SGK uyardı emekli maaşları kesilecek! Emeklilikte çalışanlar e-devletinizi kontrol edin

21 Eylül 2024 09:00 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 00:52

Emekli olduktan sonra çalışanlar için SGK tarafından kritik bir uyarı yapıldı. Emekli çalışanların sigorta prim kodlarının yanlış girilmesi maaş kesintisine neden oluyor. Kod farkı, çalışırken ödenen prim türünü belirlediği için yanlış bir kod emekli maaşınızı riske atacak. İşte emekli maaş kaybını önlemenin yolları.

Yaş şartı olmadan emeklilik yolu! İsa Karakaş nasıl yapılacağını anlattı: EYT'den yararlanamayanlar için formül

Yaş şartı olmadan emeklilik yolu! İsa Karakaş nasıl yapılacağını anlattı: EYT'den yararlanamayanlar için formül

Emeklilik​ sonrası çalışmaya başlayan sigortalar için SGK açıklama yaptı. Çalışan emekliler için işveren​ “02 kodlu Sosyal Güvenlik Destek Primi” üzerinden kayıt yaptırmalı. Eğer yanlışlıkla “01 kodlu Tüm Sigorta Kolları” kullanılırsa emekli maaşı​ bir süre sonra kesiliyor. Emekli maaş kaybını önlemenin en kritik yolu ise prim kodunu kontrol etmekten geçiyor.

EMEKLİ MAAŞINDA KESİNTİ UYARISI

Türkiye'de 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli maaşı alıyor.

Çalışan emekliler için maaş kesilmesine yol açan 'kod' hatası için SGK​ uyardı. İşverenlerin primleri yanlış kodla ödemesi, emeklilerin maaşlarını anında kesilmesine neden olabiliyor

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, işverenin primleri yanlış yatırması durumunda yapılması gerekenleri anlattı.

Yılmaz, emekli çalışanların yanlış kod girilmesi durumunda işverene durumu bildirerek hatanın düzeltilmesini talep etmeleri gerektiğini açıkladı. SGK uzmanı şöyle devam etti;

"İşveren müdahaleyi yaptıktan sonra SGK’ya başvurarak durumu bildirmeleri ve maaşlarının kayıp olmadan ödenmesini talep etmeleri gerekiyor. Bu süreçte kesilen maaşlar, genellikle 20-25 gün içinde geri alınabilir."

EMEKLİLİK KODU YANLIŞ GİRİLİRSE NE OLUR?

Sigortalının talepte bulunması halinde, SGK tarafından yapılacak inceleme sonucunda meslek adı ve kodunun yanlış bildirildiğinin anlaşılması halinde işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için idari para cezası uygulanacak.