıda devi Nestlé ise yeni zamların tüketici talebini daha da zayıflatmasından endişe ediyor. Şirketin Finans Direktörü Anna Manz, fiyat artışlarının kısa vadede satış hacmini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
Manz, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarına uzun vadede zarar vermemek için zamları mümkün olduğunca sınırlı tutmaya çalışacaklarını söyledi.
Benzer bir değerlendirme de İsviçreli çikolata üreticisi Lindt & Sprüngli'den geldi. Şirket, tüketicilerin fiyat artışlarına nasıl tepki vereceğini doğru hesaplayamamanın performansını olumsuz etkilediğini kabul etti.