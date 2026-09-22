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Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:19

Metro, tramvay, otobüs ücret iadesi olacak mı, ne kadar olacak? Metrolarda ücret iadesi ne zaman başlıyor?

Metro ve tramvaylarda kısa ve uzun mesafe yolcularının ödedikleri ücret noktasında yaşanan haksızlığı gidermeyi hedefleyen iade sistemleri için altyapı çalışmaları hızlandı. Toplu taşıma araçlarını kısa mesafe ve uzun mesafe kullanan yolcuların ödediği ücretin aynı olması ve bu durumun yaşattığı adaletsizliğin önüne geçilebilmesi adına iade sistemleri getirilmesi hedefleniyor. Metrobüslerde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen raylı sistemlerde görmeye alışık olduğumuz iade sistemlerinin metro ve tramvaylara da gelmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Peki metro ve tramvaylara ücret iadesi dönemi ne zaman başlıyor? Ücret tarifeleri değişecek mi?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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Metro, tramvay, otobüs ücret iadesi olacak mı, ne kadar olacak? Metrolarda ücret iadesi ne zaman başlıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:19

'da ve tramvaylarda yeni döneme geçiliyor. Toplu taşıma kullanan vatandaşları ilgilendiren yeni gelişmenin ardından metro ve tramvaylarda ücret iadesi sisteminin başlatılacak. Kısa ve uzun mesafe yolcularının ödedikleri ücret arasındaki adaletsizliği ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni gelişmeyle birlikte  metro ve istasyonlarında metrobüslerde görmeye alışık olduğumuz iade sistemlerinin yakında kurulması için altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir süredir gündemdeki yerini koruyan bu proje için bazı duraklarda çalışmalar neredeyse tamamlandı. İade cihazlarının koyulacağı yerler belirlendi ve belirlenen noktalara elektrik hattı çekilmesi işlemleri tamamlandı. Peki metrolarda ücret iadesi sistemi ne zaman başlıyor? Metrolarda fiyatlar değişecek mi?

HABERİN ÖZETİ

Metro, tramvay, otobüs ücret iadesi olacak mı, ne kadar olacak? Metrolarda ücret iadesi ne zaman başlıyor?

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da metro ve tramvaylarda ücret iadesi sistemi başlıyor.
Yeni sistemle kısa ve uzun mesafe yolcuları arasındaki ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Metro ve tramvay istasyonlarında metrobüslerdeki gibi iade sistemlerinin kurulması için altyapı çalışmaları sürüyor.
Mevcut durumda metro ve tramvaylarda tüm mesafeler için aynı ücret uygulanıyor.
Yeni tarifelerin durak sayısına göre belirlenmesi bekleniyor.
Ücret iadesi uygulamasının otobüslerde de olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Metro, tramvay, otobüs ücret iadesi olacak mı, ne kadar olacak? Metrolarda ücret iadesi ne zaman başlıyor?


METRO FİYATLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Metro ve tramvaylarda uygulanan mevcut bilet fiyatlarının kısa ve uzun mesafe yolcuları için aynı olması ve bu durumun yolcuların ödediği ücret noktasında bir adaletsizliğe sebep olmasından dolayı İstanbul'un raylı sistemlerine de metrobüslerde olduğu gibi iade cihazları getirilmesi projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken vatandaş ücret tarifelerinin değişip değişmeyeceğini merak ediyor. 
Şu an tüm vatandaşla en kısa ve en uzak mesafe için aynı ücreti ödüyor. Güncel ücret tarifelerine göre tam bilet 46,2 TL, öğrenci bileti 22,55 TL, 30 yaş ve üzeri için öğrenci bileti 41,58 TL ve sosyal bilet 33,08 TL. Yeni tarife sisteminin gelmesiyle birlikte ücretler binilen ve inilen duraklara göre şekillendirilecek.

Metro, tramvay, otobüs ücret iadesi olacak mı, ne kadar olacak? Metrolarda ücret iadesi ne zaman başlıyor?


ÜCRET İADESİ UYGULAMASI OTOBÜSLERDE DE OLACAK MI?

'den henüz ücret iadesi uygulamasının otobüslerde de uygulanacağı ile ilgili resmi bir karar yok. Uygulamanın şu anlık yalnızca metro ve tramvay hatlarını kapsaması bekleniyor.

Metro, tramvay, otobüs ücret iadesi olacak mı, ne kadar olacak? Metrolarda ücret iadesi ne zaman başlıyor?

DURAKLAR ARASI ÜCRETLENDİRME NASIL OLACAK?

Metrobüslerde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde hizmet veren raylı sistem toplu taşıma araçlarında karşılaştığımız ücret iadesi sisteminin metro ve tramvay hatlarına gelmesi ücretlendirmenin nasıl olacağı noktasında merak uyandırdı. Güncel olarak metrobüslerde uygulanan fiyat tarifesi şu şekilde;
1 durak: 33,08 TL
2 durak: 39,57 TL
3 durak: 46,20 TL
4-9 durak: 58,81 TL
10-15 durak: 58 TL
16-21 durak: 60,69 TL 
22-27 durak: 62,67 TL
28-33 durak: 68,03 YL
34-43 durak: 68,59 TL

Metro ve tramvaylarda da tarifelerin düzenlenmesinin UKOME gündemine gelmesi bekleniyor.

Metro, tramvay, otobüs ücret iadesi olacak mı, ne kadar olacak? Metrolarda ücret iadesi ne zaman başlıyor?

ÜCRET İADESİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ücret iadesi uygulamasının ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz İBB veya farklı bir kurum tarafından yapılmadı. 

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ETİKETLER
#İstanbul
#tramvay
#İBB
#metro
#Ücret İadesi
#Ekonomi
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