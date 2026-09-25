Morgan Stanley dolarda geri adım attı: “Yanıldık” deyip yeni hedef verdi

Bunların başında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikası duruşu geliyor. ABD faizlerinin diğer piyasalara kıyasla daha güçlü seyretmesi de dolara yönelik talebi destekleyen unsurlardan biri olarak gösteriliyor. Bir diğer dikkat çeken başlık ise Avrupa. Bankaya göre bölgede artan siyasi riskler, yatırımcıların dolar tarafına yönelmesini destekleyebilir.