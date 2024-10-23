McDonald's hisseleri yerle bir oldu! Hamburgerdeki bakteri ölüme yol açmıştı

23 Ekim 2024 13:37 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 13:37

Amerikan fast food devi McDonald's'ın borsadaki hisseleri, bir müşterinin hamburgerdeki bakteriden ölmesinin ardından büyük düşüş yaşıyor.

McDonald's​'ın hisseleri, zincirin Quarter Pounder burgerleriyle bağlantılı Escherichia coli bakterisi salgınının bir kişiyi öldürmesi ve 10'unun tedavi edilmesi gerekli görülen 49 kişiye aynı tür tarafından enfekte olmasının ardından Çarşamba günü piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 6 düştü.

O HAMBURGERİN SATIŞI DURDURULDU

McDonald's, ilk bulgularına göre bakterilerin büyümesinin Quarter Pounder'da kullanılan doğranmış soğanların kullanılmasından kaynaklanabileceğini ve bunun üç dağıtım merkezine hizmet veren tek bir tedarikçiden geldiğini söyledi. Vakalar Eylül ayından itibaren bildirildi ve Ekim ayında da devam etti.

Şirket, fast food zincirinin burgerde kullanılan doğranmış soğanları ve dana köftelerini çıkardığını ve etkilenen bölgelerdeki restoranlarda Quarter Pounder hamburger​ satışını geçici olarak durdurduğunu söyledi.

HİSSELER YENİDEN DEĞER KAZANACAK MI?

Analistler, dördüncü çeyrek satışlarının salgın​ nedeniyle bir miktar baskı görebileceğini ancak bunun önceki iki E. Coli salgınından daha kötü olup olmayacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

BMO Capital Markets analisti Andrew Strelzik, "...her ne kadar erken olsa da, daha önceki benzer durumların geçmişi, (karşılaştırılabilir satışlar) baskıların hızlı bir şekilde azalabileceğini ve tekrarlanmamaları koşuluyla geçici olabileceğini gösteriyor" dedi.