TİM'e giden tasarruf genelgesinde kuru pasta, çay, kahve ve gazete detayı
Tasarruf Tedbirleri Genelgesi eksiksiz uygulanmaya devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili ve ekonomik kullanımı için düzenlemeler kurumlara gönderildi. Ticaret Bakanlığı’ndan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birliklerine gönderilen tasarruf tedbirleri listesinde yer alan detaylar ise dikkat çekti. İhracatçıya tasarruf genelgesinde 'kuru pasta ikram edin' detayına TİM'den tepki geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından hazırlanan tasarruf paketi uygulamaya devam ediyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birliklerine tasarruf tedbirleri listesi gönderdi. Tasarruf tedbirleri listesinde yer alan bazı maddeler dikkat çekerken TİM bu detaylara itiraz etti.
BAKANLIKTAN TİM'E TASARRUF GENELGESİ
Ekonomim'den İmam Güneş'in haberine göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) gönderilen tasarruf tedbirleri listesinde kuru pasta, çay, kahve ve gazete detayı yer aldı.
Maddeler arasında; "TİM ve Birlikler tarafından organize edilen ödül törenlerinde ödül alacak firmalara maliyeti yüksek olmayan, dokümanlar verilecek.
Organizasyonlar kapsamında yer kirası, dekorasyon, kokteyl (çay, kahve, meşrubat, kuru pasta veya çok küçük atıştırmalık ikramı hariç) yemek, teknik ekipman ve benzeri ilave harcamalar yapılmayacak.
Yurtdışı fuar ziyaretleri ödül kapsamından çıkarılacak.
Genel Sekreterler dışında hiçbir çalışan ve personele cep telefonu tahsis edilmeyecek, tahsis edilmiş olan varsa iptal edilecek.
Günlük gazete alımı yapılmayacak." uyarıları yer aldı.
TİM TASARRUF GENELGESİNE İTİRAZ ETTİ
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Tasarruf tedbirleri Türkiye genelinde uygulanıyor. Dolayısıyla Bakanlık bize de gönderdi. Biz de itiraz ve düşüncelerimizi ortaya koyduk. Onlara ilettik. Ortak noktada buluşacağımıza inanıyoruz” diyerek bazı detaylara tepki gösterdiklerini ifade etti.
Tasarruf tedbirlerinin TİM’e gönderilmesinin sebebi, TİM ve ihracatçı birliklerinin bütçe ve harcamalarda bakanlık onayına tabi olmasından kaynaklanıyor