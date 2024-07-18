TİM'e giden tasarruf genelgesinde kuru pasta, çay, kahve ve gazete detayı

18 Temmuz 2024 12:16 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 12:15

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından hazırlanan tasarruf paketi uygulamaya devam ediyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birliklerine tasarruf tedbirleri listesi gönderdi. Tasarruf tedbirleri listesinde yer alan bazı maddeler dikkat çekerken TİM bu detaylara itiraz etti.

BAKANLIKTAN TİM'E TASARRUF GENELGESİ

Ekonomim'den İmam Güneş'in haberine göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) gönderilen tasarruf tedbirleri listesinde kuru pasta, çay, kahve ve gazete detayı yer aldı.

Maddeler arasında; "TİM ve Birlikler tarafından organize edilen ödül törenlerinde ödül alacak firmalara maliyeti yüksek olmayan, dokümanlar verilecek.

Organizasyonlar kapsamında yer kirası, dekorasyon, kokteyl (çay, kahve, meşrubat, kuru pasta veya çok küçük atıştırmalık ikramı hariç) yemek, teknik ekipman ve benzeri ilave harcamalar yapılmayacak.

Yurtdışı fuar ziyaretleri ödül kapsamından çıkarılacak.

Genel Sekreterler dışında hiçbir çalışan ve personele cep telefonu tahsis edilmeyecek, tahsis edilmiş olan varsa iptal edilecek.

Günlük gazete alımı yapılmayacak." uyarıları yer aldı.

TİM TASARRUF GENELGESİNE İTİRAZ ETTİ

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Tasarruf tedbirleri Türkiye genelinde uygulanıyor. Dolayısıyla Bakanlık bize de gönderdi. Biz de itiraz ve düşüncelerimizi ortaya koyduk. Onlara ilettik. Ortak noktada buluşacağımıza inanıyoruz” diyerek bazı detaylara tepki gösterdiklerini ifade etti.

Tasarruf tedbirlerinin TİM’e gönderilmesinin sebebi, TİM ve ihracatçı birliklerinin bütçe ve harcamalarda bakanlık onayına tabi olmasından kaynaklanıyor