Küresel zam sinyali! Gıdadan deterjana fiyatlar değişebilir

ABD-İran savaşının küresel ekonomiye çıkardığı fatura giderek ağırlaşıyor. Enerji fiyatlarından hammaddeye, nakliyeden üretime kadar birçok alanda yükselen maliyetler, şimdi de market raflarına yeni zamlar olarak yansımaya hazırlanıyor.

Procter & Gamble, Nestlé ve Reckitt gibi dünyanın önde gelen tüketim ürünleri üreticileri, maliyet baskısının 2027 yılında da devam edebileceği konusunda uyardı. Reuters'ın haberine göre, yüksek fiyatlar nedeniyle harcamalarını kısmaya başlayan tüketiciler şirketleri de zor bir tercihle karşı karşıya bıraktı. Küresel markalar bir yandan artan giderlerini fiyatlara yansıtıp kârlarını korumaya, diğer yandan müşterilerini kaybetmemeye çalışıyor.