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Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 14:32
1
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

Mevduat faizlerindeki güncellemelerle birlikte 4.000.000 TL birikimin 32 günlük vadede sağladığı net kazanç 120.000 TL sınırını aştı. 

Piyasadaki oranlar %37,00 ile %44,50 arasında değişirken bankaların güncel teklifleri de şekillendi.

İşte banka banka 4 milyon TL'nin aylık getirisi... 

2
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

Şekerbank — Salkım Hesap

  • Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %44,50
  • Net Kazanç (32 Gün): 116.060,78 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.116.060,78 TL
  • Kampanya Koşulu: 90 gün geçerli hoş geldin faizi, 10.000 TL – 10.000.000 TL bakiye aralığı için geçerlidir.

 

3
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

ING — Turuncu Hesap

  • Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %44,00
  • Net Kazanç (32 Gün): 120.069,36 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.120.069,36 TL
  • Kampanya Koşulu: ING Mobil’den yeni müşteri olanlara özel güncel faiz oranıdır. Kampanya faizi süresi 90 gündür.

 

4
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

Türkiye Finans — Günlük Hesap

  • Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
  • Kâr Payı Oranı: %44,00
  • Net Kazanç (32 Gün): 119.934,64 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.119.934,64 TL
  • Kampanya Koşulu: Ayın Hayata Katılanı olan müşteriler için %15 stopaj avantajı ile sunulmaktadır.

 

5
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

Fibabanka — Kiraz Hesap

  • Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %44,00
  • Net Kazanç (32 Gün): 113.120,53 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.113.120,53 TL
  • Kampanya Koşulu: Belirli alt limit şartlarına bağlı hoş geldin faizi geçerlidir.

 

6
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

TEB (Türk Ekonomi Bankası) — Renkli Hesap

  • Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %44,00
  • Net Kazanç (32 Gün): 113.120,53 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.113.120,53 TL
  • Kampanya Koşulu: Hoş geldin faiz oranı süresince tanımlı alt limitler dahilinde uygulanır.

 

7
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

Kuveyt Türk — Günlük Hesap

  • Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
  • Kâr Payı Oranı: %39,50
  • Net Kazanç (32 Gün): 115.875,12 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.115.875,12 TL
  • Kampanya Koşulu: Katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak günlük kâr payı dağıtımı esasına dayanır.

 

8
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

DenizBank — E-Mevduat

  • Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %39,00
  • Net Kazanç (32 Gün): 112.832,88 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.112.832,88 TL
  • Kampanya Koşulu: DenizBank’ta son 1 aydır açık vadeli hesabı bulunmayan ve son 45 günde bu kampanyadan yararlanmamış müşteriler için geçerlidir.

 

9
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

Akbank — Dinamik Kazandıran Hesap

  • Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %44,00
  • Net Kazanç (32 Gün): 101.808,48 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.101.808,48 TL
  • Kampanya Koşulu: Günlük bakiyeye göre vadesiz hesapta tutulması gereken alt limite tabidir.

 

10
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

N Kolay (Aktif Bank) — VOV Hesap

  • Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %43,00
  • Net Kazanç (32 Gün): 112.189,60 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.112.189,60 TL
  • Kampanya Koşulu: Avantajlı Hoş Geldin Faizi Oranı 20.000 TL – 1.000.000 TL üzeri hesaplar için kademeli tanımlanmaktadır.

 

11
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

ON Dijital (Burgan Bank) — ON Plus

  • Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %42,50
  • Net Kazanç (32 Gün): 109.206,49 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.109.206,49 TL
  • Kampanya Koşulu: 5.000.000 TL’ye kadar geçerli dijital kanallara özel faiz oranıdır.

 

12
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

Odeabank — Oksijen Hesap

  • Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %42,00
  • Net Kazanç (32 Gün): 104.966,44 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.104.966,44 TL
  • Kampanya Koşulu: Yeni müşterilerin ilk 10 günde açacağı hesaplarda 7.500 TL vadesiz alt limit haricindeki tutara uygulanır.

 

13
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

Anadolubank — Kazandıran Günlük Hesap

  • Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %42,00
  • Net Kazanç (32 Gün): 114.068,59 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.114.068,59 TL
  • Kampanya Koşulu: Günlük hesap kullanım koşullarına ve tanımlı alt limit kurallarına tabidir.

 

14
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

Alternatif Bank — Marifetli Hesap

  • Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %42,00
  • Net Kazanç (32 Gün): 110.214,93 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.110.214,93 TL
  • Kampanya Koşulu: Marifetli Kart başvurusu yapıp ayda 30.000 TL üzeri harcama yapanlara özel +%1 ek faiz imkanı bulunur.

 

15
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

QNB — Günlük Vadeli Hesap

  • Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %41,00
  • Net Kazanç (32 Gün): 106.800,80 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.106.800,80 TL
  • Kampanya Koşulu: Dijital kanallar üzerinden yeni hesap açılışlarında geçerlidir.

 

16
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

HSBC — Sınırsız Hesap TL

  • Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %40,25
  • Net Kazanç (32 Gün): 109.248,46 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.109.248,46 TL
  • Kampanya Koşulu: Hoş geldin süresi boyunca günlük faiz kazanırken vade beklemeden para çekme/yatırma imkanı sunar.

 

17
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

Yapı Kredi — Vadeli Hesap

  • Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %39,00
  • Net Kazanç (32 Gün): 112.832,88 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.112.832,88 TL
  • Kampanya Koşulu: 32 gün vade ile 500.000 TL – 9.999.999 TL arası bakiyeler için geçerlidir.

 

18
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

Garanti BBVA — E-Vadeli Hesap

  • Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %38,00
  • Net Kazanç (32 Gün): 109.939,73 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.109.939,73 TL
  • Kampanya Koşulu: Son 1 ay içerisinde vadeli hesabı olmayan müşterilerin dijital kanallardan açacağı hesaplarda geçerlidir.

 

19
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

Enpara.com — E-Vadeli Mevduat Hesabı

  • Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %38,50
  • Net Kazanç (32 Gün): 111.386,30 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.111.386,30 TL
  • Kampanya Koşulu: Tüm Enpara.com müşterileri için şubesiz ve masrafsız olarak tanımlanır.

 

20
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

VakıfBank — Standart Vadeli Hesap

  • Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %38,50
  • Net Kazanç (32 Gün): 111.386,30 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.111.386,30 TL
  • Kampanya Koşulu: Mobil ve internet bankacılığı üzerinden açılan hesaplarda uygulanır.

 

21
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

Halkbank — E-Mevduat

  • Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %38,00
  • Net Kazanç (32 Gün): 109.939,73 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.109.939,73 TL
  • Kampanya Koşulu: Dijital kanallara özel faiz oranıdır; yüksek bakiyelerde kademeli artış gösterebilir.

 

22
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

Ziraat Bankası — Vadeli Hesap

  • Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %38,00
  • Net Kazanç (32 Gün): 109.939,73 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.109.939,73 TL
  • Kampanya Koşulu: Ziraat Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen açılışlarda geçerlidir.

 

23
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

İş Bankası — Vadeli TL Hesabı

  • Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %38,00
  • Net Kazanç (32 Gün): 109.939,73 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.109.939,73 TL
  • Kampanya Koşulu: İnternet Şube, İşCep ve Bankamatik kanallarından yeni açılacak hesaplar için geçerlidir.

 

24
Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

Albaraka Türk — Anında Günlük Hesap

  • Hesap Türü: Günlük Vadeli Hesap
  • Kâr Payı Oranı: %37,00
  • Net Kazanç (32 Gün): 98.279,06 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 4.098.279,06 TL
  • Kampanya Koşulu: Katılım bankacılığı standartlarına göre hesaplanan tahmini kâr payı oranını yansıtır.

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