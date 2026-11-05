Piyasalarda seçim depremi! Zafer Ergezen'den altın ve gümüş için 55 gün uyarısı

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İstanbul
ABD ara seçimlerinde Senato kontrolünün Demokratlara geçmesi küresel piyasalarda kartları yeniden dağıttı. Dolardaki geri çekilmeyle birlikte altın ve gümüş tırmanışa geçerken; Ekonomist Zafer Ergezen, yıl sonuna kalan 55 günlük süreç için kritik rakamları açıklayıp yatırımcıya "izle-gör" uyarısında bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlanan ara seçimlerin ardından küresel piyasalarda yön tamamen değişti. Seçim sonuçlarının ardından dolarda gerileme yaşanırken, ons altın ve gümüş cephesinde yukarı yönlü sert hareketler takip ediliyor. TGRT Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Zafer Ergezen; ABD seçimlerinin piyasalara yansımasını, Ortadoğu'daki askeri dengeleri ve yıl sonuna kadar olan 55 günlük süreçte altın, gümüş ve Borsa İstanbul'u bekleyen senaryoları değerlendirdi.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Zafer Ergezen'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:
"Tabii piyasa bir miktar bekliyordu ama bu kadar Demokratların Senatoda ağırlığı ele geçirmesini çok fazla beklemiyordu. Zaten o yüzden de tepkinin bir miktar daha güçlü olduğunu görüyoruz. Böyle olunca da özellikle Trump yönetiminin hem ekonomik hem de siyasi bundan sonraki alacağı kararlarda işleri kolay değil. Zaten piyasada bunu gördüğü için bir miktar orada iyimser fiyatlama olduğunu görüyoruz. Hem borsalar tarafında hem altın gümüş tarafında bir miktar toparlanmayı gördük.
'ALTIN TARAFINDA BİR TOPARLANMA GÖRÜYORUZ'
En büyük etkilerden bir tanesi petrol fiyatlarında gerçekleşti. Çünkü Trump'ın şimdiye kadar uygulamış olduğu o sert ve agresif beklenmedik çıkışlarını artık eskisi kadar kolay yapamayacak bu seçimler sonrasında. Senatoda kontrolün Demokratlara geçiyor olması en azından piyasalar içinde bir kontrol mekanizması gibi çalışacak gözüküyor. En azından piyasaların bakış açısı böyle ilk etapta. O yüzden altın tarafında da toparlanmayı görüyoruz.
ALTININ YAKIN DÖNEM TAVANI NE OLACAK?
Çünkü özellikle Ekim ayı içerisinde tahviller tarafına bir geçişin olmaya başladığını görmüştük. Borsalar tarafında çıkış vardı, altın tarafında çıkış vardı. Bu seçimler sonrasında Trump'ın politikalarına yönelik o kontrol mekanizması olacağı beklentisi yeniden bir miktar riskli varlıklara doğru yönelişe yol açtı. Portföyler de yeni düzenlemeye yol açıyor. O yüzden de hem borsalar tarafında toparlanmayı görüyoruz hem de altın ve gümüş tarafında toparlanmayı görüyoruz.
Belki bu toparlanma birkaç gün daha devam edebilir ama ben 4200 dolar seviyesinin üzerine çıkılmasını çok fazla beklemiyorum. Bu ne demektir? Bu genel olarak 6800 TL üzerine çok fazla çıkmasını beklemediğimi söyleyebilirim. Burada bir miktar daha artık uygulamayı görmeye başlayacağız. Piyasa bir miktar izle gör yapacaktır ama genel eğilim böyle diyebilirim."
Seçim sonuçlarının Ortadoğu’daki askeri süreçlere ve ABD-İsrail ilişkilerine yansımasına değinen Ergezen, jeopolitik risklerin piyasa üzerindeki baskısının hafifleyebileceğine işaret etti:
"Yani tabii savaşın sonlanıyor olması her açıdan olumlu. Bunu öncelikle söyleyeyim. Öncelikle insani açıdan oldukça olumlu olur. Tabii bunun şu anda henüz bir kesinleşmiş anlaşma yok. Anlaşmanın detayı da yok. Ama eğer bir anlaşma olursa ki burada savaşın bundan sonraki gidişatında da Trump'ın işi oldukça zor. Çünkü ne savaş için orada askeri sevkiyatlar konusunda işi kolay olmayacak, Demokratlar var gene Senatoda, ne bütçe için işi çok kolay olmayacak. Bütün bunlar da savaşın sürdürülebilirliği konusunda ciddi soru işaretleri getiriyor beraberinde, eğer anlaşma olmayacaksa bile.
Ben bu noktada Trump yönetiminin özellikle bu seçimlerden sonra bir anlaşma eğiliminin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten piyasa fiyatlaması da bunu gösteriyor petrol tarafında. Sadece tabii ABD tarafı için değil artık İsrail tarafı için de çok fazla kolay değil. Çünkü istediği desteği ve istediği kadar rahat da hareket edemeyecek. Çünkü Trump'la konuştuktan sonra hemen kararlar çok hızlı bir şekilde alınıyor ve yürürlüğe girebiliyordu ama şimdi artık İsrail de Trump'ın her kararını veya düşüncesini uygulayamayabileceğinin farkında. Bu da artık ABD-İsrail arasındaki ilişkilerin de çok kolay olmayacağını gösteriyor. O yüzden ben bu savaşın artık bundan sonraki süreçte çok da kolay idare edilebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bunun da piyasalara yansıması olumlu olacaktır. Hem altın tarafında, gümüş tarafında yükselişleri görmeye devam edeceğiz hem de petrol tarafında düşüşleri görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum."
Kasım ve Aralık aylarında yatırımcıların izlemesi gereken stratejilere değinen Ekonomist Zafer Ergezen, gelişmekte olan ülkelere ve Türkiye piyasasına yönelik beklentilerini aktardı:
"Yani tabii şu anki görünüme baktığımız zaman hala faizler yüksek seyrediyor ve yatırımcı ilgisinin hala faizler tarafında olduğunu giriyoruz. Özellikle Ekim ayında dediğim gibi küresel anlamda yatırımcıların, kurumsal yatırımcıların da tahvillere doğru yönelmeye başladığını gördük. Riskli varlıklardan çıkış var. Şu ana eğer son Kasım ve Aralık aylarına bakacak olursak, eğer bir anlaşma olacak olursa burada hem altın gümüş tarafında yukarı yönlü ki gümüşteki getiri daha fazla olabilir bir anlaşma çıkması durumunda, burada gümüşün daha hızlı hareket edeceğini söyleyebiliriz, bir toparlanma olacaktır, yukarı yönlü hareketler göreceğiz.
Borsalar tarafında yukarı yönlü hareketler görme ihtimalimiz var ama borsalardaki yükselişin kısmen sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. Ben burada ABD veya Avrupa borsalarından ziyade özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafında toparlanmaların olmasını bekliyorum ki Türkiye de bunlardan bir tanesi diyebilirim. Eğer bir anlaşma olursa burada ABD, İran, İsrail arasındaki savaşta özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafındaki özellikle son gerilemelerle birlikte Türkiye borsasının, Borsa İstanbul'un oldukça cazip fiyatlamalara geldiğini düşünüyorum. Buraya çok ciddi bir yabancı ilgisi gelebileceğini düşünüyorum.
SON 55 GÜN İÇİN BORSA VE GÜMÜŞ UYARISI
Yılın son tarafında genel portföyler içerisinde şu anda hala faiz önde. Kasım Aralık ayı içerisinde de eğer anlaşma olmazsa faiz önde kalmaya devam edecek. Ama eğer bir anlaşma olursa ben gelişmekte olan ülke borsaları ve gümüş tarafında ciddi toparlanmalar bekliyorum."