Piyasalarda seçim depremi! Zafer Ergezen'den altın ve gümüş için 55 gün uyarısı

Ben bu noktada Trump yönetiminin özellikle bu seçimlerden sonra bir anlaşma eğiliminin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten piyasa fiyatlaması da bunu gösteriyor petrol tarafında. Sadece tabii ABD tarafı için değil artık İsrail tarafı için de çok fazla kolay değil. Çünkü istediği desteği ve istediği kadar rahat da hareket edemeyecek. Çünkü Trump'la konuştuktan sonra hemen kararlar çok hızlı bir şekilde alınıyor ve yürürlüğe girebiliyordu ama şimdi artık İsrail de Trump'ın her kararını veya düşüncesini uygulayamayabileceğinin farkında. Bu da artık ABD-İsrail arasındaki ilişkilerin de çok kolay olmayacağını gösteriyor. O yüzden ben bu savaşın artık bundan sonraki süreçte çok da kolay idare edilebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bunun da piyasalara yansıması olumlu olacaktır. Hem altın tarafında, gümüş tarafında yükselişleri görmeye devam edeceğiz hem de petrol tarafında düşüşleri görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum."