THY yüzde 50 zam yaptı! İşte yeni fiyatlar

09 Temmuz 2024 12:59 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 13:07

Altı ayda bir özel yolcu salonları (CIP Lounge) ücretlerinde fiyat artışına giden THY, yüzde 50 zam yaptığını duyurdu. Bu zamla birlikte THY son bir yılda özel yolcu salonlarına yaklaşık yüzde yüz zam yapmış oldu.

1 Temmuz’da yapılan yüzde 50 zam ile İstanbul CIP lounge kullanım ücreti 900 TL’den bin 350 TL, Antalya ve İzmir’de bin 250 TL, Bodrum’da bin 450 TL, Ankara’da 900 TL olurken, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Trabzon, Diyarbakır, Rize havalimanlarındaki fiyatları ise 750 TL oldu. Ayrıca, dış hat özel yolcu salonları Vnukovo (Rusya) 50 dolar olarak belirlendi.

YENİ YILDA TEKRAR ZAM YAPILACAK

Türk Hava Yolları yaklaşık altı ayda bir özel yolcu salonlarına zam yapıyor. THY’nin, özel yolcu salonlarını kullanma ücretlerine yaptığı zamlar 1 Temmuz - 31 Aralık 2024 arasında geçerli olacak ve yeni yılda yeniden zamlanacak.