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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:03

Tapuda güvenli ödeme sistemi için yeni tarih: 1 Aralık 2026

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım-satımında dolandırıcılığı önlemek ve para transferini güvenceye almak amacıyla getirilen Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu başlama tarihini 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirledi. Bankalar ile Tapu ve Kadastro arasındaki teknik entegrasyonu hızlandırmak için sürece bir entegratör dahil edilirken, zorunlu uygulama öncesinde pilot çalışma başlatılacak.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Tapuda güvenli ödeme sistemi için yeni tarih: 1 Aralık 2026
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:03

, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bilgi sistemleri ile arasındaki verilerin paylaşımının ve teknik altyapının kurulmasının kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla bir entegratörün belirlenmesi yönünde de bir değişiklik gerçekleştirildiğini açıkladı.

Tapuda güvenli ödeme sistemi için yeni tarih: 1 Aralık 2026


Bakanlıktan taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sistemi ile ilgili yönetmelik değişikliği hakkında yapılan açıklamada, "Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte 29 Nisan 2026'da yapılan değişiklikle taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılması öngörülmüştür" denildi. 

Tapuda güvenli ödeme sistemi için yeni tarih: 1 Aralık 2026

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sistemin uygulamaya alınması için gerekli teknik çalışmalar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile iş birliği halinde yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımına ilişkin teknik altyapı hazırlanmış olup bankaların teknik altyapılarını oluşturmalarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda sistemin tüm unsurlarıyla etkin, güvenli ve kesintisiz bir şekilde işleyebilmesi, ilgili paydaşlar arasındaki teknik altyapı ve entegrasyon süreçlerinin tamamlanması, uygulamada yaşanabilecek teknik ve operasyonel sorunların önlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla yapılacak Yönetmelik değişikliğiyle sistemin zorunlu uygulama başlangıç tarihi 01.12.2026 olarak yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki verilerin paylaşımının ve teknik altyapının kurulmasının kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla bir entegratörün belirlenmesi yönünde de bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, banka altyapılarının da hazır hale gelmesi akabinde sisteme yönelik bir pilot uygulamanın başlatılması öngörülmektedir."

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ETİKETLER
#Ticaret Bakanlığı
#bankalar
#Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
#Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik
#Güvenli Ödeme Sistemi
#Ekonomi
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