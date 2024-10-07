TOKİ 11 bin 771 TL taksitle ev sahibi yapacak! Dar gelirli konut müjdesiyle bayram edecek: Peşinat tutarı açıklandı

07 Ekim 2024 17:12 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:35

TOKİ'den yaklaşık 12 bin TL taksitle satılık daire müjdesi dar gelirliyi sevindirdi. Muğla Kavaklıdere Çamyayla'da yeni konut projesi ile 470.862,69 TL peşinat ödeyerek ve 120 ay vade ile 11.771,57 TL taksitlerle ev sahibi olma imkanı doğdu. Öte yandan başka bir müjde de 47 şehir için açıklandı. TOKİ, 47 şehirde 151 ucuz konut ve 218 iş yeri satışa çıkardı.

TOKİ​ fırsatları her geçen gün dar gelirliye umut olmaya devam ediyor. Toplu Konut​ İdaresi, son duyurduğu fırsatlarla ev​ hayali kuranlara umut oldu. Muğla​ Kavaklıdere Çamyayla'da yeni bir konut projesi müjdesini açıklayan TOKİ, 470.862,69 TL peşinat ödeyerek ve 120 ay vade ile 11.771,57 TL taksitlerle 2+1 daire​ sahibi olunabileceğini duyurdu. Muğla dışında farklı vade ve seçeneklerle 47 ilde 369 ucuz gayrimenkul satışı da başladı.

TOKİ'DEN 12 BİN TL TAKSİTLE EV ALMA İMKANI

Konut fiyatları TL bazında hala yüksek seviyelerde seyrederken nefes aldıracak fırsat TOKİ tarafından açıklandı. Ev almak isteyen vatandaşlar için ödeme kolaylıkları ve yeni düzenlemeler açıklandı. Değişen ekonomik koşullar ve artan hayat pahalılığı, konut sahibi olmayı her geçen gün zorlaştırırken bu fırsat vatandaşa ilaç olacak.

MUĞLA'DA 470 BİN LİRA PEŞİNATLA KONUT SATIŞI

TOKİ'nin Muğla Kavaklıdere Çamyayla projesi kapsamında satışa sunulan konutlar 2+1 dairelerden oluşuyor ve 89,41 m² brüt, 69 m² net alan sunuyor.

Projede bir dairenin fiyatı 1.811.174,33 TL iken, ikinci kattaki bir daire 2.021.980,63 TL'ye kadar çıkıyor. Bu fiyatların %25'i peşin olarak ödenirken, geri kalan tutar 120 ay vade ile satışa sunuluyor. Proje kapsamında, 470.862,69 TL peşinat ödeyerek ve 120 ay vade ile 11.771,57 TL taksitlerle 2+1 daire sahibi olmak mümkün olacak.

47 İLDE 369 UCUZ KONUT SATIŞI YAPILACAK

TOKİ Muğla dışında 47 il için de müjdesini açıkladı. Toplamda 369 gayrimenkul satışa çıkacak.

TOKİ, 369 gayrimenkulü 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. İhale saat 10.30'da gerçekleştirecek. Söz konusu gayrimenkullerin açık artırmaları, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek. İnternet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) gayrimenkuller için teklif verilebilecek.

47 ilde 151 konut ve 218 iş yerinden oluşan toplam 369 gayrimenkul uygun fiyatlarla satılacak.

Satışı yapılacak gayrimenkuller şu illerde yer alıyor:

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Uşak, Erzurum, Kars, Tunceli, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Aydın, Düzce, Gaziantep, Isparta, Manisa, Osmaniye, Mardin, Şanlıurfa, Yalova, Zonguldak, Konya, Kırşehir, Malatya, Kastamonu, Denizli.

TOKİ bu satışlar için yüzde 25 peşinat 72 ay vade fırsatı sunacak.

'TOKİ'nin üç farklı ödeme seçeneği şöyle;

Yüzde 15 peşinat 60 ay vade,

Yüzde 15 peşinat 120 ay vade,

Yüzde 25 peşinat 72 ay vade.