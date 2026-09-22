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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:07

PMYO mülakat sonuçları 2026 isim listesi sorgulama pa.edu.tr! PMYO 25. dönem mülakat sonuçları asıl/yedek sonuçlar açıklandı mı?

PMYO mülakat sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. 25. dönem Polis Meslek Yüksekokulu’na, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 2 bin 560 erkek ve 630 kadın polis adayı alımı yapılacak. Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan adaylar ise sözlü mülakatlara katıldı. PMYO mülakat sonuçları posta yoluyla veya farklı bir bildirim yöntemiyle bildirilmeyecek. PMYO sözlü sınav sonuçları doğrudan pa.edu.tr adresinden erişime açılacak. Mülakatlar, psikolojik yeterlilik, duygusal dengesizlik, dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık gibi alanlara yönelik değerlendirmeyle yapılıyor. PMYO mülakat sonuçları asil/yedek listeler şeklinde duyuruluyor. Geçiçi kayıt işlemi sırasında yüksekokula giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge teslim eden adayların yerine yedekler çağrılır. Peki PMYO mülakat sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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PMYO mülakat sonuçları 2026 isim listesi sorgulama pa.edu.tr! PMYO 25. dönem mülakat sonuçları asıl/yedek sonuçlar açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:07

PMYO sonuçları 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Sözlü sınavlarda adaylara soruların yazılı olduğu bir kart çektirilirken bu konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre veriliyor. Değerlendirmelrde adayın konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, özgüveni, ifade etme yeteneği, beden dilinini kullanma beceresi olmak üzere 5 farklı kriter dikkate alınıyor. Her bir kriter 20 puan olmak üzere puanlama yapılırken 70 ve üzerinde olan adaylar başarılı oluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında toplam 3 bin 250 adayı alımı yapılırken asil aday sayısının yanı sıra yüksekokula giremeyeceği anlaşılan, eksik belge getiren adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. Peki 26. dönem PMYO sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte, PMYO mülakat sonucu görüntüleme sayfası…

HABERİN ÖZETİ

PMYO mülakat sonuçları 2026 isim listesi sorgulama pa.edu.tr! PMYO 25. dönem mülakat sonuçları asıl/yedek sonuçlar açıklandı mı?

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) mülakat sonuçlarının henüz açıklanmadığı ve sonuçların pa.edu.tr adresinden duyurulacağı belirtiliyor.
PMYO mülakat sonuçları 100 puan üzerinden değerlendiriliyor ve 5 farklı kriter dikkate alınıyor.
Her bir kriter 20 puan olup, 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılıyor.
2026-2027 eğitim öğretim yılında 3 bin 250 polis memuru adayı alımı yapılacak.
Mülakat sonuçlarının en geç Ekim ayının başına kadar duyurulması bekleniyor.
Sonuçlar doğrudan pa.edu.tr adresinden duyurulacak ve adaylara posta yoluyla bildirim yapılmayacak.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Fiziki yeterlilik sınavlarını geçerek mülakatlara katılmaya hak kazanan binlerce aday sözlü sınavlarını tamamladı. ’da düzenlenen mülakatların ardından gözler sonuçlara çevrildi. Polislik Meslek Yüksekokulu, mülakat sonuçlarını henüz erişime açmadı. Daha önceki yıllar dikkate alındığında mülakat sonuçlarının en geç Ekim ayının başına kadar duyurulması bekleniyor.

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

PMYO mülakat sonuçları 2026 isim listesi sorgulama pa.edu.tr! PMYO 25. dönem mülakat sonuçları asıl/yedek sonuçlar açıklandı mı?

PMYO SÖZLÜ SINAV SONUCU ASİL/YEDEK LİSTE SORGULAMA

25. Dönem PMYO sonuçları asil/yedek listeler şeklinde duyuruluyor. Başarı sıralamasına esas PMYO giriş puanı fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25’i, mülakat sınavı puanının yüzde 50’si ve göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25’inin toplamı olarak belrleniyor. “PMYO sözlü sınav sonuçları açıklandı” duyurusu pa.edu.tr adresinden yapılacak ve sonuçlar aynı ekranda erişime açılacak.

PMYO mülakat sonuçları 2026 isim listesi sorgulama pa.edu.tr! PMYO 25. dönem mülakat sonuçları asıl/yedek sonuçlar açıklandı mı?

PMYO YEDEK ADAYLAR NE YAPACAK?

Geçiçi kayıt işlemi sırasında yüksekokula giremeyecekleri anlaşılan, eksik belgesi bulunana, intibat eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, yüksekokuldan ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar çağırılıyor. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edilen tarihten itibaren en geç üç işi içinde planladığı Yüksekokul Müdürlüğüne evrakları ile başvuru yapabilir.

PMYO mülakat sonuçları 2026 isim listesi sorgulama pa.edu.tr! PMYO 25. dönem mülakat sonuçları asıl/yedek sonuçlar açıklandı mı?

SONUÇLAR POSTA YOLUYLA BİLDİRİLMEYECEK

25. dönem PMYO mülakat sınav sonuçları doğrudan pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Mülakatlara katılan adaylara posta yolu veya değişik bir ileitşim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet üzerinden duyurulacak sınav sonuçları tebliğ hükmünde olacak.

 

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#ankara
#polis memuru
#PMYO
#mülakat
#Sözlü sınav
#Ekonomi
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