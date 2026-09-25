Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

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İstanbul
Mevduat faizlerindeki güncellemelerle birlikte 4.000.000 TL birikimin 32 günlük vadede sağladığı net kazanç 120.000 TL sınırını aştı.
Piyasadaki oranlar %37,00 ile %44,50 arasında değişirken bankaların güncel teklifleri de şekillendi.
İşte banka banka 4 milyon TL'nin aylık getirisi...
Şekerbank — Salkım Hesap
ING — Turuncu Hesap
Türkiye Finans — Günlük Hesap
Fibabanka — Kiraz Hesap
TEB (Türk Ekonomi Bankası) — Renkli Hesap
Kuveyt Türk — Günlük Hesap
DenizBank — E-Mevduat
Akbank — Dinamik Kazandıran Hesap
N Kolay (Aktif Bank) — VOV Hesap
ON Dijital (Burgan Bank) — ON Plus
Odeabank — Oksijen Hesap
Anadolubank — Kazandıran Günlük Hesap
Alternatif Bank — Marifetli Hesap
QNB — Günlük Vadeli Hesap
HSBC — Sınırsız Hesap TL
Yapı Kredi — Vadeli Hesap
Garanti BBVA — E-Vadeli Hesap
Enpara.com — E-Vadeli Mevduat Hesabı
VakıfBank — Standart Vadeli Hesap
Halkbank — E-Mevduat
Ziraat Bankası — Vadeli Hesap
İş Bankası — Vadeli TL Hesabı
Albaraka Türk — Anında Günlük Hesap