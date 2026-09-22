PMYO mülakat sonuçları 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Sözlü sınavlarda adaylara soruların yazılı olduğu bir kart çektirilirken bu konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre veriliyor. Değerlendirmelrde adayın konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, özgüveni, ifade etme yeteneği, beden dilinini kullanma beceresi olmak üzere 5 farklı kriter dikkate alınıyor. Her bir kriter 20 puan olmak üzere puanlama yapılırken 70 ve üzerinde olan adaylar başarılı oluyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında toplam 3 bin 250 polis memuru adayı alımı yapılırken asil aday sayısının yanı sıra yüksekokula giremeyeceği anlaşılan, eksik belge getiren adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. Peki 26. dönem PMYO sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır? İşte, PMYO mülakat sonucu görüntüleme sayfası…

Özetle

HABERİN ÖZETİ PMYO mülakat sonuçları 2026 isim listesi sorgulama pa.edu.tr! PMYO 25. dönem mülakat sonuçları asıl/yedek sonuçlar açıklandı mı? Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) mülakat sonuçlarının henüz açıklanmadığı ve sonuçların pa.edu.tr adresinden duyurulacağı belirtiliyor. PMYO mülakat sonuçları 100 puan üzerinden değerlendiriliyor ve 5 farklı kriter dikkate alınıyor. Her bir kriter 20 puan olup, 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 3 bin 250 polis memuru adayı alımı yapılacak. Mülakat sonuçlarının en geç Ekim ayının başına kadar duyurulması bekleniyor. Sonuçlar doğrudan pa.edu.tr adresinden duyurulacak ve adaylara posta yoluyla bildirim yapılmayacak.

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Fiziki yeterlilik sınavlarını geçerek mülakatlara katılmaya hak kazanan binlerce aday sözlü sınavlarını tamamladı. Ankara’da düzenlenen mülakatların ardından gözler sonuçlara çevrildi. Polislik Meslek Yüksekokulu, mülakat sonuçlarını henüz erişime açmadı. Daha önceki yıllar dikkate alındığında mülakat sonuçlarının en geç Ekim ayının başına kadar duyurulması bekleniyor.

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

PMYO SÖZLÜ SINAV SONUCU ASİL/YEDEK LİSTE SORGULAMA

25. Dönem PMYO sözlü sınav sonuçları asil/yedek listeler şeklinde duyuruluyor. Başarı sıralamasına esas PMYO giriş puanı fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25’i, mülakat sınavı puanının yüzde 50’si ve göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25’inin toplamı olarak belrleniyor. “PMYO sözlü sınav sonuçları açıklandı” duyurusu pa.edu.tr adresinden yapılacak ve sonuçlar aynı ekranda erişime açılacak.

PMYO YEDEK ADAYLAR NE YAPACAK?

Geçiçi kayıt işlemi sırasında yüksekokula giremeyecekleri anlaşılan, eksik belgesi bulunana, intibat eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, yüksekokuldan ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar çağırılıyor. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edilen tarihten itibaren en geç üç işi içinde planladığı Yüksekokul Müdürlüğüne evrakları ile başvuru yapabilir.

SONUÇLAR POSTA YOLUYLA BİLDİRİLMEYECEK

25. dönem PMYO mülakat sınav sonuçları doğrudan pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Mülakatlara katılan adaylara posta yolu veya değişik bir ileitşim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet üzerinden duyurulacak sınav sonuçları tebliğ hükmünde olacak.