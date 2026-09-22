İstanbul'da metro ve tramvaylarda yeni döneme geçiliyor. Toplu taşıma kullanan vatandaşları ilgilendiren yeni gelişmenin ardından metro ve tramvaylarda ücret iadesi sisteminin başlatılacak. Kısa ve uzun mesafe yolcularının ödedikleri ücret arasındaki adaletsizliği ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni gelişmeyle birlikte metro ve tramvay istasyonlarında metrobüslerde görmeye alışık olduğumuz iade sistemlerinin yakında kurulması için altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir süredir gündemdeki yerini koruyan bu proje için bazı duraklarda çalışmalar neredeyse tamamlandı. İade cihazlarının koyulacağı yerler belirlendi ve belirlenen noktalara elektrik hattı çekilmesi işlemleri tamamlandı. Peki metrolarda ücret iadesi sistemi ne zaman başlıyor? Metrolarda fiyatlar değişecek mi?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Metro, tramvay, otobüs ücret iadesi olacak mı, ne kadar olacak? Metrolarda ücret iadesi ne zaman başlıyor? İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücret iadesi sistemi başlıyor. Yeni sistemle kısa ve uzun mesafe yolcuları arasındaki ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Metro ve tramvay istasyonlarında metrobüslerdeki gibi iade sistemlerinin kurulması için altyapı çalışmaları sürüyor. Mevcut durumda metro ve tramvaylarda tüm mesafeler için aynı ücret uygulanıyor. Yeni tarifelerin durak sayısına göre belirlenmesi bekleniyor. Ücret iadesi uygulamasının otobüslerde de olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.



METRO FİYATLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Metro ve tramvaylarda uygulanan mevcut bilet fiyatlarının kısa ve uzun mesafe yolcuları için aynı olması ve bu durumun yolcuların ödediği ücret noktasında bir adaletsizliğe sebep olmasından dolayı İstanbul'un raylı sistemlerine de metrobüslerde olduğu gibi iade cihazları getirilmesi projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken vatandaş ücret tarifelerinin değişip değişmeyeceğini merak ediyor.

Şu an tüm vatandaşla en kısa ve en uzak mesafe için aynı ücreti ödüyor. Güncel ücret tarifelerine göre tam bilet 46,2 TL, öğrenci bileti 22,55 TL, 30 yaş ve üzeri için öğrenci bileti 41,58 TL ve sosyal bilet 33,08 TL. Yeni tarife sisteminin gelmesiyle birlikte ücretler binilen ve inilen duraklara göre şekillendirilecek.



ÜCRET İADESİ UYGULAMASI OTOBÜSLERDE DE OLACAK MI?

İBB'den henüz ücret iadesi uygulamasının otobüslerde de uygulanacağı ile ilgili resmi bir karar yok. Uygulamanın şu anlık yalnızca metro ve tramvay hatlarını kapsaması bekleniyor.

DURAKLAR ARASI ÜCRETLENDİRME NASIL OLACAK?

Metrobüslerde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde hizmet veren raylı sistem toplu taşıma araçlarında karşılaştığımız ücret iadesi sisteminin metro ve tramvay hatlarına gelmesi ücretlendirmenin nasıl olacağı noktasında merak uyandırdı. Güncel olarak metrobüslerde uygulanan fiyat tarifesi şu şekilde;

1 durak: 33,08 TL

2 durak: 39,57 TL

3 durak: 46,20 TL

4-9 durak: 58,81 TL

10-15 durak: 58 TL

16-21 durak: 60,69 TL

22-27 durak: 62,67 TL

28-33 durak: 68,03 YL

34-43 durak: 68,59 TL

Metro ve tramvaylarda da tarifelerin düzenlenmesinin UKOME gündemine gelmesi bekleniyor.

ÜCRET İADESİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ücret iadesi uygulamasının ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz İBB veya farklı bir kurum tarafından yapılmadı.