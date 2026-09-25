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Morgan Stanley dolarda geri adım attı: “Yanıldık” deyip yeni hedef verdi

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 14:57
1
Morgan Stanley dolarda geri adım attı: “Yanıldık” deyip yeni hedef verdi

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, dolar için yaptığı önceki tahminde geri adım attı. Banka, doların 2026'nın ikinci yarısında da değer kaybetmeye devam edeceği beklentisinin gerçekleşmediğini kabul etti.

2
Morgan Stanley dolarda geri adım attı: “Yanıldık” deyip yeni hedef verdi

Müşterilerine gönderdiği raporda oldukça açık bir ifade kullanan Morgan Stanley, “Doların düşüşünün 2026'nın ikinci yarısında da süreceğini düşündük. Yanıldık” değerlendirmesinde bulundu.

3
Morgan Stanley dolarda geri adım attı: “Yanıldık” deyip yeni hedef verdi

DOLAR İÇİN YENİ HEDEF: 104,00

Banka artık doların önümüzdeki dönemde zayıflamasını değil, güçlenmesini bekliyor. Morgan Stanley'nin yeni tahminine göre dolar endeksi (DXY), mevcut 101,2 seviyesinden yükselerek 2027 ortasına kadar 104,00 seviyesine ulaşacak.

4
Morgan Stanley dolarda geri adım attı: “Yanıldık” deyip yeni hedef verdi

Bankanın beklentisi yalnızca yıl sonuyla da sınırlı değil. Raporda, faizlerdeki yükselişin etkisiyle doların 2027 boyunca güçlü seyrini koruyabileceği öngörülüyor.

5
Morgan Stanley dolarda geri adım attı: “Yanıldık” deyip yeni hedef verdi

FED'İN ŞAHİN DURUŞU DOLARI DESTEKLİYOR

Morgan Stanley'nin dolar konusunda fikir değiştirmesinin arkasında birkaç önemli başlık bulunuyor.

6
Morgan Stanley dolarda geri adım attı: “Yanıldık” deyip yeni hedef verdi

Bunların başında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikası duruşu geliyor. ABD faizlerinin diğer piyasalara kıyasla daha güçlü seyretmesi de dolara yönelik talebi destekleyen unsurlardan biri olarak gösteriliyor. Bir diğer dikkat çeken başlık ise Avrupa. Bankaya göre bölgede artan siyasi riskler, yatırımcıların dolar tarafına yönelmesini destekleyebilir.

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