Mevduatta rakamlar değişti: İşte banka banka 4 milyon liranın aylık getirisi

Mevduat faizlerindeki güncellemelerle birlikte 4.000.000 TL birikimin 32 günlük vadede sağladığı net kazanç 120.000 TL sınırını aştı.

Piyasadaki oranlar %37,00 ile %44,50 arasında değişirken bankaların güncel teklifleri de şekillendi.



İşte banka banka 4 milyon TL'nin aylık getirisi...